Los detalles "15.000 okupas. Señorías, señores, ¿ustedes están en contra de la okupación ilegal de viviendas? Me gustaría que me lo respondieran", ha dicho el líder y candidato del PP.

Durante el debate a cuatro, Santiago Abascal, líder de Vox, responsabilizó a la migración de la crisis de la vivienda en España. Mientras tanto, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, cuestionó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a Ada Colau sobre su postura respecto a la okupación. Feijóo criticó la gestión de Sánchez, recordando sus promesas de priorizar la vivienda en la próxima legislatura y acusándolo de convocar elecciones para evitar sumarios judiciales. Propuso construir un millón de viviendas y reducir impuestos para los jóvenes. Abascal insistió en que la inmigración masiva afecta los precios y la disponibilidad de viviendas, destacando el aumento del 74% en el precio de la vivienda y el 50% en el alquiler durante el mandato de Sánchez.

El líder y candidato de Vox a las elecciones generales, Santiago Abascal, ha culpado a la migración de la crisis de la vivienda durante el debate a cuatro mientras el líder y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha preguntado al presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y a la de Frente Amplio, Ada Colau, si están a favor de la okupación.

Feijóo ha recordado palabras de Sánchez de julio de 2023 en las que aseguraba que "la vivienda será la gran causa nacional de la próxima legislatura" y que "va a ser nuestra prioridad la próxima legislatura". "Amiga, date cuenta", ha dicho tras esto. Tras esto, le ha dicho que convocó elecciones para "parar los sumarios judiciales que le están esperando".

"Política de vivienda, nada, corrupción de todo tipo. Con ustedes, ¿para tener una casa hay que heredarla, okuparla o salir en los sumarios?", ha preguntado. Tras esto, ha insistido en que el objetivo del PP es construir "un millón de viviendas", la modificación de la ley del suelo", la "modificación de la ley de propiedad horizontal", "licencias a los 90 días" y, para los jóvenes, "la mayor rebaja fiscal de nuestra historia, un 60% menos de impuestos y avales hasta el 100%".

"Combatir el miedo de los propietarios. 15.000 okupas. Señorías, señores, ¿ustedes están en contra de la okupación ilegal de viviendas? Me gustaría que me lo respondieran", ha agregado dirigiéndose a Sánchez y Colau.

Por su parte, Abascal ha utilizado la vivienda para cargar contra la migración. "Yo voy a hablar de la vivienda, señores, porque estamos hablando de los síntomas de que algo va mal. Los altos precios, los pisos compartidos y que los jóvenes y no tan jóvenes tienen que seguir viviendo con sus padres contra su voluntad", ha dicho.

"Pero, ¿cuál es la causa de que haya más gente buscando empleo y menos casas disponibles? En los últimos seis años han entrado en España seis millones de personas, según el INE, y únicamente se han construido 100.000 viviendas al año. 1,3 millones de personas entraron en España, precisamente, el año pasado, como toda la población de Aragón", ha continuado.

Tras esto, ha preguntado: "¿Pensaban que esto no iba a tener impacto en la vivienda cuando no se construye?". "El resultado es el que tenemos, escasez y altos precios. La vivienda se ha encarecido con el señor Sánchez un 74% y el alquiler un 50% y hacinamiento, y el 52% de los inquilinos en España son extranjeros. ¿Cuál es la conclusión? Que los precios de la vivienda, señores, se deciden en los puertos, en los aeropuertos y en las fronteras. Y es una estafa. Hablar de la vivienda sin hablar del problema de la inmigración masiva en España", ha remarcado.

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