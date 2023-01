No, para compensar los excesos culinarios de la navidad no hay que saltarse comidas. De hecho, esto es contraproducente si queremos adelgazar o mejor dicho, no engordar. Existen otros recursos más útiles y sobre todo, más saludables, como es por ejemplo, reducir el consumo de algunos alimentos y aumentar el de otros.

Es cierto que todavía queda el roscón y la comida de Reyes, pero podemos en estos días que faltan ir cuidando nuestra dieta y alimentación. Tenemos que recordar, de nuevo, que los excesos podemos hacerlos en los días festivos pero no durante las casi dos semanas que duran las navidades en España.

Para no acumular kilos de más (los españoles suelen engordar en estas fiestas entre 3 y 5 kilos) es importante seguir este consejo que apuntaba la endocrinóloga Beatriz Gonzalez Aguilera: "El placer del comer no está reñido con cuidarse", incluso también comiendo fuera de casa, de restaurantes.

Pero es fundamental -aseguraba- saber que los excesos que podamos hacer en las cenas y comidas, los hagamos sólo en los días festivos, que se reducen a 4 o 5 a lo largo de las navidades. Así, en los días intermedios, es importante compensar esos excesos, pero no como se podría pensar, ni mucho menos, saltándose comidas.

Consejos para 'compensar' los excesos de las navidades

Desde hoy, día 2 de enero, hasta el roscón de Reyes o la comida del 6 de enero, podemos seguir estos consejos que nos ofrece Laura Isabel Arranz (@lauragananutricion), doctora en Alimentación y Nutrición, dietista-nutricionista y profesora en la Universidad de Barcelona.

Reduce o evita el pan, o bien mejor toma pan integral .

. Basa tu dieta de estos días sobre todo en vegetales y proteínas .

. De postre, solo yogur o fruta.

Algunas opciones de primeros platos : verduras, caldos vegetales y ensaladas

: verduras, caldos vegetales y ensaladas Algunas opciones de segundos platos: carnes blancas (pollo o pavo) y pescados.

Realmente, no se trata tanto de "compensar" en los días no festivos sino de seguir una dieta sana como hacemos habitualmente (o como deberíamos hacer). Intentar evitar tomar muchas grasas saturadas, dulces y ultraprocesados; y de bebida, agua.

También y como aseguran los expertos en Nutrición del Club Metropolitan, es importante "no obsesionarse y aprender a disfrutar de la buena alimentación". Realmente, "lo importante no serán los días festivos, sino que la clave estará en mantener una alimentación saludable los días no festivos".

Por último, también será fundamental seguir haciendo ejercicio físico, no dejar de hacerlo durante estos días y sobre todo, como explicamos en este artículo, movernos más, es decir, aumentar el movimiento de nuestra actividad física diaria.

Por qué saltarse comidas no es nada bueno

Por otro lado, uno de los errores más importantes que cometemos es saltarnos comidas, especialmente la cena, por haber comido demasiado durante estos días.

Sin embargo, como ya explicamos aquí, esto nos llevará a comer más en la toma siguiente (por tener más hambre) y hará que elijamos alimentos menos sanos.

Igualmente, como afirma en este artículo divulgativo, recientemente publicado, Lourdes de la Bastida, nutricionista del Hospital Quirónsalud Córdoba, compensar comidas abundantes con ayuno puede traer graves consecuencias.

Y es que "los 'atracones' suponen un desequilibro metabólico que puede provocar una hiperglucemia", explica la experta, especialmente importante en personas con ciertas patologías, como por ejemplo, la diabetes. Incluso también, puede afectar a la salud mental "fomentando una mala relación con la comida", añade.

Por lo que es importante, tal como aconseja también esta profesional, que en vez de hacer restricciones alimentarias para compensar los excesos, retomemos un estilo de vida más saludable: llevando una alimentación sana, hidratándonos bien, evitando el sedentarismo y haciendo ejercicio físico.