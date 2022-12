La próxima entrega de premios es decisiva y no solo porque se trata de la 80º edición, sino porque tendrá que demostrar si ha superado las polémicas que salieron a la luz el año pasado por cuestiones éticas y tras conocerse, entre otras cosas, que en la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood no había periodistas negros. El año pasado la gala no fue televisada por la NBC ni contó con la participación de las estrellas o los estudios. La intención es que este año demuestre si puede recuperar el brillo y ya se ha anunciado que la gala será presentada por el cómico Jerrod Carmichael.

Lista completa de nominaciones en categorías de series para los Globos de Oro 2023

Mejor actor de serie limitada o antológica

Taron Egerton, por 'Black Bird' (Apple TV+)

Colin Firth, por 'The Staircase' (HBO Max)

Andrew Garfield, por 'Bajo mandato del cielo' (Disney+)

Evan Peters, por 'Dahmer' (Netflix)

Sebastian Stan, por 'Pam & Tommy' (Disney+)

Mejor actriz de serie limitad o antológica

Jessica Chastain, por 'George & Tammy' (Netflix)

Julia Garner, poer '¿Quién es Anna?' (Netflix)

Lily James, por 'Pam & Tommy' (Disney+)

Julia Roberts, por 'Gaslit'

Amanda Seyfried, por 'The Dropout' (Disney+)

Mejor actor de reparto de serie limitada

F. Murray Abraham, por 'The White Lotus' (HBO Max)

Domhnall Gleeson, por El Paciente (Disney+)

Paul Walter Hauser, por 'Black Bird' (Apple TV+)

Richard Jenkins, por 'Dahmer' (Netflix)

Seth Rogen, por 'Pam & Tommy' (Disney+)

Mejor actriz de reparto en serie limitada

Jennifer Coolidge, por 'The White Lotus' (HBO Max)

Claire Danes, por 'Fleishman Is in Trouble'

Dais Edgar-Jones, por 'Bajo mandato del cielo' (Disney+)

Niecy Nash, por 'Dahmer' (Netflix)

Aubrey Plaza - The White Lotus

Mejor serie dramática de televisión

'Better Call Saul'

'The Crown' (Netflix)

'House of the dragon' (HBO Max)

'Ozark' (Netflix)

'Severance' (Apple TV+)

Mejor serie musical o de comedia

'Abbott Elementary' (Disney+)

'The Bear' (Disney +)

'Hacks' (HBO Max)

'Solo asesinatos en el edificio' (Disney+)

'Miércoles' (Netflix)

Mejor actor de serie musical o comedia

Donald Glover, por 'Atlanta' (Disney+)

Bill Hader, por 'Barry' (HBO Max)

Steve Martin, por 'Solo asesinatos en el edificio' (Disney+)

Martin Short 'Solo asesinatos en el edificio' (Disney+)

Jeremy Allen White, por 'The Bear' (Disney+)