La intriga sobre cómo acabará 'Succession' es máxima. Desde que su creador Jesse Armstrong anunció un poco antes del estreno de la cuarta temporada que ésta sería la última, hay una gran expectación por saber si el final estará a la altura de una de las mejores series de HBO Max.

El actor James Cromwell que dio vida en las temporadas 1 y 2 al hermano de Logan y abuelo de Greg, el tío Ewan, ha vuelto en la temporada 4 para el episodio 9 del funeral del protagonista. Cromwell ha hablado con The Hollywood Reporter sobre su regreso, sobre el discurso que dio en el funeral (y que nadie pudo evitar) y sobre el final de 'Succession'.

El veterano actor explica que para él "el mejor último episodio de la historia es el de 'A dos metros bajo tierra'", una serie en la que él participo y sobre cuyo final hay unanimidad por parte del público y de la crítica. Cromwell añade, aumentando aún más si cabe las expectativas, que el capítulo final de 'Succession' "está muy cerca" de esa referencia. "Es milagroso", asegura.

Sobre su regreso para la cuarta temporada, ha asegurado que no sabía nada de lo que pasaba y cuando llegó al set creía que era su personaje el que moría porque fue una de las estrategias que utilizaron para despistar y que así no se filtrara la muerte de Logan antes de tiempo. El actor confiesa que la preparación del rodaje no fue fácil para él, porque después de un año tenso "descubrió que tenía COVID persistente" al ver que no podía recordar sus frases y se lo dijo al director Mark Mylod. Él le dijo que no habría problema si leía el discurso, pero al final cuando se enfrentó a la escena explica que pudo hacerlo sin leer y que solo se equivocó en una palabra, así que lo hizo una segunda vez.