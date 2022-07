Todos sabemos que en cuestión de arriesgar, HBO Max es de las plataformas que más lo hace y a la que mejor le suelen salir este tipo de apuestas. Pues bien, la plataforma de WarnerMedia vuelve a tirarse a la piscina con 'The Idol', un drama protagonizado por Lily-Rose Melody Deep. La hija del controvertido Johnny Deep encabezará el reparto de esta ficción junto al artista 'The Weeknd' que por primera vez se pone delante de las cámaras en un papel protagónico dejando fuera (parcialmente) su faceta de cantante. El propio 'The Weeknd' también está a cargo de la serie detrás de las cámaras junto con el verdadero nombre de peso de todo este título: Sam Levinson.

Tras arrasar con la 2ª temporada de 'Euphoria' con, nada menos, que 17 nominaciones en los Premios Emmy 2022, el creador estrenará, casi con toda seguridad, este otoño esta ficción en la que su primer tráiler ya nos deja muy a las claras por dónde irán los tiros. Provocación, sensualidad, drogas, amores más calientes y más turbios que la vida... todo eso será 'The Idol'. Según la propia HBO, esta será la historia de Jocelyn (Melody Deep) una joven cantante que está a punto de convertirse en la nueva sensación pop de la industria musical cuando, de repente, conoce al misterioso y poderoso líder ('The Weeknd') de una especie de secta de nuevo cuño. Los dos comenzarán un tórrido y peligroso romance en el que todo saltará por los aires.

'The Idol' promete explorar el lado más oscuro de la industria musical donde la fama, los excesos y la ambición llevarán la voz cantante. Todo ello con el reconocible sello de Levinson que ya deja ver su impronta visual nada más arrancar el tráiler. Esta nueva ficción ya está marcada con una 'X' bien grande en nuestro calendario. No le vamos a quitar el ojo de encima...