La llamativa reflexión de Márquez sobre sentenciar el Mundial de MotoGP: "Sin volverme loco, voy a..."

Parece muy complicado que el de Cervera no consiga su séptimo mundial en la categoría reina pero es consciente de que no debe precipitarse a la hora de intentar cerrarlo.

Marc Márquez está cada vez más cerca de conseguir su noveno título mundial de motociclismo. El de Ducati no ha tenido rival en toda la temporada y se hace muy difícil no imaginarse Marc levantando otro trofeo a final del curso.

Márquez encadena seis dobletes consecutivos, pueden ser siete si gana en Hungría, con todo lo que eso conlleva. La etapa de más dominio del de Cervera ha coincidido con el 'bajón' de Álex Márquez y de 'Pecco' Bagnaia. Ni el de Gresini ni el turinés han sido capaces de seguirle la estela a Marc y eso acerca más el alirón del octocampeón del mundo.

Hay muchas hipótesis sobre cuándo podría Márquez certificar el título de manera matemática. Misano parece demasiado cerca pero Japón o Indonesia cobran algo más de sentido teniendo en cuenta que solo quedarían cuatro o cinco grandes premios por disputarse.

Marc quiere cerrarlo lo antes posible pero también es consciente que no debe precipitarse: "Evidentemente, voy a intentar cerrar el campeonato lo antes posible, sin volverme loco. Pero mis números no salen antes… una vez pasado Misano, porque creo que son 200 y pico puntos de diferencia, 222. O sea, es una ventaja exagerada. Mientras que el segundo sume cero. Lo veo complicado, ¿por qué? Porque mañana sí que intentaré disfrutar".

"Pero el fin de semana que viene sabemos lo que sufro cada fin de semana en Cataluña, en unos circuitos difíciles para mí y fuertes para Álex que, evidentemente, como hermano le deseo lo mejor. Tanto mañana, que estará muy penalizado, pero en Cataluña, sobre todo", reconoce Márquez en unas declaraciones que recoge 'MotoSan'.