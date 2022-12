Para adelgazar, una de las claves es saber hacerlo. Es importante romper ciertos mitos que colean aún en torno a la alimentación, en los que llevamos creyendo toda la vida y que realmente no sirven para nada (por ejemplo que hay que saltarse comidas) si queremos perder peso o, mejor dicho, perder grasa.

Cuando queremos adelgazar, lo que deseamos realmente es perder grasa, pero no músculo. Es decir, no se trata de perder peso sino grasa. Para ello, es importante tener en cuenta ciertas cosas: las que funcionan y las que no.

Andrea Calderón, dietista-nutricionista, secretaria científica de la Sociedad Española de Ciencias de la Alimentación (SEDCA) y profesora de la Universidad Europea explica a laSexta.com todas las claves que debemos tener en cuenta. Y no solo ahora en Navidades sino durante el resto del año. En este caso, las fechas no importan.

4 cosas que NO valen para adelgazar

1. Restringir calorías de golpe

"Una dieta muy restrictiva, además de ser frustrante, carente en nutrientes y poco sostenible en el tiempo, 'estropea' nuestro metabolismo y lo ralentiza, haciendo que rápidamente nos estanquemos y no perdamos nada de grasa comiendo la mitad que antes. Por lo que ¡hay que quemar más y comer bien!", asegura Calderón.

Además, tal como mantienen los expertos en alimentación, no se trata de prohibir ni eliminar alimentos de la dieta sino de reducir lo máximo posible el consumo de los alimentos y bebidas menos sanos, tales como aquellos que tienen muchas grasas saturadas, azúcares o harinas refinadas (estos serían sólo para consumo ocasional).

2. Obligarse a comer 5 veces al día

Tampoco, para adelgazar, debemos obligarnos a comer ni 3 ni 5 veces al día. Probablemente sea uno de los mitos más extendidos. Y es que realmente, "comer más veces al día en menor cantidad no es interesante para perder más grasa".

Por lo que siempre, será importante individualizar cada caso, "pero de cualquier modo, es importante no picotear a todas horas y establecer horarios de comidas regulares: 2, 3 o 4, según el hambre de cada uno, es sin duda, la mejor alternativa", indica la experta.

3. Eliminar alimentos calóricos

Tales como frutos secos, legumbres o lácteos enteros. Pensamos que por ser alimentos calóricos hay que eliminarlos cuando no es así: "Sí, son alimentos calóricos, pero con un altísimo valor nutritivo, alto aporte en nutrientes de interés, y muy saciantes", sostiene Calderón.

Y sobre todo algo muy importante cuando queremos bajar de peso, aclara: los frutos secos al natural y sin sal, las legumbres o los lácteos enteros son alimentos que no se asocian a un aumento de peso corporal si se toman habitualmente y en cantidades adecuadas, que es uno de los factores más importantes.

4. Tomar productos light

Otro de los mitos más comunes que aún siguen existiendo: pensar que si estamos a dieta tenemos que tomar productos o alimentos light. Y esto es otro error. "No es nada recomendable consumir productos light o 0% para 'cuidar la línea' o fitness ni nada por el estilo", asegura Calderón.

Y es que, según aclara, "estos productos suelen ser procesados insanos, similares a otras bollerías, dulces y precocinados, bajo un nombre o publicidad engañosa. Y no, no ayudan a adelgazar más deprisa".

4 cosas que SÍ valen para adelgazar

1. Actividad física y ejercicio

Es importante movernos, cuanto más mejor, es decir aumentar nuestra actividad diaria (pasear, ir andando a los sitios, subir escaleras en vez de coger el ascensor...) y su vez, practicar de forma regular ejercicio. Así, "es importante combinar el ejercicios de fuerza (para cuidar la masa muscular) con el ejercicio aeróbico, preferiblemente de diferentes intensidades", explica Calderón.

La clave está, por tanto, "en aumentar el gasto calórico con el ejercicio físico y así tener más flexibilidad para ingerir mayor número de calorías de fuentes de calidad, con alta densidad en nutrientes. Además de ser más nutritivo, es más fácil de mantener, y más cómodo".

2. Aumentar las frutas y las verduras

Es sin duda, una de las claves fundamentales. "Si incluimos verduras en cada comida y en cada cena, además de ingerir las 2-3 piezas de frutas que hay que tomar al día, en el momento que se quiera y de la forma que más nos guste, aportaremos, en pocas calorías, mucho valor nutricional y mucha saciedad a la dieta", explica.

3. Tomar las proteínas suficientes

Igualmente, "es importante también tomar raciones suficientes e incluso ligeramente elevadas de proteína", aconseja la experta. Se puede por ejemplo, "incluir una ración de proteína en cada comida y en cada cena y también tenerla en cuenta en los snacks, tales como frutos secos, lácteos, hummus de legumbres, quesos… Es saciante y junto al ejercicio contribuye a mantener la masa muscular".

4. Descansar bien y dormir lo suficiente

El sueño es junto con la alimentación y el ejercicio físico el tercer eje fundamental de la salud. Además, tal como han indicado diversos estudios, dormir mal no ayuda precisamente a perder grasa, sino todo lo contrario, como se ha venido investigando a lo largo de los últimos años.

Así, tal como ya comentamos en este artículo sobre los 7 errores más comunes de las dietas, es importante descansar para que nuestras hormonas funcionen correctamente, porque si estamos cansados durante el día aumentará el hambre emocional y nos llevará además a realizar elecciones menos saludables.