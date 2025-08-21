Monrosi, sobre Vox: "Deben estar felices porque otros hacen su trabajo mientras ellos están de vacaciones"

El periodista advierte que el PP está replicando el mensaje de Vox mientras ellos descansan: "Vox estará encantado de escuchar barbaridades como las que ha dicho Bendodo".

El analista José Enrique Monrosi fue contundente en Al Rojo Vivo al analizar la gestión del PP durante los incendios: "Vox estera profundamente feliz, otros hacen el trabajo que ellos desean mientras disfrutan de sus vacaciones, que es lo que más les gusta".

Según Monrosi, el PP no solo facilita el avance del discurso ultra, sino que lo refuerza: "Este verano Vox no necesita mover un dedo para que su mensaje cale, el PP ya se encarga de ello. Estarán encantados de escuchar barbaridades como las que ha dicho Bendodo".

El analista ha advertido además a los populares sobre el riesgo político: "Que miren con cierta perspectiva, lo digo porque entramos en una etapa electoral clave. Deben ser capaces de analizar firmemente qué está pasando en Valencia desde la crisis climática de la DANA, la gestión del PP, quién se está beneficiando políticamente de lo ocurrido entonces, y cómo ese mismo patrón se repite ahora con la crisis de los incendios".

Y lanza: "Es un error que acabaremos pagando todos y que, políticamente, sufrirá el PP".