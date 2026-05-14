La gran preocupación de los andaluces
¿Qué dicen sobre vivienda los programas de PP, PSOE, Vox, Adelante y Por Andalucía para estas elecciones?
Según los andaluces, el principal problema de Andalucía es la Sanidad, seguido del problema de la vivienda. Para los más jóvenes, de hecho, es su mayor preocupación. ¿Qué dicen los partidos de ello en sus programas?
Los programas electorales sirven para mostrar a los votante las propuestas que cada partido llevaría a cabo si entrara en el Gobierno. O al menos esa es la teoría. Es el 'escaparate' para captar el voto entre los que saben a quién elegir. Por eso es importante revisar las medidas de cada formación para tomar una decisión con sentido, acorde a los valores de cada uno.
Más allá de los eslóganes, que para el catedrático en Ciencia Política Óscar García Luengo no movilizan el voto, en los programas está (o debería estar) todo el ideario político de cada formación. Los programas se suelen organizar por bloques temáticos, y entre ellos suele estar la cuestión de la vivienda. Los precios del alquiler y la compra de vivienda han subido escandalosamente en los últimos años, lo que ha hecho que se convierta en una de las grandes preocupaciones de la sociedad.
De hecho, según los datos del último estudio sobre actitudes y demandas de los andaluces realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la vivienda es el segundo problema de la comunidad autónoma (22,8%), sólo detrás de la Sanidad. Para los más jóvenes de entre 18 y 24 años, la vivienda su mayor problema personal: concretamente así lo indica el 32,6% de los encuestados. ¿Y qué dicen los programas de los diferentes partidos sobre la vivienda de cara a las elecciones autonómicas de este domingo?
PSOE: 'Defiende lo público'
El programa del PSOE de María Jesús Montero para estas elecciones se basa en la defensa de lo público, e incluye entre sus propuestas el lanzamiento del "mayor plan de vivienda protegida de la historia de Andalucía". Entre sus medidas están:
- Financiación de hasta el 20% de la entrada de la vivienda para facilitar la compra de vivienda, especialmente a jóvenes y familias
- Incremento de la inversión pública en vivienda asequible
- Recuperación de una política activa de vivienda pública
- Creación de un parque autonómico de vivienda de alquiler a precio limitado
- Impulso de la promoción pública y alquiler protegido
- Movilización del suelo para ampliar el parque residencial y construcción de más vivienda protegida
- Ayuda al alquiler para jóvenes y familias con rentas bajas
- Rehabilitación de edificios y regeneración urbana para abaratar costes y mejorar eficiencia energética
- Aplicación de la Ley Estatal de Vivienda en Andalucía y actuación en zonas tensionadas para contener los precios del alquiler
- Regulación de los pisos turísticos en zonas tensionadas
- Colaboración con Ayuntamientos y el sector privado para ampliar la oferta de vivienda asequible
PP: 'Con la fuerza de Andalucía'
- Eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones cuando esté relacionado con vivienda habitual entre hermanos, aplicando una bonificación del 99%
- Firma de un Pacto por la Vivienda con el objetivo de trabajar entre municipios y diputaciones, Estado y sector privado en soluciones efectivas
- Transparencia e información real sobre la situación de la vivienda y la oferta de vivienda protegida en Andalucía
- Incorporación de la perspectiva de territorio, potenciando las ciudades medias y municipios rurales para vivir
- Ampliación de la Bolsa de Suelo para Vivienda Asequible a los municipios con mayor dificultad de acceso a la vivienda
- Aumento del parque de vivienda protegida
- Aumento de la oferta de vivienda asequible "mediante una mejor fiscalidad y simplificación"
- Impulso del clúster de la industrialización de la vivienda, para fomentar la innovación e industrialización de la construcción
- Promoción de rehabilitación integral de vivienda, edificios y barrios
- Desarrollo de la Ley de Vivienda
- Agilización administrativa para la gestión de la vivienda en Andalucía
- Impulso de un programa de primera vivienda para jóvenes, que combine ayudas directas al alquiler con un sistema de aval público para facilitar la compra
- Ampliación del parque público de vivienda para menores de 35 años
- Refuerzo en la construcción de nuevas promociones de vivienda protegida en alquiler
- Impulso de un sistema público de garantías para el alquiler
- Simplificación de los trámites mediante plataformas digitales para gestionar ayudas, avales y programas de vivienda
- Promoción de la vivienda joven en municipios en riesgo de despoblación
- Refuerzo de la colaboración público-privada para ampliar la oferta de vivienda asequible para jóvenes
→ Este es el programa del PP de Juanma Moreno para las elecciones de Andalucía de 2026
Adelante Andalucía: las 50 medidas que Juanma no haría
- Impulso de una ley de medidas urgentes para hacer frente a la crisis de vivienda (bajada de precios de alquiler, regulación en zonas tensionadas, fin de la expansión de pisos turísticos y desprivatización de más de 640.000 viviendas vacías)
- Promoción de una ley de arrendamientos urbanos que incluya la duración indefinida de los contratos de alquiler
- Límite a la compra especulativa de vivienda
- Ampliación de los recursos e instrumentos destinados a satisfacer el derecho a la vivienda
- Incorporación en el ordenamiento jurídico de la definición de acción especulativa como aquella que consiste en adquirir suelo para venderlo obteniendo un beneficio sin inversión
- Incorporación a la legislación como causa de incumplimiento de la función social de la vivienda las situaciones en las que el titular incumpla su deber de conservación o rehabilitación, en el que la vivienda protegida no se destine a residencia habitual, en el que la vivienda se someta a un uso diferente del de su calificación o autorización...
- Establecimiento de programas de actuación y rehabilitación para erradicar infraviviendas
- Incorporación del 100% de las viviendas propiedad de SAREB a la empresa pública Casa 47
- Promoción de una ley que regule e impulse las cooperativas de cesión de uso bajo criterios sociales y ecológicos
- Introducción de perspectiva de género, antirracista y LGTBIQ+ en las políticas de vivienda
- Creación de un cuerpo de inspección inmobiliaria para garantizar que los intermediarios del mercado cumplen la normativa
- Reforma del Observatorio Andaluz de Vivienda
- Promoción de un plan de participación de la ciudadanía en la gestión del servicio público
- Implementación de un sistema de información en tiempo real del parque residencial en Andalucía
- Creación de un inventario de vivienda protegida de titularidad pública
- Impulso de una ley andaluza de vivienda en la que se reserve al menos la mitad de las nuevas promociones de vivienda a vivienda protegida
- Detención de la privatización de vivienda pública y prohibición de venta de vivienda pública
- Garantía de que las Administraciones públicas promuevan vivienda de titularidad pública en alquiler
- Creación de un sistema de referencia del precio del alquiler de vivienda de carácter barrial o municipal
- Refuerzo de la inversión en áreas de rehabilitación integral
- Intervención en los cascos históricos de las ciudades sometidos a procesos de especulación
- Modificación de los criterios de contratación y adjudicación
- Impulso de la rehabilitación pública de vivienda privada
- Priorización de los planes que apuesten por la rehabilitación, regeneración y reordenación de espacios urbanos en desuso
- Refuerzo del cuerpo de inspectores de vivienda, con al menos 60 nuevas plazas de empleo público
→ Así es el programa electoral de Adelante Andalucía para 2026: 50 medidas "que Juanma no haría"
Vox: 'Un programa con sentido común'
- "Prioridad nacional" en todas las políticas públicas de vivienda
- Ampliación del suelo disponible
- Liberación del suelo que no esté o deba estar especialmente protegido por motivos de interés ambiental, paisajístico, productivo o para la Defensa Nacional
- Promoción de la derogación de la Ley de Vivienda estatal
- Modificación de la Ley de Vivienda de Andalucía
- Vinculación de la política de vivienda a la ordenación y equilibrio territorial de Andalucía
- Promoción de las condiciones necesarias para que vivir fuera de las grandes capitales vuelva a ser una opción viable
- Simplificación de trámites administrativos para la clasificación de suelo urbanizable, para la adquisición de suelo y para la finalización de obras
- Equidad a la hora de aplicar exigencias y plazos de desarrollo urbanístico entre Administración pública y promotores privados
- Promoción de la redacción, actualización y aprobación de planeamientos municipales como instrumento para poner suelo en carga
- Financiación de equipos de apoyo y digitalización a las corporaciones locales para agilitar la tramitación de expedientes
- Impulso del aumento de densidades, alturas y edificabilidades donde sea viable, especialmente en zonas tensionadas
- Transformación en viviendas dotacionales de suelos de titularidad pública sin destino asignado o sin uso efectivo
- Preservación de los derechos de los vecinos residentes en barrios turísticos y refuerzo del servicio de inspección de pisos turísticos ilegales
- Regulación de la proliferación de viviendas de uso turístico
- Garantía de que la cesión de suelo público por parte de la Administración se traduzca en reducción del precio de venta o alquiler de la vivienda
- Compromiso de alcanzar el 0,7% del PIB para políticas públicas de vivienda
- Entrega de un porcentaje de la recaudación de los tributos vinculados al mercado inmobiliario
- Planificación de construcción de vivienda protegida, en régimen de propiedad y alquiler con opción a compra
- Planificación de rehabilitación de viviendas infrautilizadas para reincorporarlos al mercado inmobiliario
- Plan de choque para atraer mano de obra cualificada al sector de la construcción
- Implantación de sistemas constructivos industrializados para acelerar la edificación de vivienda
- Promoción de un modelo de alquiler que armonice los intereses de arrendadores y arrendatarios
- Refuerzo de la deducción en el IRPF autonómico por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual
- Selección del arraigo nacional y acumulado histórico de años de la familia en territorio andaluz como criterio de acceso a la vivienda social y protegida
- Prohibición de alquiler a personas que se encuentran "en situación irregular"
- Establecimiento de una fiscalidad diferenciada en el tramo autonómico para compradores de vivienda no comunitarios
- Impulso de la derogación de medidas que "amparan, incentivan y favorece la ocupación y la inquiocupación"
- Fomento de las cooperativas de vivienda
- Implementación de ayudas específicas para la accesibilidad mediante instalación de ascensores, plataformas y eliminación de barreras
- Establecimiento de un régimen reforzado de cofinanciación y mecanismos de alivio de derramas para comunidades con mayoría de propietarios de renta baja
- Promoción de la eficiencia energética y disminución de la factura energética mediante líneas de ayuda
- Garantía de acceso financiero a los jóvenes para que puedan ser propietarios
- Recuperación de las cuentas ahorro vivienda
- Priorización de la recuperación de cascos históricos, barrios tradicionales y edificios antiguos en los programas de rehabilitación
→ Este es el programa de Vox para las elecciones de Andalucía de 2026, con la 'prioridad nacional' por delante
Por Andalucía
- Intervención en el mercado del alquiler, en aplicación de la Ley de Vivienda estatal
- Imposición de impuestos a los grandes tenedores de vivienda
- Aprobación de una ley que establezca que la vivienda es un derecho subjetivo exigible ante la Justicia
→ Las 25 propuestas del programa de Por Andalucía (Antonio Maíllo) para las elecciones de Andalucía de 2026
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