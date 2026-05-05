García Luengo, catedrático en Ciencia Política: "No he leído nada en 30 años que diga que el eslogan mueva votos"

Este catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada analiza los eslóganes de los partidos que se presentan a las elecciones en Andalucía este año y su posible impacto en el votante.

'Con la fuerza de Andalucía' (PP), 'Defiende lo público' (PSOE), 'Sentido común' (Vox), 'La izquierda andaluza' (Por Andalucía) y 'Vota lo que sientes' (Adelante Andalucía) son los eslóganes que las cinco formaciones políticas con representación en el Parlamento andaluz —y que, según las encuestas, seguirán siendo los cinco que pinten los escaños de la Junta— han elegido para la campaña de estas elecciones en Andalucía, que se celebran el 17 de mayo.

Son sencillos, necesarios, cortos y fácilmente recordables. Pero también previsibles, poco arriesgados y hasta intercambiables. La duda reside en su efecto en los votantes. Y es que los expertos creen que la elección de un eslogan es más un acto ceremonial que un elemento clave en el juego, ya que no cambia el resultado del partido. A diferencia de los debates y las encuestas, que sí parece que pueden tener efectos en los votantes.

"Más allá de la formalidad, no he leído ningún estudio en los últimos 30 años que diga que el eslogan que elige un partido para las elecciones mueva votos". Así de tajante se muestra en declaraciones a EFE el catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada (UGR) Óscar García Luengo.

Este experto en Análisis de Datos y responsable del Grupo de Investigación en Comunicación Política de la UGR se reconoce "agnóstico" de la efectividad de estas herramientas pero matiza que son también una "necesidad corporativa", un resumen del plan de cada partido para la cita electoral.

Y aunque una clase del doble grado de Políticas y Derecho de una universidad pública no es un macrosondeo, García Luengo usa este foro a modo de "encuesta de mesa camilla" para respaldar sus teorías y subraya que su alumnado no ha sabido nombrar en plena campaña los eslóganes de los principales partidos de estas elecciones.

"Los eslóganes están ahí, en los últimos años con algo más de riesgo, pero intercambiables. Siempre son mensajes positivos, con pocas campañas en las que el ataque quede reflejado", añade. De las propuestas de este año, García Luengo destaca la del PSOE, centrada en diferentes servicios esenciales y que se articula como un 'Transformer' que apuesta por lo público, y lo enmarca en "la lógica del riesgo" y a unas encuestas que no dan a los socialistas como ganadores, lo que hace que no tenga un "coste excesivo".

En su análisis de los eslóganes de PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y y Adelante, este experto destaca también la elección de la coalición Por Andalucía, liderado por Antonio Maíllo: "Es relativamente rompedor porque se presenta como la izquierda y se diferencia así de otras opciones". García Luengo explica que la mayoría de los eslóganes elegidos, para esta campaña y para otras, coinciden por ser "propositivos, etéreos y vaporosos", incluso comodines, "porque se pueden cambiar de un partido a otro y no hay problema". Desde su análisis, en esta elección de lemas "Vox hace una cosa muy ñoña" y los socialistas lo fían todo a un color verde que se puede parecer mucho al del partido que preside Santiago Abascal.

La canción y otras estrategias electorales

El PP llega a la cita electoral para revalidar y con el papel de favorito y refleja en su elección de detalles de campaña el papel moderado del presidente andaluz frente a otros candidatos del PP. "Más allá de valores personales o de si el ganador tiene más presión, yo para llevar una campaña siempre iría con el favorito", resume el catedrático, que recuerda que la base de votantes de derechas es tradicionalmente más participativa en citas electorales.

García Luengo desconoce si Juanma Moreno canta o no la nueva versión del himno de campaña del PP, 'Kilómetro sur', y enmarca la incógnita en las nuevas formas, los nuevos canales, las nuevas campañas. "A veces pensamos que todo responde a estrategias pensadas en despachos de madera noble y han sido ideas de un grupo pequeño de campaña. A veces estas cosas se contratan para que haya un testeo pero no responden a un estudio estadístico", concluye este experto, que añade que sí hay un "patrón de consumo" sobre el voto.

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Un patrón además adaptado a esa generación de votantes jóvenes —en lo de votar joven puede ser uno hasta los 40 años—, que casi no ve la tele, que domina las redes sociales y que representa otro tipo de audiencias. "En términos estratégicos o de marketing político, para las propuestas programáticas, son el electorado que puede volcar el resultado", añade García Luengo, que tira de nuevo de sus 'encuestas de mesa camilla': "La mayoría de los padres de mis alumnos nunca ha cambiado su voto. Ellos sí, y están dispuestos a hacerlo y a pasar incluso de un extremo al otro".

Recalca que ahora los mensajes de campaña llegan en forma de 'reels' y a través de redes sociales, aunque no hayan expulsado ni a la cartelería ni a las papeletas que llegan directas al buzón. "La forma de hacer campaña es un protocolo, busca monopolizar mensajes emotivos, buenos o malos, como el miedo que busca activar Vox. Ya están todas las notas inventadas, lo único que cambia de campaña a campaña es la melodía", resume. Con todo inventado, solo queda ver qué canción suena mejor.

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