James Nebitt ('The missing') es el protagonista de 'Caza al culpable', el remake de la serie danesa 'Cara a cara' (disponible en Filmin) en la que interpreta a un detective veterano que debe descubrir lo que le ha sucedido a su hija con la que apenas tenía relación y que aparentemente se ha suicidado. Él tiene dudas y va a tratar de hallar la verdad por todos los medios. Para ello, deberá reconstruir la vida de la víctima hablando con las personas que la conocían y que se convierten en poténciales sospechosos. Cada episodio se centra en uno de ellos y la serie ya está disponible en Movistar Plus+.

Una trama frenética

Matt Baker es el encargado de la adaptación británica de la serie originalmente danesa y titulada 'Cara a cara' que ya va por su segunda temporada. El remake lo dirige Cries Vos y es una producción de Eagle Eye Drama y Fremantle. La serie llega a Movistar Plus+ precedida por el éxito de su lanzamiento en Channel 4, donde el thriller policiaco se ha convertido en el drama del año.

No es para menos porque la historia parte de una premisa atractiva. Danny Frater (James Nebitt) es un detective de policía que descubre, en una identificación rutinaria en la morgue, que la presunta víctima de suicidio es en realidad su hija a la que no ve desde hace años. A pesar de no tener relación con ella después de tanto tiempo, el policía está convencido de que se trata de un asesinato. Lo complicado será demostrarlo y para ello cuenta con 24 horas y una lista de personas cercanas a su hija y posibles sospechosos.

Aunque no se trata de una serie de muchísima acción, la trama consigue mantener el interés por descubrir quién era Christina (Imogen King), cómo vivía y por qué ha acabado en una sala de autopsias. La intriga de esta historia frenética y contrarreloj se consiguen gracias al ritmo que aporta el formato, otra de las claves de la ficción.

Un formato atípico

Como decimos, la estructura de la serie es todo una cierto y aporta dinamismo. Por un lado, porque nos encontramos ante una serie de formato corto con episodios de poco más de 20 que mantienen la incógnita sobre lo que le ha sucedido a la víctima, de la que vamos descubriendo cosas al mismo tiempo que el protagonista conforme avanzan sus pesquisas.

Para saber qué le pasó a su hija, debe averiguar la verdad sobre ella y sobre su vida y, al no tener relación con ella en mucho tiempo, solo puede hablar con las personas que la conocían. Ocho personas cercanas a la víctima que ahora son también son sospechosas y a las que Frater va a entrevistar una a una. Cada uno de los ocho episodios se centra en un sospechoso o sospechosa.

Un reparto de estrellas británicas

El elenco es el tercer elemento a destacar en 'Caza al culpable' y junto a Nebitt encontramos nombres como el de Niamh Algar, Antonia Thomas, Sacha Dawan, Sam Heughan, Richard E. Grant, Anne-Marie DuffNiamh Algar, Antonia Thomas, Sacha Dawan, Sam Heughan, Richard E. Grant, Anne-Marie Duff, entre otros.

Cada episodio lleva el nombre del sospechoso en cuestión y aunque en algún caso aparece algún personaje más, todos los episodios tienen una estructura similar y muestran el encontronazo o la búsqueda de una persona y la batalla dialéctica que se produce entre ellos durante un interrogatorio cara a cara que, en ocasiones, llega a las manos. Todo esto sucede mientras el protagonista lidia con el dolor y la frustración de haber perdido a su hija.

En el primer episodio aparece Ben Miller, a quien hemos visto como patriarca de la familia Featherington en la primer temporada de 'Los Bridgerton'. Ahora interpreta a Richard, el jefe de Danny en la policía. Niam Algar ('Raised by Wolves') es Nicola, la mujer de Christina, la víctima. Antonia Thomas ('The Good Doctor') es Maia, la mejor amiga. Sacha Dhawan ('The Great') es el socio de Christina, un expolicía corrupto y socio de Christina. Sam Heughan ('Outlander') interpreta a Ryan, padrino de Christina y excompañero de su padre Danny. Richard E. Grant ('Loki') es el empresario Harry Carr y menta de la víctima. Anne-Marie Duff es Suzanne, la exmujer del protagonista y la madre. Y por último, encontramos a Joey Richardson ('The Sandman') como Jackie, patóloga forense y compañera de Danny.