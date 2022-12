Durante la Navidad y las dos semanas que duran en total las fiestas navideñas en España, solemos engordar de media entre 3 y 5 kilos. Los excesos pasan factura en nuestro peso. Sin embargo es posible disfrutar de unas buenas comidas y cenas navideñas -Roscón de Reyes incluido- y no engordar; o al menos, no demasiado.

La clave está en los hábitos de alimentación que llevemos durante los días que no son festivos. Esto es: tenemos que tener en cuenta que las cenas y las comidas de Navidad realmente se acotan a 4 días: Nochebuena, Día de Navidad, Nochevieja, Fin de Año y Reyes. Los demás no lo son, y es ahí, donde tenemos que cuidarnos.

Pero para ello, no hace falta hacer cosas raras tales como saltarse comidas, pasar hambre, comer menos... No, nada de todo eso. Para no engordar en Navidad y cuidar nuestro peso, a la vez, claro está, que disfrutamos culinariamente hablando de las navidades, tan solo debemos de tener en cuenta 5 sencillos consejos.

De hecho, como afirmaba la especialista en endocrinología Beatriz González Aguilera, disfrutar y festejar estas fiestas no significa abandonarse o no cuidarse; es importante eliminar y alejarnos de una vez de ese pensamiento si queremos llevar una vida sana y mantener una relación sana con la comida.

Igualmente, desde la Fundación Española del Corazón (FEC) aseguran que la clave está en buscar el equilibrio: "Los días señalados son cinco, no las dos semanas que duran las fiestas, así que procura dejar las recetas más calóricas sólo para los días de celebraciones. Los días especiales come en cantidades moderadas y escucha las sensaciones de hambre y saciedad de tu cuerpo". No es más que sentido común.

1. Controlar la ingesta de alcohol (son calorías vacías)

El consumo de alcohol está asociado de una forma cultural y arraigada a las celebraciones, tal como vimos en este programa especial de Salvados ¿Bebemos lo normal?. Sin embargo, el alcohol es una de las bebidas que más engorda y que además sus calorías son totalmente vacías.

Así, tal como explican los profesionales de nutrición del Club Metropolitan, "la ingesta de alcohol debe ser reducida para evitar consecuencias sobre nuestra salud a corto y largo plazo". Así, por ejemplo, si estás bebiendo alcohol es aconsejable "tener un vaso de agua siempre lleno en la mesa, de esa manera, si tenemos sed y se acaba la copa, beberemos agua antes". Otro consejo útil sería el de "elegir el alcohol sólo para brindar y no como bebida entre la comida".

2. Moderar la cantidad de los postres...

En la medida de lo posible no debemos abandonar la fruta en estas fechas. Por lo que un buen consejo sería tomar fruta como habitualmente hacemos o deberíamos en los días no festivos (2-3 piezas de fruta al día) y si nos apetece un dulce en los días señalados, lo mejor es compartirlo o moderar la cantidad.

Así, tal como sostienen los expertos de este club, "si el postre escapa de nuestro control y nos encontramos con uno que contiene mucha cantidad de azúcar, otra opción buena sería compartirlo con alguien más". No obstante, ¿por qué no pedir un buen plato de fruta de postre? Cada vez más restaurantes ofrecen bandejas y bowls de frutas como delicatessen.

3. ...y saber elegir un buen turrón

Si nos gusta el turrón y no podemos en estas fechas pasar sin él, lo más aconsejable es sin duda elegir uno de calidad. Y sí, haber los haylo. Tal como aconsejaba la Dra. en Alimentación y Nutrición, Laura Isabel Arranz, lo más importante es elegir un turrón que contenga una buena proporción de avellana o frutos secos para que tenga menos cantidad de azúcar. Así, mejor elegirlos de calidad suprema que tienen más de un 54% de fruto seco en el turrón blando y más de un 60% en el duro.

De todas formas, tal como aconsejan también los profesionales de Metropolitan, "lo ideal es ingerir turrón solamente durante los días festivos, y no acabarnos las porciones restantes durante los días no festivos". Pues de esta forma estaremos añadiendo más grasas saturadas, azúcar y muchas más calorías a nuestra dieta.

4. No saltarse comidas

No, si no queremos engordar, no debemos saltarnos comidas. Como explican desde la FEC, "saltarse comidas para compensar los excesos puede ser contraproducente: nos hace llegar con más hambre a la mesa y sentir más ansiedad por escoger alimentos menos saludables". Esto es, si no como porque luego voy a tener la cena de Nochevieja, llegaré a la cena con mucha hambre y comeré mucho más.

Aunque lo normal en estas fiestas suele ser saltarse la cena, pero "restringir nunca es buena solución, incuso si has estado todo el día picoteando entre comidas o bien llevas muchas cenas y comidas acumuladas. Y no es recomendable dormir sin cenar", señalan los expertos del citado club deportivo. Algunas ideas de cenas para estos días podrían por ejemplo un tazón de caldo vegetal más una tarrina pequeña de queso fresco con dos lonchas de jamón o pavo; y un tazón de caldo (sin grasa) y pollo hervido (el usado en la elaboración del caldo).

5. No dejar de hacer ejercicio

Sin duda es una de las claves a tener en cuenta. No olvidarnos en navidades del ejercicio físico que hacemos de forma habitual. Bien sea nadar, correr, caminar... es importante evitar el sedentarismo y aumentar con ejercicio, el gasto calórico.

Como aseguran los profesionales de este club, "practicar actividad física diaria es una excelente forma de mantener sano tu organismo y que todo el esfuerzo en mantener unos hábitos alimenticios saludables, tenga resultados". No se trata sólo de hacer deporte sino de moverse más: "Desplazarse andando a los sitios, no tomar las paradas de bus/metro más cercanas, subir escaleras y muchas otras acciones cotidianas que podemos remplazar por hábitos saludables".