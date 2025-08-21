Ahora

Violento suceso

La brutal agresión de unos okupas a un hombre en L'Hospitalet: le dejan la cara destrozada y ahora amenazan también a su familia

Los detalles El suceso ocurrió cuando la víctima intentó impedir que un grupo de okupas agrediera a una mujer. Desde entonces, la situación se ha agravado y, tras la paliza, los agresores amenazan también a toda su familia.

Un hombre agredido por unos okupas en L' Hospitalet
Una familia de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) vive atemorizada por unos okupas violentos que residen de forma irregular en un local vecino. El padre de familia ha sido víctima de una brutal agresión después de intentar evitar que este grupo atacara a una mujer.

La escena se desarrolló de la siguiente manera: el hombre vio cómo los okupas golpeaban a una mujer y se acercó [según muestra la denuncia que ha hecho llegar a Más Vale Tarde], con su móvil en la mano para frenar la situación.

Los agresores interpretaron que intentaba grabarlos y arremetieron contra él, dejándole el rostro completamente desfigurado, tal como podemos ver en el vídeo que acompaña esta información. Lo dejaron con el tabique roto y una ceja abierta.

En su intento por escapar, el señor consiguió entrar en su portal, donde cogió un martillo para defenderse y rompió la puerta del local de los okupas. Este gesto provocó que la tensión aumentara todavía más, incluso, que tuviera que llegar la Policía. El hombre terminó en el hospital con un parte médico.

Tras el ataque, los okupas, lejos de conformarse con la agresión, comenzaron a amenazar también a la familia. Les advierten de que continuarán golpeándolos y, además, les exigen que paguen la puerta del local en el que, recordemos, viven de manera ilegal.

Sara Gogea, hija de la víctima, ha confesado en directo, en Más Vale Tarde, las amenazas que reciben desde entonces: "Nos han amenazado con prenderle fuego a mi hermano pequeño y violarnos a mi madre y a mí". Además, advierte que los okupas se jactan de no tener miedo a la cárcel, porque ya han estado allí antes.

