Los detalles El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección ha dicho que Feijóo y Abascal "tienen 42 casos de corrupción abiertos y no han hecho absolutamente nada".

En el debate a cuatro, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE, adoptó una postura defensiva respecto a la corrupción, afirmando que su partido la expulsa mientras que el PP parece comprarla. Sánchez reconoció que la corrupción cero no existe, pero sí la tolerancia cero, y destacó que el PSOE ha actuado inmediatamente al enfrentar casos de corrupción, pidiendo perdón y colaborando con la Justicia. Criticó a Feijóo y Abascal por no actuar ante los 42 casos de corrupción abiertos en sus filas. Sánchez defendió la integridad de su gobierno, resaltando mejoras en los rankings de calidad democrática desde su presidencia.

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha decidido pasar a la defensiva ante la corrupción en el bloque sobre este tema en el debate a cuatro y ha afirmado: "El PSOE lo que está haciendo es expulsar la corrupción. Aparentemente, lo que hace el PP es comprar esa corrupción".

"Yo lo he dicho en muchas ocasiones, corrupción cero no existe, pero tolerancia cero sí existe", ha afirmado, y ha agregado: "Nosotros cuando desgraciadamente hemos sufrido la corrupción, hemos actuado inmediatamente. Hemos expulsado, hemos tomado medidas, he pedido perdón y se ha colaborado con la Justicia".

Así, ha señalado que "eso es mucho más de lo que hace el señor Feijóo y el señor Abascal, que tienen 42 casos de corrupción abiertos y no han hecho absolutamente nada. Desde la expareja de la señora Ayuso, del exministro Montoro tampoco dicen absolutamente nada", ha agregado.

"El PSOE lo que está haciendo es expulsar la corrupción. Aparentemente, lo que hace el Partido Popular es comprar esa corrupción. Si no que le pregunten a Koldo García, a Aldama, a Eduardo Inda o al abogado del Partido Popular", ha remarcado.

Tras esto, ha afirmado que él es "un político íntegro". "Mi Gobierno es un Gobierno limpio y, de hecho, desde que tengo el honor de ser presidente del Gobierno, España ha mejorado en los rankings de calidad democrática, los principales rankings internacionales", ha destacado.

"En este caso, también el señor Feijó y el señor Abascal, lo están demostrando allí donde gobiernan en las comunidades autónomas, que están desmantelando todas las instituciones de lucha contra la corrupción, no representan la alternancia, representan también en materia de regeneración democrática y lucha contra la corrupción, pues una auténtica involución", ha concluido esa intervención.

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