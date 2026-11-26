El contexto Los líderes europeos han elegido este jueves al exgobernador del Banco de España para suceder a la francesa Christine Lagarde.

En una decisión histórica, los líderes europeos han elegido al exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, para suceder a Christine Lagarde como presidente del Banco Central Europeo (BCE). Este nombramiento, que se oficializará en diciembre, es el resultado de un consenso entre los países europeos, incluyendo el apoyo de Países Bajos. Hernández de Cos, quien asumirá el cargo en febrero, se ha destacado por su liderazgo durante seis años en el Banco de España, enfrentando crisis como la pandemia de COVID-19 y la inflación derivada de la guerra en Ucrania. Su enfoque ortodoxo y técnico ha sido respaldado por PSOE y PP, consolidándolo como un candidato de consenso.

Decisión histórica. Los líderes europeos han elegido este jueves al exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos para suceder a la francesa Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE), como resultado del reparto consensuado de los tres puestos que quedarán vacantes en la cúpula de la institución en los próximos meses y a falta de completar la tramitación formal para oficializar los nombramientos en la cumbre de diciembre.

Así ha quedado patente en una cumbre de la zona euro celebrada en Bruselas, en donde el gobierno de Países Bajos ha traslado que se sumaba al consenso que sitúa al español al frente del BCE, según han informado fuentes europeas a Europa Press. Está previsto que los embajadores confirmen esta tarde la decisión, que pondrá en marcha la tramitación formal del nombramiento para su adopción en diciembre.

El economista español, que se ha impuesto al neerlandés Klaas Knot, el otro aspirante al cargo, y que desde julio de 2025 ocupa el puesto de director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), asumirá así la presidencia el próximo mes de febrero, cuando está prevista la salida anticipada de la política francesa, para un mandato de ocho años no renovable.

Desde que Rodrigo Rato estuviera al frente del Fondo Monetario Internacional (FMI), ningún español había ocupado un cargo tan importante hasta ahora. Y es que el mayor aval de Hernández de Cos para llegar al BCE han sido sus seis años como gobernado del Bancon de España.

Candidato de consenso

Fue nombrado en mayo de 2018 con el Gobierno de Mariano Rajoy, pero prometió el cargo 12 días después frente al rey Felipe VI y un Pedro Sánchez recién investido tras la moción de censura. Como indiscutible candidato de consenso, tanto PSOE y PP han apoyado siempre su candidatura. "Tiene el liderazgo, la capacidad y el conocimiento", decía el presidente del Gobierno de él hace unas semanas. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, le definía en 2025 como "un economista reputado, sólido, solvente....".

Por su parte, Hernández de Cos tuvo que hacer frente a sucesivas crisis durante su mandado en el Banco de España. Como la pandemia de covid-19, cuando se produjo el mayor frenazo de la historia de la economía española y mundial. "La mayor recesión global en tiempos de paz. Una interrupción de la actividad de una magnitud desconocida", aseguraba el propio Hernández de Cos.

Dos años después los efectos de la guerra de Ucrania: "Un episodio inflaccionista a escala global". Entonces, para atajar la inflación decidió aumentar los tipos de interés, precisamente, una de las principales funciones del BCE.

Ortodoxo, técnico y prudente, Fernández de Cos es reconocido por recomendar a los Gobiernos que no se sobreendeuden.

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