¿Qué relación tiene Larry David con 'Succession'? Pues aparentemente, ninguna. Sin embargo, el nombre del protagonista de 'Curb your enthusiam' aparecía en las pizarras de la sala de guionistas al lado del título del episodio 'La boda de Connor'. La guionista Georgia Pritchett ha explicado en Twitter que ese era el código secreto para referirse a la muerte de Logan, cuyas siglas en inglés, Logan Die, coinciden con las siglas de Larry David. En la publicación explicaba que la muerte de Logan se decidió en enero de 2022 y se planificó para que sucediese en el episodio 3 de la cuarta temporada que se ha emitido más de un año después. Es mucho tiempo para guardar un secreto y de ahí que tuvieran que utilizar todo tipo de estrategias.

El propio protagonista Brian Cox ha confesado tras la emisión que se ha sorprendido a sí mismo por haber logrado mantener el secreto a salvo: "Estoy muy orgulloso de mí mismo", ha confesado en una entrevista con Deadline. El actor que interpreta a Logan Roy también ha contado que él no estuvo presente en el rodaje de su muerte. Según ha explicado a Variety el director del episodio Mark Mylod, se utilizó un doble al que se le hace durante la escena el el masaje cardíaco y los pocos segundos en los que se ve el rostro de Logan, completa o parcialmente, se crearon en postproducción uniendo la cara del actor al cuerpo del doble.

Además, Cox volvió al rodaje después de la escena del avión para despistar. En concreto, el actor fue convocado para rodar algunas escenas falsas durante la grabación del funeral, pero cuando estaba en camino -ha explicado- le llamaron para decirle que no fuera porque no iba a dar tiempo a rodar nada. Cox dijo que aún así iría porque había fotógrafos alrededor del set de rodaje y si le veían allí pensarían que en lugar de Logan habría muerto otro personaje. Así es como el protagonista siguió jugando al despiste.

Por último, en la entrevista Cox también hace su apuesta sobre quién sucederá a Logan. El actor dice que no sabe qué pasa después de su muerte, pero que él cree que su sucesor no está entre sus hijos y apuesta más por el comprador de su empresa Lukas Matsoon o incluso por Tom que, como quien no quiere la cosa, ha sabido situarse en una buena posición.