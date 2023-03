Si hacemos una lista de los mejores padres de la ficción, seguramente Logan Roy no estaría en ella, pero aunque el personaje de Brian Cox no sea un padre ejemplar no hay duda de que es inolvidable. 'Succession' acabará con la cuarta temporada que llega a HBO Max el próximo 27 de marzo y en la que conoceremos el desenlace de la despiadada guerra entre el dueño del mayor conglomerado de medios del mundo y sus hijos. Para promocionar el estreno, HBO Max ha ingeniado una campaña aprovechando la celebración el 19 de marzo del día del padre. Logan Roy es el protagonista de una gigantesca pancarta que incluye un mensaje a sus hijos: "¿Qué has tenido en la vida que no te haya dado yo?". Se trata de un personaje de ficción muy jugoso para este tipo de campañas y ya en junio de 2019 (antes del estreno de la segunda temporada) protagonizó un vídeo de HBO Latinoamérica con las 'lindezas' que había dedicado a sus hijos en diferentes momentos de la trama.

Si bien es cierto que Kendall (Jeremy Strong), Connor (Alan Ruck), Siobhan (Sarah Snook) y Roman Roy (Kieran Culkin) no pueden decir que les haya faltado nada a nivel material, sí que son el claro ejemplo de que los ricos también lloran y de que el dinero no da la felicidad, o al menos es el consuelo que nos queda al resto de los mortales. La serie arrancaba con el patriarca del clan Roy sufriendo una crisis que le llevaba al hospital y que inmediatamente desencadenaba una encarnizada lucha de poder entre sus hijos. Aunque Logan se recupera, se hace evidente la necesidad de renovación en la empresa. El despiadado empresario, sin embargo, no está dispuesto a ceder el poder y tampoco encuentra entre sus hijos al heredero que quiere para su negocio. A partir de ahí comienza un juego de traiciones que deja al descubierto las carencias afectivas de los protagonistas.

De qué trata la temporada 4

La nueva entrega empieza tiempo después de la última jugarreta de Logan Roy a sus hijos para vender su conglomerado de empresas al empresario Lukas Matsson (Alexander Skarsgård). Ahora la transacción está más cerca y, como se puede ver en el tráiler, Logan se siente triunfador. Sin embargo, Kendall, Shiv, Roman y Connor van a tratar de evitarlo por todos los medios y hasta el último minuto. Para empezar tratarán de aliarse con todos los enemigos de su padre, que no son pocos. Aunque los hermanos parecen estar unidos y contra un objetivo común, el avance deja caer que sigue habiendo espacio para los dobles juegos.