Un español muestra el peculiar sistema de seguridad que usan en las minas australianas:"Te dan golpes en el culo si te distraes"

En Aruser@s, mostraron el viral del joven español que destapó el avanzado sistema de seguridad para quienes se dedican a la conducción en una mina en Australia: "Me hago el dormido y mira lo que pasa..."

Si te quedas dormido, no llevas el cinturón o usas el móvil mientras estás conduciendo, una máquina te da un golpe en el asiento para despertarte. "Ha dicho golpecito, pero esto es un mamporro" comentó entre risas Tatiana Arús tras ver el viral.

"Estos dispositivos de aquí detectan si bostezas, si no llevas el cinturón puesto o si estás usando el móvil mientras conduces y te dan un golpecito aquí, en el asiento, para que dejes de hacerlo o te despiertes", explicó '@twoguysinthemines'.

El chico finge quedarse dormido para que el mecanismo se ponga en funcionamiento... y el golpe no tarda en escucharse. "Imagínate si en este programa lo instalásemos en cada uno de los asientos", bromearó Tatiana Arús, asegurando que sería un buen método para hacer frente a los chistes de Sebas Maspons.

