Azcón saca pecho de su victoria en Aragón pese a perder dos escaños: "Tic, tac, el sanchismo se acaba"

¿Qué ha dicho? El presidente en funciones de Aragón y candidato del PP asegura que "solo el Partido Popular puede formar gobierno para los próximos cuatro años" pese a que se ha quedado a ocho diputados de la ansiada mayoría absoluta.

El Partido Popular de Aragón, liderado por Jorge Azcón, ha ganado las elecciones con el 34% de los votos, pero se ha quedado a ocho escaños de la mayoría absoluta. Azcón ha expresado su deseo de no haber perdido dos diputados, pero destaca que el PP es la única fuerza capaz de formar gobierno. Ha subrayado la crisis del PSOE, que ha obtenido su peor resultado histórico, y considera que esto podría ser un punto de inflexión a nivel nacional. Azcón iniciará negociaciones con otros partidos para alcanzar los 34 votos necesarios para la investidura, justificando la convocatoria electoral por la negativa de Vox a aprobar los presupuestos.

Felicidad a medias ante una victoria electoral a medias. Es la sensación con la que se queda el Partido Popular tras ganar las elecciones de Aragón con un 34% de los votos. Pese a ser la fuerza más votada, el PP sabe que el efecto buscado por el presidente autonómico Jorge Azcón al convocar las elecciones ha estado muy lejos de cumplirse, quedándose a ocho escaños de la ansiada mayoría absoluta.

"Nos hubiera gastado no haber perdido dos diputados", ha dicho Azcón en su comparecencia en la sede del PP de Aragón. No obstante, sostiene que "con 26 (escaños), no hay ningún otro partido que haya tenido el resultado del PP". De hecho, sostiene el ya presidente en funciones de Aragón que "solo el Partido Popular puede formar gobierno para los próximos cuatro años".

Azcón ha tratado de paliar esa derrota agridulce haciendo hincapié en la crisis que estos resultados suponen para el PSOE, que "ha sacado el peor resultado en su historia" con una candidata, Pilar Alegría, que llegaba a esta campaña directamente desde la portavocía del Gobierno de Pedro Sánchez. Por ello, el candidato del PP ha hablado de estos resultados en clave nacional y ha asegurado que este batacazo socialista y el de Miguel Ángel Gallardo en Extremadura pueden ser un punto de inflexión para llevar a los 'populares' a la Moncloa. "¡Tic, tac, el sanchismo se acaba!", ha exclamado Azcón.

Dispuesto a negociar

Tras esta victoria agridulce, Azcón ha asegurado que en las próximas horas iniciará sus contactos con el resto de partidos para buscar un acuerdo que le permita alcanzar los ansiados 34 votos necesarios para superar la investidura. "Vamos a gobernar como lo sabe hacer el Partido Popular, y desde mañana vamos a hablar con todas las formaciones políticas", ha anunciado el candidato del PP.

Justifica la convocatoria electoral: "La democracia tiene reglas"

Ante la sensación de insatisfacción que reinaba en la sede del Partido Popular, Azcón ha asegurado que no tuvo otra opción que adelantar las elecciones ante la negativa de Vox a aprobar los presupuestos: "Convocamos las elecciones porque la democracia tiene reglas, y nosotros no estábamos dispuestos a mantenernos en el sillón a cualquier precio".

"Ahora vamos a gobernar y vamos a tener un presupuesto", ha añadido el presidente en funciones de Aragón, que ha zanjado su intervención remarcando que, pese a la bajada en votos y escaños, "es la primera vez que el Partido Popular mantendrá la Presidencia de Aragón", puesto que los dos anteriores presidente autonómicos del PP, Santiago Lanzuela y Luisa Fernanda Rudi, perdieron el poder tras su primera legislatura.

