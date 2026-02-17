Qué es una vivienda social y una vivienda protegida y que tipos existen (VPO, VPPL...)

Diferenciar entre "vivienda social" y "vivienda protegida" es crucial. Aunque se usan de forma intercambiable, sus matices son clave para entender las diferentes opciones que existen.

Cuando se habla de soluciones habitacionales asequibles y accesibles, empiezan a aparecer conceptos como "vivienda social" y "vivienda protegida". Pueden parecer lo mismo y, aunque a veces se utilizan indistintamente, existen diferencias importantes entre ellos que es esencial comprender.

Ambas buscan responder a la necesidad de proporcionar viviendas asequibles a diferentes segmentos de la población. Pero veamos con más detalle qué es una vivienda social y qué es una vivienda protegida, así como los principales tipos que hay. Eso sí, en cuanto a la compra en sí, es como con una casa del mercado libre.

Qué es una vivienda social

Las viviendas sociales pueden ser de alquiler o propiedad y estar administradas por el Estado, organizaciones sin fines de lucro o una combinación de ambos. Este tipo de viviendas tienen como objetivo paliar el déficit habitacional y garantizar el derecho de las personas a una vivienda digna, independientemente de su situación socioeconómica.

Qué es una vivienda protegida

Por su parte, las viviendas protegidas son aquellas que cuentan con algún tipo de ayuda o subvención estatal para su construcción, compra o alquiler. Están destinadas a sectores de la población que, sin ser necesariamente de bajos recursos, enfrentan dificultades para acceder a una vivienda en el mercado libre debido a sus precios elevados.

Una vivienda protegida, también conocida como Vivienda de Protección Oficial (VPO), es aquella que cumple con una normativa de diseño y calidad establecida por la Administración Pública, y para cuya construcción y/o adquisición se prevén ayudas de diversa índole.

En otras palabras, como explican desde Idealista, los promotores de este tipo de viviendas, obtienen del estado y las comunidades autónomas una serie de ayudas que compensan la limitación de precio al que se pueden vender o alquilar sus casas. Estas deben tener unas dimensiones máximas, diseño, habitabilidad, destino, uso, calidad y precio máximo (de venta o renta). Además, para acceder a las viviendas protegidas hay límites en los ingresos de los adquirentes o inquilinos.

Características de las viviendas protegidas:

1. Ayudas y subvenciones: las viviendas protegidas pueden ser promovidas por empresas públicas, privadas o mediante autopromoción. El estado proporciona incentivos fiscales o económicos para su construcción o adquisición.

2. Regulación: están sujetas a una normativa específica que determina aspectos como el precio máximo de venta o alquiler, superficie máxima, etc.

3. Plazo: en general, estas viviendas no pueden ser vendidas o alquiladas a precios de mercado libre hasta que haya transcurrido un período determinado.

Tipos de vivienda protegida

A menudo se asocia el término "protegida" exclusivamente con la VPO, pero la realidad es más amplia. Bajo el paraguas de viviendas con protección pública encontramos diversas modalidades. Las comunidades autónomas también promueven viviendas con características protegidas, aunque no lleven la etiqueta VPO y posean denominaciones específicas según la región.

El nivel de protección de una vivienda determina aspectos cruciales, como su precio máximo de adquisición o alquiler, los ingresos requeridos de quienes pueden acceder a ella y las posibles subvenciones o ayudas asociadas. Por ello, es esencial conocer en detalle la categoría de protección de una vivienda antes de tomar cualquier decisión. Estas son algunas de ellas:

Vivienda de Protección Oficial (VPO) : es la modalidad más conocida. Están promovidas por la administración y cuentan con ciertas restricciones en cuanto a tamaño, precio de venta o alquiler y también a los ingresos de los posibles beneficiarios.

: es la modalidad más conocida. Están promovidas por la administración y cuentan con ciertas restricciones en cuanto a tamaño, precio de venta o alquiler y también a los ingresos de los posibles beneficiarios. Vivienda de Precio Limitado (VPPL) : su precio está limitado por la administración. Pueden ser promovidas tanto por entidades públicas como privadas. Está englobada en una categoría mayor, la de Viviendas de Protección Pública (VPP).

: su precio está limitado por la administración. Pueden ser promovidas tanto por entidades públicas como privadas. Está englobada en una categoría mayor, la de Viviendas de Protección Pública (VPP). Vivienda de Precio Tasado (VPPT) : se trata de viviendas cuyo precio máximo de venta y alquiler está regulado por la administración, pero es superior al de las VPO. Son viviendas destinadas a familias con ingresos que, aun siendo superiores a los requeridos para acceder a una VPO, no les permiten adquirir una vivienda libre.

: se trata de viviendas cuyo precio máximo de venta y alquiler está regulado por la administración, pero es superior al de las VPO. Son viviendas destinadas a familias con ingresos que, aun siendo superiores a los requeridos para acceder a una VPO, no les permiten adquirir una vivienda libre. Viviendas con Protección Pública para Arrendamiento (VPPA) : son casas destinadas al alquiler. Para acceder a ellas no se puede superar una renta máxima anual. Su superficie es de 110 m2. En los casos de familia numerosa puede llegar hasta los 150 m2. Algunas de estas viviendas cuentan con opción a compra (VPPA OC).

: son casas destinadas al alquiler. Para acceder a ellas no se puede superar una renta máxima anual. Su superficie es de 110 m2. En los casos de familia numerosa puede llegar hasta los 150 m2. Algunas de estas viviendas cuentan con opción a compra (VPPA OC). Viviendas de Integración Social (VIS): son viviendas destinadas a colectivos en riesgo de exclusión social o con necesidades especiales, como pueden ser personas mayores, personas con discapacidad o inmigrantes.

