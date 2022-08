Ni saltarse comidas, ni dejar de comer carbohidratos, ni comer poco, ni pasar hambre... Ni otras tantas cosas o errores que cometemos cuando queremos adelgazar y perder peso.

Es importante, que cuando estamos en un proceso de pérdida de grasa y dieta de adelgazamiento, tengamos en cuenta 6 claves importantes.

La nutricionista Laura Jorge (@ljnutricion), fundadora y directora del Centro de Nutrición Laura Jorge y autora del reciente libro 'El método. Come sano, vive sano' (Zenith), cuenta a laSexta.com cuáles son esas claves que tenemos que escuchar y seguir si de verdad queremos adelgazar.

6 cosas que sí funcionan cuando quieres adelgazar

1. La dieta tiene que ser siempre personalizada

Porque lo que le vale a una persona puede que a ti no te valga. Por eso, no sigas la dieta de tu amigo, sino la tuya propia. Según explica Laura Jorge, "para perder grasa y adelgazar de verdad necesitamos una dieta personalizada, no únicamente para que se adapte a nosotros (a nuestro ritmo de vida, horarios, preferencias culinarias, etc.) y así la podamos mantener en el tiempo sino también porque no todo el mundo necesitamos lo mismo".

Por ello, "en función de las necesidades que tengamos, hay que adaptar la pauta personalizada para que de esa forma se pueda conseguir el déficit calórico", añade. Recordemos que para perder grasa debe haber siempre un déficit calórico.

2. No hay que pasarlo mal cuando estamos haciendo una dieta

Normalmente, lo de hacer dieta siempre va relacionado con pasarlo mal, ya que se supone que vas a restringir alimentos, o que vas a pasar hambre... "Y esto es un verdadero error", afirma la nutricionista. "Si vas con ese chip hay que intentar cambiarlo. Porque si no no vas a poder conseguir el objetivo que te has planteado: adelgazar. Si vas con el chip de que cuando haces dieta hay que pasar hambre, vas a fomentar rl entrar en el círculo vicioso típico de las dietas (de las dietas mal entendidas, claro)", explica la experta.

Esto es, "restringes o haces una dieta super estricta durante unos días y luego llega un punto en que no te puedas aguantarla más porque tienes tanta hambre o lo estás pasando tan mal que acabas comiendo todas esas cosas que te han prohibido o de las que tienes antojo (que suelen ser, además, normalmente, platos ultraprocesados o muy energéticos, porque tu cuerpo te está pidiendo energía", explica la experta.

Al ver que tu cuerpo te pide esa comida, "te lo acabas comiendo rápido, sin ser muy consciente y tomando más cantidad de la que necesitas. Después eso te hace sentirte mal y vuelves a restringir alimentos", explica la experta. Por ello, es importante tener en cuenta que en las dietas bien planificadas no se pasa hambre sino que además, se aprende a comer. Es importante aprender a comer bien para mantenerlo después como hábito. Porque de eso tratan realmente las dietas.

3. Comer de todos los grupos de alimentos (macro y micronutrientes)

Y relacionado precisamente con el punto anterior, vamos con esta tercera clave. "En las dietas de adelgazamiento no se debe restringir ningún tipo de alimentos (salvo alergias, intolerancias u otras excepciones médicas)", afirma Laura Jorge.

Por regla general -explica la experta- no hay que hacer restricción de ningún grupo de alimento. En las dietas de adelgazamiento tenemos que tomar todos los macronutrientes, prestando especial atención a las proteínas y a las grasas saludables (estas grasas además de sanas son saciantes), además de tomar, por supuesto, frutas y verduras para que así no nos falte ningún tipo de micronutrientes.

4. Hacer ejercicio físico de forma regular

Además de la alimentación hay que tener muy en cuenta el ejercicio físico. Como mantienen los expertos, ejercicio físico como hábito, de forma regular. "Además de ejercicio de cardio o ejercicio aeróbico, debemos de hacer también -muy importante- ejercicio de fuerza", explica la experta. Para realizar ejercicio de fuerza tampoco hace falta ir al gimnasio, tal como explicamos en este artículo.

De forma general, es importante atender a las recomendaciones de ejercicio físico -para población general y adulta- que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por las que se guían todos los expertos. Según estas indicaciones, debemos realizar entre 150 y 300 minutos semanales de ejercicio físico aeróbico moderado (o entre 75 y 150 minutos a más intensidad), más 2-3 días de ejercicio de fuerza.

5. Dormir bien y tener un buen descanso

El 50% de la población no duerme las horas que necesita. Y esto es fundamental no solo para nuestra salud en general, sino también para adelgazar.

"Es importante no solo dormir las horas suficientes sino asegurarnos de tener un buen descanso para que al final, hormonas como, por ejemplo, el cortisol estén en los niveles adecuados; si no podría perjudicar el proceso de adelgazamiento", afirma.

6. Tener una buena gestión del estrés

Igualmente importante. No hay que olvidar que además del ejercicio y la alimentación, tanto el descanso como la gestión del estrés son fundamentales: "Es importante que cuando estemos en un proceso de adelgazamiento, tengamos las hormonas de nuestro lado y para eso, estos factores también son muy importantes", señala.

En el caso concreto del estrés, es importante cuidarlo y prestarle atención. "Si al final tenemos un estrés crónico, eso va a dificultar el proceso de pérdida de grasa, es más, muchas veces hay personas que no consiguen adelgazar porque sus hormonas están alteradas, entre otras cosas, por esto, porque el nivel de estrés lo tienen muy alto", concluye Laura Jorge.