¿Qué dicen sobre vivienda los programas de PP, PSOE, Vox, Adelante y Por Andalucía para estas elecciones?

Según los andaluces, el principal problema de Andalucía es la Sanidad, seguido del problema de la vivienda. Para los más jóvenes, de hecho, es su mayor preocupación. ¿Qué dicen los partidos de ello en sus programas?

Los programas electorales sirven para mostrar a los votante las propuestas que cada partido llevaría a cabo si entrara en el Gobierno. O al menos esa es la teoría. Es el 'escaparate' para captar el voto entre los que saben a quién elegir. Por eso es importante revisar las medidas de cada formación para tomar una decisión con sentido, acorde a los valores de cada uno.

Más allá de los eslóganes, que para el catedrático en Ciencia Política Óscar García Luengo no movilizan el voto, en los programas está (o debería estar) todo el ideario político de cada formación. Los programas se suelen organizar por bloques temáticos, y entre ellos suele estar la cuestión de la vivienda. Los precios del alquiler y la compra de vivienda han subido escandalosamente en los últimos años, lo que ha hecho que se convierta en una de las grandes preocupaciones de la sociedad.

De hecho, según los datos del último estudio sobre actitudes y demandas de los andaluces realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la vivienda es el segundo problema de la comunidad autónoma (22,8%), sólo detrás de la Sanidad. Para los más jóvenes de entre 18 y 24 años, la vivienda su mayor problema personal: concretamente así lo indica el 32,6% de los encuestados. ¿Y qué dicen los programas de los diferentes partidos sobre la vivienda de cara a las elecciones autonómicas de este domingo?

PSOE: 'Defiende lo público'

El programa del PSOE de María Jesús Montero para estas elecciones se basa en la defensa de lo público, e incluye entre sus propuestas el lanzamiento del "mayor plan de vivienda protegida de la historia de Andalucía". Entre sus medidas están:

Financiación de hasta el 20% de la entrada de la vivienda para facilitar la compra de vivienda, especialmente a jóvenes y familias

Incremento de la inversión pública en vivienda asequible

Recuperación de una política activa de vivienda pública

Creación de un parque autonómico de vivienda de alquiler a precio limitado

Impulso de la promoción pública y alquiler protegido

Movilización del suelo para ampliar el parque residencial y construcción de más vivienda protegida

Ayuda al alquiler para jóvenes y familias con rentas bajas

Rehabilitación de edificios y regeneración urbana para abaratar costes y mejorar eficiencia energética

Aplicación de la Ley Estatal de Vivienda en Andalucía y actuación en zonas tensionadas para contener los precios del alquiler

Regulación de los pisos turísticos en zonas tensionadas

Colaboración con Ayuntamientos y el sector privado para ampliar la oferta de vivienda asequible

PP: 'Con la fuerza de Andalucía'

Eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones cuando esté relacionado con vivienda habitual entre hermanos, aplicando una bonificación del 99%

Firma de un Pacto por la Vivienda con el objetivo de trabajar entre municipios y diputaciones, Estado y sector privado en soluciones efectivas

Transparencia e información real sobre la situación de la vivienda y la oferta de vivienda protegida en Andalucía

Incorporación de la perspectiva de territorio, potenciando las ciudades medias y municipios rurales para vivir

Ampliación de la Bolsa de Suelo para Vivienda Asequible a los municipios con mayor dificultad de acceso a la vivienda

Aumento del parque de vivienda protegida

Aumento de la oferta de vivienda asequible "mediante una mejor fiscalidad y simplificación"

Impulso del clúster de la industrialización de la vivienda, para fomentar la innovación e industrialización de la construcción

Promoción de rehabilitación integral de vivienda, edificios y barrios

Desarrollo de la Ley de Vivienda

Agilización administrativa para la gestión de la vivienda en Andalucía

Impulso de un programa de primera vivienda para jóvenes, que combine ayudas directas al alquiler con un sistema de aval público para facilitar la compra

Ampliación del parque público de vivienda para menores de 35 años

Refuerzo en la construcción de nuevas promociones de vivienda protegida en alquiler

Impulso de un sistema público de garantías para el alquiler

Simplificación de los trámites mediante plataformas digitales para gestionar ayudas, avales y programas de vivienda

Promoción de la vivienda joven en municipios en riesgo de despoblación

Refuerzo de la colaboración público-privada para ampliar la oferta de vivienda asequible para jóvenes

→ Este es el programa del PP de Juanma Moreno para las elecciones de Andalucía de 2026

Adelante Andalucía: las 50 medidas que Juanma no haría

Impulso de una ley de medidas urgentes para hacer frente a la crisis de vivienda (bajada de precios de alquiler, regulación en zonas tensionadas, fin de la expansión de pisos turísticos y desprivatización de más de 640.000 viviendas vacías)

Promoción de una ley de arrendamientos urbanos que incluya la duración indefinida de los contratos de alquiler

Límite a la compra especulativa de vivienda

Ampliación de los recursos e instrumentos destinados a satisfacer el derecho a la vivienda

Incorporación en el ordenamiento jurídico de la definición de acción especulativa como aquella que consiste en adquirir suelo para venderlo obteniendo un beneficio sin inversión

Incorporación a la legislación como causa de incumplimiento de la función social de la vivienda las situaciones en las que el titular incumpla su deber de conservación o rehabilitación, en el que la vivienda protegida no se destine a residencia habitual, en el que la vivienda se someta a un uso diferente del de su calificación o autorización...

Establecimiento de programas de actuación y rehabilitación para erradicar infraviviendas

Incorporación del 100% de las viviendas propiedad de SAREB a la empresa pública Casa 47

Promoción de una ley que regule e impulse las cooperativas de cesión de uso bajo criterios sociales y ecológicos

Introducción de perspectiva de género, antirracista y LGTBIQ+ en las políticas de vivienda

Creación de un cuerpo de inspección inmobiliaria para garantizar que los intermediarios del mercado cumplen la normativa

Reforma del Observatorio Andaluz de Vivienda

Promoción de un plan de participación de la ciudadanía en la gestión del servicio público

Implementación de un sistema de información en tiempo real del parque residencial en Andalucía

Creación de un inventario de vivienda protegida de titularidad pública

Impulso de una ley andaluza de vivienda en la que se reserve al menos la mitad de las nuevas promociones de vivienda a vivienda protegida

Detención de la privatización de vivienda pública y prohibición de venta de vivienda pública

Garantía de que las Administraciones públicas promuevan vivienda de titularidad pública en alquiler

Creación de un sistema de referencia del precio del alquiler de vivienda de carácter barrial o municipal

Refuerzo de la inversión en áreas de rehabilitación integral

Intervención en los cascos históricos de las ciudades sometidos a procesos de especulación

Modificación de los criterios de contratación y adjudicación

Impulso de la rehabilitación pública de vivienda privada

Priorización de los planes que apuesten por la rehabilitación, regeneración y reordenación de espacios urbanos en desuso

Refuerzo del cuerpo de inspectores de vivienda, con al menos 60 nuevas plazas de empleo público

→ Así es el programa electoral de Adelante Andalucía para 2026: 50 medidas "que Juanma no haría"

Vox: 'Un programa con sentido común'

" Prioridad nacional " en todas las políticas públicas de vivienda

" en todas las políticas públicas de vivienda Ampliación del suelo disponible

Liberación del suelo que no esté o deba estar especialmente protegido por motivos de interés ambiental, paisajístico, productivo o para la Defensa Nacional

Promoción de la derogación de la Ley de Vivienda estatal

Modificación de la Ley de Vivienda de Andalucía

Vinculación de la política de vivienda a la ordenación y equilibrio territorial de Andalucía

Promoción de las condiciones necesarias para que vivir fuera de las grandes capitales vuelva a ser una opción viable

Simplificación de trámites administrativos para la clasificación de suelo urbanizable, para la adquisición de suelo y para la finalización de obras

Equidad a la hora de aplicar exigencias y plazos de desarrollo urbanístico entre Administración pública y promotores privados

Promoción de la redacción, actualización y aprobación de planeamientos municipales como instrumento para poner suelo en carga

Financiación de equipos de apoyo y digitalización a las corporaciones locales para agilitar la tramitación de expedientes

Impulso del aumento de densidades, alturas y edificabilidades donde sea viable, especialmente en zonas tensionadas

Transformación en viviendas dotacionales de suelos de titularidad pública sin destino asignado o sin uso efectivo

Preservación de los derechos de los vecinos residentes en barrios turísticos y refuerzo del servicio de inspección de pisos turísticos ilegales

Regulación de la proliferación de viviendas de uso turístico

Garantía de que la cesión de suelo público por parte de la Administración se traduzca en reducción del precio de venta o alquiler de la vivienda

Compromiso de alcanzar el 0,7% del PIB para políticas públicas de vivienda

Entrega de un porcentaje de la recaudación de los tributos vinculados al mercado inmobiliario

Planificación de construcción de vivienda protegida, en régimen de propiedad y alquiler con opción a compra

Planificación de rehabilitación de viviendas infrautilizadas para reincorporarlos al mercado inmobiliario

Plan de choque para atraer mano de obra cualificada al sector de la construcción

Implantación de sistemas constructivos industrializados para acelerar la edificación de vivienda

Promoción de un modelo de alquiler que armonice los intereses de arrendadores y arrendatarios

Refuerzo de la deducción en el IRPF autonómico por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual

Selección del arraigo nacional y acumulado histórico de años de la familia en territorio andaluz como criterio de acceso a la vivienda social y protegida

Prohibición de alquiler a personas que se encuentran "en situación irregular"

Establecimiento de una fiscalidad diferenciada en el tramo autonómico para compradores de vivienda no comunitarios

Impulso de la derogación de medidas que "amparan, incentivan y favorece la ocupación y la inquiocupación"

Fomento de las cooperativas de vivienda

Implementación de ayudas específicas para la accesibilidad mediante instalación de ascensores, plataformas y eliminación de barreras

Establecimiento de un régimen reforzado de cofinanciación y mecanismos de alivio de derramas para comunidades con mayoría de propietarios de renta baja

Promoción de la eficiencia energética y disminución de la factura energética mediante líneas de ayuda

Garantía de acceso financiero a los jóvenes para que puedan ser propietarios

Recuperación de las cuentas ahorro vivienda

Priorización de la recuperación de cascos históricos, barrios tradicionales y edificios antiguos en los programas de rehabilitación

→ Este es el programa de Vox para las elecciones de Andalucía de 2026, con la 'prioridad nacional' por delante

Por Andalucía

Intervención en el mercado del alquiler, en aplicación de la Ley de Vivienda estatal

Imposición de impuestos a los grandes tenedores de vivienda

Aprobación de una ley que establezca que la vivienda es un derecho subjetivo exigible ante la Justicia

→ Las 25 propuestas del programa de Por Andalucía (Antonio Maíllo) para las elecciones de Andalucía de 2026

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido