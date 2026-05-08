Igualdad lleva ante la Fiscalía los carteles racistas de Vox en la campaña andaluza

El partido de ultraderecha ha desplegado una campaña en Granada en la que acusa a los inmigrantes de saturar la sanidad, quitar el trabajo y acosar a las mujeres por la noche.

En el contexto de las elecciones andaluzas, Vox ha vuelto a utilizar su estrategia de propaganda, colocando carteles que culpan a los inmigrantes de problemas sociales. En Granada, los carteles acusan a los inmigrantes de saturar la sanidad, ocupar plazas de guardería, "robar" viviendas y acosar a mujeres. El Ministerio de Igualdad ha presentado una queja, ahora en manos de la Fiscalía de Granada y la Junta Electoral. Santiago Abascal, líder de Vox, ha respondido irónicamente a la queja. La campaña ha generado controversia, aunque, según Elisa Beni, no tiene trascendencia penal debido a la ampliación de la libertad de expresión en períodos electorales.

En campaña electoral, Vox siempre recurre a la misma técnica de propaganda: colocar polémicos carteles en los que se culpe a los inmigrantes de algún problema social. Ya lo hizo en 2021 para las autonómicas de Madrid, diciendo que los menores no acompañados reciben más ayudas que los pensionistas, y lo ha vuelto a repetir en las de Andalucía del próximo 17M.

En esta ocasión, el partido de ultraderecha ha distribuido sus carteles por Granada. En ellos, acusa a los inmigrantes de saturar la sanidad, de copar las plazas de guardería, de 'robar' la vivienda y, también, de acosar a las mujeres. Concretamente, uno de los anuncios lleva la siguiente pregunta: "¿Te da miedo volver sola a casa de noche? La inmigración masiva tiene consecuencias". Un mensaje que claramente señala y estigmatiza a la población extranjera.

El Ministerio de Igualdad ha trasladado su queja y el asunto ya está en manos de la Fiscalía de Granada y de la Junta Electoral. "Hemos hecho constar que nos parece que esos anuncios y esa propaganda afecta y es contraria a los derechos y principios básicos. Es un problema que la Junta Electoral y la Fiscalía tienen que investigar", ha declarado la ministra Ana Redondo.

Santiago Abascal ha respondido con ironía sobre esa queja y ha asegurado que también está "en contra de ese cartel porque que dice que las políticas del PP y PSOE han traído miles de inmigrantes ilegales y no es verdad, han traído millones".

"Me sorprende que sea precisamente el Ministerio de Igualdad el que ataque un cartel de este tipo, que lo que dice es que las mujeres tienen derecho a caminar tranquilas por la calle", ha sostenido el líder de Vox.

La campaña ha generado un gran revuelo. Sin embargo, como ha apuntado Elisa Beni en Más Vale Tarde, "no tiene trascendencia penal" porque, además, en período electoral "esa libertad de expresión se amplía". Por su parte, Zaida Cantera ha considerado que "habrá que empezar a establecer bien claro qué es odio y qué no". "La ley es bien clara en lo que pone, otra cosa son las interpretaciones...", ha criticado.

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