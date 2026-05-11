Un admirador de Hitler y el creador de la "prioridad nacional": los perfiles de la cumbre ultra a la que asistirá Vox

¿Por qué es importante? Aunque parezca difícil de creer, Vox sigue radicalizándose. Miembros del partido asistirán este mes en Oporto a una de las mayores cumbres ultras del mundo: la Remigration Summit 2026.

Vox continúa radicalizándose al participar en la Remigration Summit 2026, una cumbre ultra donde se debaten teorías conspirativas sobre "suicidio étnico" y "genocidio contra los blancos". Destacan ponentes como Milan Mazurek, polaco admirador de Hitler, que niega el Holocausto y ha sido condenado por insultos racistas. Martin Sellner, austríaco, ha sido vetado en varios países y ha organizado acciones contra refugiados en el Mediterráneo. Jean-Yves Le Gallou, creador del término "prioridad nacional", es conocido por su racismo. Dries Van Langenhove, belga, ha sido condenado por comentarios racistas en redes. Estos perfiles se reunirán en Oporto.

Aunque parezca difícil de creer, Vox sigue radicalizándose. Miembros del partido asistirán este mes a una de las mayores cumbres ultras del mundo: la Remigration Summit 2026. Una cumbre que en ediciones anteriores, según expertos, se ha acercado mucho al límite de lo que podría considerarse legal. Allí se habla de "suicidio étnico", de que estamos cerca de un "genocidio contra los blancos", de formas de evitar un "gran reemplazo", teorías de la conspiración para justificar deportaciones masivas, "repatriaciones" que eviten que, como ellos aseguran, "los europeos blancos seamos minoría en nuestros propios países".

"El holocausto es un cuento de hadas y una mentira". Esta barbaridad la dijo uno de los ponentes confirmados para esta cumbre, el polaco Milan Mazurek, quien además presumía de que nadie le iba a juzgar por ello. Sus insultos contra el pueblo gitano provocaron que un tribunal le quitase su escaño en el parlamento polaco. Mazurek, admirador de Adolf Hitler, defiende abiertamente el neonazismo y organiza activamente manifestaciones antimusulmanas. Su partido usa el saludo nazi y considera a la OTAN un grupo terrorista.

Otro de los ponentes es el austríaco Martin Sellner tuvo prohibida su entrada en Alemania y Reino Unido después de explicar su teoría de la remigración. Años antes la Policía ya le detuvo por pegar pegatinas de esvásticas en sinagogas de Viena. En una entrevista confesó que fue neonazi hasta 2011. En 2017, su asociación alquiló un barco en el que pintaron "Defender Europa" y, desde él, trataron de impedir que los refugiados llegaran a través del Mediterráneo, interfiriendo los barcos de las ONG que rescataban a personas en peligro en el mar.

"Marine Le Pen es una moderada y actúa con corrección política". El autor de esta frase es Jean-Yves Le Gallou, quien demuestra que, aunque parezca imposible, hay gente más a la derecha que Le Pen en Francia. Es el creador del término "prioridad nacional" que ahora quiere implantar Vox. Está casado con la hija de una militar nazi y hace uso del racismo siempre que puede: su último problema lo ha tenido con un diputado negro del que despreció su coeficiente intelectual porque sus padres son de Angola.

Dries Van Langenhove es el chistoso del grupo, lo que pasa es que sus chistes racistas en Facebook no hacen gracia a los jueces belgas, que le condenador a un año de prisión y a una multa de 16.000 euros por violar las leyes sobre racismo y negacionismo. Le salieron caros sus memes y comentarios racistas. El tribunal que le condenó aseguró que "está enamorado de las ideas nazis".

Así son algunos de los perfiles invitados a la reunión de final de mes en Oporto.