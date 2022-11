Netflix ha publicado imágenes del rodaje de 'Miércoles' y si algo queda claro es que no ha sido nada fácil para el actor que estaba detrás del personaje de Cosa, esa mano con vida propia que ha sido la fiel compañera de la adolescente protagonista durante sus aventuras cazando monstruos y asesinos.

Victor Dorobantu es el actor que interpreta al personaje de Cosa, uno de los más queridos por el público fan de la Familia Addams. Y de hecho, por mucho que reciba amenazas de Miércoles, en la serie queda claro que la mano es la debilidad de la protagonista y también una gran aliada. Ahora Netflix y también Dorobantu han publicado imágenes de cómo se han rodado las escenas de una mano que se mueve sola ya sea sobre tierra o, incluso bajo el agua.

El secreto del rodaje es un traje azul y posturas imposibles. El actor aparece en las fotos enfundado en una especie de mono de color azul que permite eliminar el cuerpo en postproducción dejando a la vista únicamente la mano. Y de esta guisa Dorobantu aparece por ejemplo tirado en el suelo, encogido debajo de los muebles o tumbado sobre el trávelin de la cámara.

El fantástico baile de Jenna Ortega como Miércoles

Otro de los momentos de la serie que más expectación está levantando, incluso entre el elenco, es el baile de Jenna Ortega. El personaje de Miércoles no es nada dada a las fiestas ni las celebraciones, a no ser que sean funerales. Sin embargo, en su estancia en Nevermore parece que se está ablandando su corazoncito y finalmente decide ir al baile de graduación. La decisión es de lo más acertada, sobre todo, después de ver el baile que se marca la protagonista, eso sí, sin apenas cambiar el rictus serio. Si solo vas a ver una escena de la serie, que sea esa. De hecho, la plataforma también ha publicado un vídeo de la reacción del elenco reaccionando a los eléctricos e hipnóticos movimientos de Ortega al ritmo del tema 'Goo Goo Mucks' de The Cramps.

Viendo el vídeo, la actriz ha revelado que ella misma creó la coreografía para el baile. "En realidad me sentí muy insegura, yo misma lo coreografié y creo que es muy obvio que no soy bailarina o coreógrafa", dice Ortega. Al instante recibe la réplica de su compañero de reparto Hunter Doohan contradiciéndola: "No, es increíble, es fantástico". También se puede ver muy entusiasmado al resto del reparto con la escena, especialmente a Percy Hynes White, que interpreta a Xabier Thorpe, que asegura que podría ver "un show entero sobre el baile". "Es tan bueno", asegura después de destacar aspectos como la iluminación o la composición de la escena.

Otros datos del rodaje y localizaciones

La serie transcurre en su mayor parte en la Academia Nevermore, ubicada en la localidad de Jericho que está en Vermont. Sin embargo, el rodaje ha tenido lugar un poco más lejos. Todos los escenarios son reales y se encuentran en Bucarest (Rumanía) y sus alrededores, tal y como nos han confirmado desde Netflix. Para el rodaje se han utilizado hasta 70 localizaciones y seis estudios porque hay escenas que han necesitado de la ultima tecnología por ordenador. De hecho, las tomas de Nevermore se rodaron en el castillo de Cantacuzino, en los Cárpatos rumanos, y luego se complementaron con la postproducción e imágenes generadas por ordenador. Además, la plataforma ha explicado que el equipo de diseño de producción trabajó con estudiantes de arquitectura y escultura de Bucarest, y con artistas y escultores locales.