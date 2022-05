Su final fue todo un acontecimiento. Copó titulares, timelines de redes sociales y conversaciones en casa y en el bar. 'La Casa de Papel' ha sido un fenómeno seriéfilo como pocos se han visto tanto en nuestro país como fuera de él. Por encima de lo adictivo de sus tramas y de la complejidad en la ejecución de los dos atracos, la serie nos atrapó desde el principio por un cóctel de personajes muy explosivo. Personalidades tóxicas, atrayentes e inestables. Todas ellas están aquí para que recordéis sus mejores momentos y cómo fue su paso por la serie o, si sois de los que no os habéis puesto todavía con ella, tengáis unos cuantos motivos extra para no demorarlo más.

'Tokio'

Nombre real: Silene Olivera

Actriz: Úrsula Corberó

Es la voz en off de la serie. La narradora que nos va contando cómo ocurre lo que ocurre en 'La casa de papel'. Es la rebeldía hecha persona. Tokio es fuerte, valiente, poderosa, indomable, autónoma e impulsiva. Eso sí, su fuerte carácter le lleva en ocasiones a ser totalmente incapaz de reconocer y expresar lo que siente. Va de dura. Una coraza para que no le hagan daño por culpa de un drama de su pasado que sale al final. Eso sí, es muy leal a los suyos y protege por encima de todo a aquello o a aquellos que quiere. Si no, a ver cómo explicáis que se monta la que se monta a partir de la Parte 3. Todo idea de Tokio.

'El Profesor'

Nombre real: Sergio Marquina

Actor: Álvaro Morte

El cerebro de todo. No hay detalle que no haya calculado ni imprevisto para el que no tenga una solución. Su obsesión con los dos robos, sobre todo con el del Banco de España le vienen en los genes. Un trauma que no vamos a desvelar le hace volcar toda su vida a la planificación y ejecución de los dos atracos más imposibles de la historia. Siempre observándolo todo desde fuera, estaba preparado para todo menos para enamorarse.

'Berlín'

Nombre real: Andrés de Fonollosa

Actor: Pedro Alonso

Es el jefe al mando en el interior de la Fábrica de Moneda y Timbre durante el primer atraco. Es un ladrón de guante blanco especializado en el robo de joyas tan meticuloso como imprevisible. Ingresó en el mundo del crimen para mantener el altísimo nivel de vida al que estaba acostumbrado desde la cuna. Es un hombre que sabe tener modales finos, que se cree superior al resto de la banda, a quienes desprecia íntimamente. Pero también sabe ser brutal y directo cuando conviene. A lo largo de la serie conoceremos su pasado y los motivos por los que ha llegado a ser como es y tener en su relación con las mujeres su gran talón de Aquiles.

'Nairobi'

Nombre real: Ágata Jiménez

Actriz: Alba Flores

Una joven con una dura infancia y uno de los personajes más queridos de la serie. Tuvo que ganarse la vida realizando falsificaciones. Embarazada y abandonada por un novio que tuvo en la adolescencia, no vio otra opción que el delito para salir adelante. Pronto llegó a convertirse en una cotizada falsificadora de todo tipo de cosas. De ahí que El Profesor se fijase en ella para ser la que se encargase de fabricar el dinero que querían robar. Pasó por prisión y perdió la custodia del pequeño. Con el asalto a la Fábrica de Moneda y Timbre aspiraba a recuperarlo y retirarse con él a un lugar tranquilo.

'Denver'

Nombre real: Daniel Ramos

Actor: Jaime Lorente

Macarra de extrarradio, un poco corto de miras e impulsivo. Alternó su juventud entre los botellones del parking de su barrio y los carruseles de las ferias. Sabe de sobra a qué saben y qué hacen todas y cada una de las drogas posibles y, quizás por ese abuso, es absolutamente imprevisible y ciclotímico. Genera tensión allá por donde va, y es mejor no tratar demasiado con él. Su padre, Moscú, es su único anclaje con la humanidad y los sentimientos. Haría cualquier cosa por él. 'Denver' es otro que entró en el atraco sin saber que el amor acabaría alcanzándole y cambiándole para siempre.

'Río'

Nombre real: Aníbal Cortés

Actor: Miguel Herrán

Se pasó toda su infancia entre ordenadores y hackeando. Su adolescencia estuvo más centrada en Internet que en la vida real. Esa capacidad y esos conocimientos le hicieron jefe técnico de una empresa de seguridad siendo aún muy joven. En lo personal, todo ese saber no se tradujo en ningún tipo de madurez. Así, pronto se vio metido en hackeos y roturas de sistemas de seguridad que poco tenían de juego. Terminó en búsqueda y captura por la Interpol, situación de la que le rescató El Profesor. Es el maestro tecnológico del grupo.

Coronel Luis Tamayo

Actor: Fernando Cayo

Es el nuevo jefe de operaciones de la CNI y entra en la serie a partir de la Parte 3 cuando La Banda atraca el Banco de España, remplazando al coronel Prieto. Dirige el equipo policial contra los ladrones. Tiene mal genio y se molesta fácilmente Es un volcán en erupción y no tiene ni un ápice de la templanza y mano izquierda que debería para gestionar una crisis como la que se le ha venido encima.

'Helsinki'

Nombre real: Mirko Dragic

Actror: Darko Peric

Es la fuerza bruta del grupo. Poco se sabe de él, más allá de su origen serbio y su evidente pasado de violencia y dureza vivido por culpa de la guerra de los Balcanes. Su pocas ganas de dialogar y a hacerse preguntas ante las dificultades a las que tienen que enfrentarse le convierte en el soldado perfecto y en uno de los brazos ejecutores del plan de El Profesor. Bien es cierto que a medida que avanza la serie 'Helsinki' evoluciona y muestra un lado sensible y cariñoso con el que no contábamos en los primeros episodios.

'Palermo'

Nombre real: Martín Berrote

Actor: Rodrigo de la Serna

Para no arruinarle a nadie la serie (si todavía queda alguien que no la ha visto, claro) diremos que Palermo es el nuevo "cerebro" de La Banda en el interior del Banco de España al inicio de la Parte 3 de la serie. Es el sustituto natural de Berlín y uno de los principales responsables de haber encontrado un modo factible de poder sacar todo el oro del Banco de España fuera de sus muros. Solo hay un problema: Palermo es un hombre egocéntrico, herido emocionalmente y necesita que todos hagan lo que él dice. En una situación tan tensa como la que vive La Banda dentro del Banco de España, contar con alguien así al mando supone sumar al atraco un punto más de inestabilidad que no viene nada bien. No se sabe qué puede hacer y hasta dónde puede llegar.

Alicia Sierra

Actriz: Najwa Nimri

La antagonista por antonomasia de las Partes 3, 4 y 5. Es despiadada, inhumana, antipática y tan inteligente como el mismísimo Profesor. Implacable por naturaleza no va a parar hasta cogerles a todos desprevenidos por el mínimo resquicio que encuentre. Está embarazada, prácticamente a punto de dar a luz y le da igual. Su bebé es la última de sus preocupaciones aunque, como siempre, una cosa es lo que tú quieras y otra lo que la vida te depara. A Alicia, la vida en 'La Casa de Papel' le depara más de una gran sorpresa.

'Lisboa'

Nombre real: Raquel Murillo

Actriz: Itziar Irtuño

Raquel Murillo empezó siendo la inspectora, la responsable policial directa del atraco a la Fábrica de Moneda y Timbre. Y le llegó en el peor momento. El secuestro con rehenes que tiene que negociar le llega durante una crisis personal imposible de gestionar con la custodia de su hija de 7 años arrebatada a su ex marido. No obstante, y casi para su sorpresa, la burbuja en la que está a punto de ingresar, 24 horas al día durante once días, le da mucho más de lo que le quita. Hasta el punto de hacerle cambiar de bando y convertirse en uno de los pilares de La Banda. ¡Ay! (suspiro), el amor...

'Bogotá'

Nombre real: Santiago López

Actor: Hovik Keuchkerian

Es un buen tipo que respeta a su equipo y está dispuesto a ayudar a sus compañeros.. casi siempre. Va de macho alfa, duro y valiente, pero también tiene la otra parte de machito: esos comentarios sexistas que solo le hacen gracia a él. Menos mal que Nairobi le pone en su sitio. A partir de ahí solo rema a favor. Es uno de los brazos ejecutores de la parte más complicada del atraco: sacar el oro del Banco de España.

'Moscú'

Nombre real: Agustín Ramos

Actor: Paco Tous

Moscú se ganaba la vida en la mina pero la silicosis y el asma lo alejaron de ella acabó trabajando en una cerrajería. Es capaz de hacer cualquier cosa con metal y, por supuesto, abre cualquier cerradura. Esa habilidad y una etapa de precariedad económica le llevaron al crimen. En los últimos años ha sido condenado por atracos, estafa, robo de varias joyerías y su gran especialidad: agujerear cajas acorazadas. Su debilidad es su hijo, Denver; cabeza loca del que nunca ha hecho carrera, y con el que ahora comparte misión y banda en la Fábrica de Moneda y Timbre.

'Oslo'

Nombre real: Radko Dragic

Actor: Roberto García

Poco se puede decir del personaje de Oslo más allá de que es una auténtica bola de demolición. Al igual que su primo Helsinki, es serbio y está en el atraco a la Fábrica de Moneda y Timbre para aportar sus bíceps pero no su cerebro. Poco hablador y muy reservado, haría cualquier cosa por su primo.

'Estocolmo'

Nombre real: Mónica Gaztambide

Actriz: Esther Acebo

Mónica es de esas mujeres que se fija siempre en el hombre equivocado en el peor momento posible. Tras varios fracasos en la oposiciones a funcionario de alto rango, Mónica logró aprobar el examen que le permitía ejercer como secretaria del Director de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a la sazón, Arturo, el hombre que le trae por la calle de la amargura. Casado y con tres hijos, lleva tiempo, desde que se liaron prácticamente, dándole largas y beneficiándose de la situación. La aparición de la banda cambia por completo su vida y su apodo ya os dice por dónde van los tiros...

'Manila'

Nombre real: Julia Martínez

Actriz: Belén Cuesta

Entró en la serie en la Parte 3 y en sus primeros episodios parecía otra rehén cualquiera pero... había un girito que no esperábamos. Julia nació siendo Juan. Su padre era un amigo cercano de Moscú. Ella y Denver fueron amigos cercanos desde la infancia, casi como hermanos. Cuando aceptó que era transgénero se cambió el nombre Julia. Ni Moscú ni Denver lo sabía. Su rol dentro de La Banda era el de estar infiltrada como una rehén más para controlar posibles sublevaciones pero en un atraco tan imprevisible y peligroso le toca improvisar y adaptarse.

'Marsella'

Nombre real: Jakov

Actor: Luka Peroš

No se sabe mucho sobre la vida temprana de Marsella. Lo único que se conoce a ciencia cierta es que era un sicario. ¿Familia? Solo su difunto perro, Pamuk. Marsella trabaja con el resto de La Banda porque era amigo de Berlín. Su rol radica en hacer de intermediario entre la policía y el profesor. Siempre está en movimiento para que no puedan rastrear al profesor y para que no puedan atraparlo. Es un hombre de campo fiel y hará cualquier cosa para que el plan salga bien.

Arturo Román

Actor: Enrique Arce

Es el personaje más odiado de toda la serie. Mentiroso, traicionero, ruin y despreciable. Es el director de la Fábrica de Moneda y Timbre cuando La Banda irrumpe en ella. Se considera un buen jefe, un buen esposo, un buen padre y, sobre todo, un excelente amante. Dirige la fábrica con solvencia y siempre se muestra atento con todos sus empleados. Pero cuando todo explota, no tarda en revelar su verdadera cara, la de una persona asustada y egoísta dispuesta a hacer lo que sea por sobrevivir. Se las arregla para estar en el peor momento en el peor lugar y además, poner de los nervios por igual tanto a los atracadores como a los rehenes.

César Gandía

Actor: José Manuel Poga

Es el Jefe de Seguridad del Banco de España y un hombre determinadísimo a que su trabajo salga bien. Sea por el medio que sea. Está también encargado de proteger al gobernador de Banco de España. Es muy bueno leyendo las intenciones de la gente y sospecha de La Banda desde el principio. Para Gandía el fin justifica los medios y hará lo que sea por detener el atraco. Sin dudar, sin titubear.

Tatiana

Actriz: Diana Gómez

Es la mujer de la que Berlín se enamora perdidamente y acaba siendo su esposa. Aparece a partir de la Parte 3 cuando se no cuenta la vida del personaje a través de flashbacks antes de que ocurra el atraco a la Fábrica de Moneda y Timbre. Las verdaderas intenciones de Tatiana tardan en revelarse pero cuando lo hacen, ponen el plan de El Profesor en verdadero peligro.

René

Actor: Miguel Ángel Silvestre

El gran amor de Tokio y el motivo por el que el personaje de Úrsula Corberó se comporta como se comporta durante toda la serie. Uno de esos romances que dejan huella y más si vas a toda pastilla en moto por el puente 25 de abril de Lisboa.

Rafael de Fonollosa

Actor: Patrick Criado

Es el hijo de Berlín. Uno tan inesperado para nosotros como sorprendente por el poco parecido que tiene con su padre. No por lo físico, sino por sus intereses vitales que son diametralmente opuestos a los de su progenitor. Eso sí, apellidarse Fonollosa te marca y el querubín acaba sorprendiendo a propios y extraños. Y parecía una mosquita muerta...

Sagasta

Actor: José Manuel Seda

Es el comandante de las Fuerzas Especiales que tiene como misión entrar en el Banco de España para detener a La Banda. Es una de las pocas amenazas reales de verdad que ha tenido El Profesor en toda la serie. Astuto, decidido, listo y curtido en mil batallas, Sagasta va a poner en verdaderos problemas a nuestros protagonistas. Hasta el punto de ser uno de los que consigue que el personaje de Álvaro Morte se quede sin ideas y sin un plan concreto. Sagasta cobra importancia en las dos últimas temporadas de la serie.

Ángel

Actor: Fernando Soto

Subinspector de policía que le toca lidiar con La Banda al principio de la serie y también con su jefa, Murillo. A pesar de llevar más de 20 años años en el cuerpo, Ángel no recuerda ni una sola ocasión en la que se haya sentido tan intimidado como el día en el que conoció a Raquel, pero su compañera le tiene totalmente enamorado. A partir de la Parte 3 su importancia en la serie se vio bastante reducida.