'Autodefensa' (Filmin), 'No me gusta conducir' (TNT) y 'Fácil' (Movistar Plus+) son tres de los últimos estrenos que han llegado a las plataformas y que están dando mucho que hablar. Esta primera semana de diciembre con varios días festivos es un buen momento para verlas. No te agobies con no tener tiempo porque lo bueno es que son cortas y que seguro que cuando empieces no querras parar hasta terminarlas. Y además, si te gustan los maratones de series a continuación te dejamos otros 17 títulos estrenados este 2022 que son ideales para ver del tirón. Sigue leyendo para comprobar que no se te escapa ninguno antes de que termine el año.

'Autodefensa' (Filmin)

Diez episodios de entre 10 y 20 minutos para una serie irreverente de esas que no deja indiferente a nadie. De hecho la publicación del tráiler ya generó polémica por su contenido, pero lo mejor será verla entera antes de juzgar. En 'Autodefensa' veremos el universo de dos amigas veinteañeras que se abren en canal para que tengamos acceso pleno a una forma de vivir extrema, cargada de altibajos y de experiencias extremas. Drogas, baile, mucha fiesta, inseguridades juveniles, confidencias incómodas, búsqueda, desidia y arte son solo algunos de los elementos que hacen contrapesos en la balanza que rige desequilibro buscado. Como reza parte de sus sinopsis, ellas están asustadas y se divierten en defensa propia.

'Fácil' (Movistar Plus+)

Natalia de Molina, Anna Castillo, Anna Marchessi y Coria Castillo interpretan a cuatro mujeres con diversidad funcional que quieren vivir juntas y de manera independiente en un piso tutelado en la Barceloneta. El problema es que la sociedad y las normas establecidas van en contra de sus deseos, pero ellas están dispuestas a luchar y "a ser ellas mismas en una sociedad que ya ha decidido lo que son". Te la verás en un pis pas porque son cinco episodios de 30 minutos. Eso sí, a lo mejor te gusta tanto que quieres repetir.

'No me gusta conducir' (TNT)

Inspirada en la propia experiencia del director de cine y guionista Borja Cobeaga, cuenta la historia de Pablo, un profesor de universidad de 40 años algo ensimismado y gruñón obligado a sacarse el carnet de conducir. Pablo, el personaje interpretado por Juan Diego Botto, es un sabelotodo que al apuntarse a la autoescuela descubre que todavía tiene mucho que aprender. De conducir y de la vida en general. Nada más iniciar las clases, coincide con Yolanda, alumna suya en la universidad, y a la que da vida Lucía Caraballo, con la que Pablo establece una curiosa relación: profesor y estudiante en la facultad, compañeros de pupitre en la autoescuela. El actor David Lorente es Lorenzo, un implicado y bromista profesor de autoescuela que le guía al volante de esta ardua aventura. Leonor Watling interpreta a la expareja y confidente de Pablo, y Carlos Areces encarna al hermano de Lorenzo, también profesor de autoescuela, y con el que mantiene una difícil relación. La serie cuenta con seis episodios de media hora, un formato que cada vez vemos más en ficción.

'Miércoles' (Netflix)

Tim Burton produce y dirige 'Miércoles', la serie de Netflix que se centra en los años de adolescencia de la hija mayor de Morticia y Gomez Addams. Catherine Zeta-Jones y Luis Guzman interpretan a unos padres orgullosos de que su hija estudie en el centro en el que ellos se conocieron, la Academia Nevermore. Se trata de una institución llena de incógnitas y a la que Miércoles Addams llega sin mucho entusiasmo, sin embargo, terminará muy implicada en la misión de conocer la verdad sobre los fenómenos paranormales y la ola de asesinatos que sufre la ciudad.

'La Edad de la Ira'

Adaptación de la novela homónima de Nando López en la que un suceso brutal marcará la vida de tres adolescentes, El libro es una de los ejemplares más recomendados a los adolescentes en colegios e institutos, por retratar una generación reivindicativa, comprometida, hiperconectada, hedonista y ansiosa de apertura. La serie trata de recoger este espíritu y hacerlo suyo. Es una de esas ficciones que hay que ver solo por sacudirnos los numerosos tópicos que existen en torno a una de las épocas más convulsas de nuestras vidas. Son 4 episodios de 50 minutos.

'Las de la última fila' (Netflix)

Es la historia de cinco treintañeras, amigas íntimas desde el colegio, que año sí año también se van una semana juntas de escapada. Pero este año ha surgido algo que las obligará a inventar nuevas reglas para su juego: a una de ellas le han diagnosticado cáncer. Hay viajes que te cambian la vida para siempre. Y hay vidas a las que un viaje cambia para siempre.

'Caza al culpable' (Movistar Plus+)

Esta miniserie de ocho episodios es perfecta para un maratón. James Nesbitt ('The Missing', 'Bloodlands') interpreta a un veterano detective que investigará la extraña muerte de su hija. En cada episodio, Frater pondrá contra las cuerdas a uno de los sospechosos en una intensa batalla dialéctica. Completan el reparto de 'Caza al culpable', entre otros, grandes actores británicos como Joely Richardson ('The Sandman'), Sam Heughan ('Outlander') y Richard E. Grant ('Loki').

'Mamíferos' (Apple TV+)

En este drama con toques de humor negro, salen a la luz secretos a medida que se expone la complejidad del matrimonio moderno y la fidelidad. En un mundo de ocho mil millones de habitantes, ¿qué ocurre después de haber encontrado a "la persona"? ¿Podemos ser fieles a las promesas que nos esforzamos por cumplir cuando, al fin y al cabo, somos todos mamíferos? La serie sigue a Jamie (James Corden), un chef cuyo mundo implosiona cuando descubre secretos inesperados sobre su esposa embarazada, Amandine (Melia Kreiling). Jamie empieza a buscar respuestas con la ayuda de su cuñado Jeff (Colin Morgan) y es en esta búsqueda cuando las grietas en el matrimonio de Jeff con Lue (Sally Hawkins), la hermana de Jamie, también se intensifican.

'¡García!' - (HBO Max)

Ambientada en una hipotética España actual, en un país dividido y al borde del caos político, la serie está protagonizada por Antonia (Veki Velilla), una joven periodista de investigación que tropieza por casualidad con una conspiración urdida hace décadas: la existencia de un superagente criogenizado, García (Francisco Ortiz), creado en un laboratorio en los años 50 por los servicios secretos del general Franco. Un soldado perfecto con una fuerza sobre humana y programado para obedecer órdenes sin cuestionarlas al que Antonia acaba de despertar después de seis décadas congelado. García se siente desorientado y confuso en una España que encuentra completamente cambiada. El viejo mundo choca con el actual mientras García y Antonia aprender a trabajar juntos al verse involucrados en una conspiración política que amenaza con acabar con la democracia en favor de una nueva y brutal dictadura.

'The white lotus' T2 (HBO Max)

La primera entrega, ambientada en Hawái, recibió 20 nominaciones al Emmy en 13 categorías y diez victorias, la mayor cantidad de galardones de cualquier programa ese año, incluidas las series limitadas o de antologías. La sátira social de esta nueva temporada se desarrolla en un exclusivo resort siciliano y sigue las hazañas de varios huéspedes y empleados a lo largo de una semana. Los nuevos episodios giran en torno al concepto de la fidelidad en las relaciones.

'The Bear' (Disney+)

Esta comedia llega precedida por las buenas críticas para contar la historia de Carmen 'Carmy' Berzatto, interpretado por Jeremy Allen White, un joven chef de alta cocina que regresa a Chicago tras el suicidio de su hermano para hacerse cargo del negocio de bocadillos familiar, el Original Beef of Chicagoland. Las diferencias con las cocinas a las que está acostumbrado son evidentes y el protagonista deberá lidiar con el cambio. La comida, la familia, la rutina o la pérdida de control son los asuntos que aborda la serie en la que también actúan Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Aby Ellior, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Edwin Lee Gibson y Matty Matheson.

'Candy' (Disney+)

'Candy', la miniserie dramática original de cinco episodios sobre un crimen real, de la que Jessica Biel es protagonista y productora ejecutiva, cuenta la historia de Candy Montgomery, que es una madre y ama de casa de los años 80 que lo ha hecho todo a la perfección: tiene un buen marido, dos hijos, una buena casa, incluso una cuidadosa planificación y ejecución de ciertas transgresiones. Pero cuando la presión del conformismo empieza a ahogarla, sus actos piden a gritos un poco de libertad. Con resultados letales.

'El inmortal' (Movistar Plus+)

Ambición, lujo, amistad, familia, traición, amor, excesos, noches sin fin y música techno son algunos de los ingredientes de este drama criminal que se inspira en la vida del líder de la banda 'Los Miami', que operó en la noche madrileña de los convulsos años 90. La serie muestra el ascenso y la caída de un reinado delictivo, construido sobre el tráfico de drogas y la extorsión.

'Intimidad' (Netflix)

Este drama presenta a cuatro mujeres que lucharán por hacer respetar la dimensión más personal de su existencia cuando la difusión del vídeo sexual de una prometedora política afecta de lleno a la línea que separa la vida pública de la privada. Itziar Ituño, Lisboa en 'La Casa de Papel', se mete en la piel de la protagonista y junto a ella encontramos a Verónica Fernández, Laura Sarmiento, Emma Suárez, Verónica Echegui o Ana Wagener.

'Rapa' (Movistar Plus+)

Este thriller de los creadores de 'Hierro'. En esta ficción, Amparo Seoane, la alcaldesa de Cedeira (A Coruña) y la mujer con más poder de la zona, es asesinada. Investigar el crimen va a convertirse en una obsesión para Maite (Mónica López), sargento de la guardia civil, y para Tomás (Javier Cámara), único testigo del asesinato. Para Maite, buscar al asesino es una obligación, es su oficio. Para Tomás, que es profesor de Literatura en el instituto y a quien nadie ha dado vela en este entierro es la oportunidad, posiblemente la última, de vivir una historia como las que le apasiona leer, y quizá así poder contarla. Ambos abrirán una investigación que afectará al conjunto del pueblo. Todos, de un modo u otro, estaban relacionados con Amparo. Todos tenían algo que ganar o que perder con su muerte.

'Now and Then' (Apple TV+)

Ambientada en Miami, esta ficción es un complejo thriller bilingüe de ocho episodios, contado en español e inglés, que explora las diferencias entre las aspiraciones juveniles y la realidad de la vida adulta. Las vidas de un grupo de amigos de la universidad cambian para siempre tras un fin de semana de fiesta que acaba con uno de ellos muerto. Ahora, 20 años después, los cinco restantes se reúnen, muy a su pesar, cuando una amenaza pone en riesgo sus vidas aparentemente perfectas. De entre todo el reparto de habla hispana, destaca nuestra Maribel Verdú.

'La ciudad es nuestra' -26 de abril

Esta miniserie basada un una historia real relata el auge y la caída de la Fuerza Especial de Rastreo de Armas de la Policía de Baltimore y la corrupción y el colapso moral que campó a sus anchas por la ciudad. La historia real de Baltimore vuelve a servir de inspiración, como ya sucediera con The Wire —de hecho las dos series comparten productores—, para narrar los abusos que se cometieron contra la ciudadanía en pro de una "guerra contra las drogas" utilizada como una excusa para la militarización policial .

'Starstruck' (HBO Max)

Vuelven Jessie y Tom en una segunda temporada de esta comedia romántica creada por la cómica británica Rose Matafeo. La primera temporada estaba compuesta de seis episodios de apenas 20 minutos que se ven del tirón casi sin sentir gracias al humor ácido de unos personajes que reflejan las preocupaciones de la generación millennial. Jessie es una joven que sobrevive en Londres compaginando trabajos y saliendo de fiesta con la amiga con la que comparte casa. Una de esas noches conoce a un chico, que resulta ser una estrella de cine y, claro, sus mundos no pueden ser más diferentes. Ahora, los nuevos episodios mostrarán si la decisión de Jessie de seguir en Londres y apostar por su relación con Tom fue o no acertada

'Las Luminosas' (Apple TV+)

AppleTV+ está de dulce este año. Varias de las series más estimulantes que hemos visto hasta ahora son de su plataforma. Su fórmula de juntar estrellones de cine y televisión con ficciones de lo más variopintas, complejas y con los estándares de calidad más altos está dando sus frutos. 'Las Luminosas' es una serie ambiciosa y tremendamente compleja donde la ciencia-ficción, el thriller y el terror se dan la mano todo el rato. Con un pulso narrativo tan denso como interesante, Elisabeth Moss nos intenta llevar de la mano por una realidad que, en verdad, son muchas.

'The Staircase'

Que el thriller true-crime está de moda es una verdad como un templo. 'The Staircase' es justo eso, una serie basada en hechos reales de esas de pegarte al asiento con una rutilante estrella (Colin Firth) como posible villano. Y no, no es spoiler porque ya en el tráiler te lo están telegrafiando. Estamos ante uno de los títulos con más morbo que recordamos con un montón de secretos que van saliendo a la luz y con los que es imposible no hacer tus propias cábalas e intentar adelantarte a la serie y descubrir el 'por qué' de todo. Y si además, queréis saber de donde proviene todo, en esta guía os damos