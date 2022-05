'The Staircase', la miniserie que llega hoy a HBO Max, está basada en uno de los casos reales que más ha dado que hablar en los últimos años. En parte porque Michael Peterson (Colin Firth), el principal sospechoso de la muerte de su esposa, accedió a protagonizar un documental que se rodó durante el largo periplo judicial del caso. La pareja estaba sola en casa y Peterson fue el último en ver con vida a su esposa a la que encontró en un charco de sangre al pie de la escalera de servicio de la casa tal y como explicó en su llamada a emergencias la noche del 9 de diciembre de 2001.

La muerte de Kathleen Peterson acabó con la imagen idílica de la gran familia que habían formado la víctima y su marido junto a sus hijos de matrimonios anteriores y las hijas adoptadas de Peterson tras la muerte de una amiga cuando vivían en Alemania. Una muerte que también estuvo en el punto de mira durante la investigación. El creador de la serie es Antonio Campos, que está detrás de la serie 'The Sinner' y de la exitosa película 'El diablo a todas horas'. Junto a él, Maggie Cohn es también showrunner de la serie y Leigh Janiak ha dirigido dos de los ocho episodios, mientras que los seis restantes están dirigidos por Campos.

Aunque la serie se basa en la serie documental que Jean-Xavier de Lestrade hizo sobre el caso, la principal diferencia entre ambas —además de que obviamente la serie de HBO Max ficciona un hecho real— es que que va más allá para conocer a la familia y a la víctima antes del terrible suceso. Para no perdernos en la trama, a continuación repasamos quién es quién en la serie y todo lo que pasó en el caso real.

Quién es quién en 'The Staircase'

Aunque casi todo el peso de la seri recae en Colin Firth dando vida al escritor Michael Peterson, sospechoso de la muerte de su esposa, el amplio reparto incluye también a Toni Colette como coprotagonista, Juliette Binoche, Michael Stuhlbarg, Parker Posey, Odessa Young, Sophie Tarter y Rosemarie DeWitt, entre otros.

Colin Firth es Michael Peterson, un escritor estadounidense que en diciembre de 2001 se convirtió en el principal sospechoso de la muerte de su segunda mujer Kathleen Peterson, después de que ella acabara muerta al pie de la escalera de la casa. Lo que Peterson dijo que era un accidente en su llamada a emergencias fue considerado por la policía una muerte violenta. Cuando se casó con Kathleen, Michael tenía dos hijos de su anterior matrimonio y dos hijas a las que adoptó cuando vivía en Alemania con su primera mujer después de que su madre, amiga de la familia, muriera también al caer por una escalera.

Toni Collette es Kathleen Peterson, la víctima del caso de la que no se sabe casi nada. Ingeniera y exitosa ejecutiva que trabajaba en la multinacional Nortel, Kathleen estaba implicada en su comunidad en Durham, la ciudad en la que vivían. No dudó en apoyar a su marido cuando en 1999 decidió presentarse a alcalde de la ciudad. Tiempo después, los problemas de su empresa que comenzó a despedir a empleados complicaron la situación financiera de la pareja, teniendo en cuenta además que Peterson no había vuelto a escribir ningún gran éxito tras sus dos primeras novelas. Kathleen tenía un gran seguro de vida que podía terminar con las deudas familiares.

Patrick Schwarzenegger es Todd Peterson, uno de los dos hijos biológicos de Michael Peterson junto a su primera mujer, Patricia. Mientras que su hermano y sus hermanastras estudiaban fuera, él era el único que seguía en casa. Y de hecho, fue el primero en llegar a la vivienda familiar tras la muerte de Kathleen cuando volvía de una fiesta. Desde el primer momento se mantuvo junto a su padre.

Dane DeHaan es Clayton Peterson, hermano de Todd e hijo biológico de Michael Peterson. Al igual que Todd, se mantuvo desde el primer momento al lado de su padre durante el proceso judicial.

Sophie Turner es Margaret Ratliff, la mayor de las dos hijas adoptivas de Michael Peterson que formaron una gran familia primero con los hijos del primer matrimonio de Michael y después junto a Kathleen y su hija Caitlin. A pesar de que no las conocían desde hacía tanto estaba muy unida a ellas. De hecho, en la serie se puede ver que hablaba de ella como su madre.

Odessa Young es Martha Ratliff, la menor de las hijas adoptivas de Michael Peterson y su primera mujer, Patricia. Al igual que su hermana estaba muy unida a Kathleen y la hija biológica de esta. Sin embargo, ambas se mantuvieron al lado de Michael Peterson durante el proceso judicial.

Olivia DeJonge es Caitlin Atwater, la hija biológica de Kathleen Peterson, fruto de su primer matrimonio. Arropada por sus hermanastros, en los primeros momentos de la investigación se mantuvo al lado de su padrastros creyendo la versión del accidente. Sin embargo, tras conocer el informe de la autopsia, hablar con su padre biológico y sus tías y conocer otros datos de la investigación empieza a creer que la muerte de su madre no fue un accidente.

Rosemarie DeWitt es Candace Zamperini, la hermana de Kathleen que sospechó que algo iba mal casi desde el principio aunque en el primer momento confió en la versión de Michael.

Tim Guinee es Bill Peterson, el hermano de Michael y pilar fundamental del acusado durante todo el proceso.

Michael Stuhlbarg es David Rudolf, el prestigioso abogado defensor que se encarga del caso. Aunque confía en la inocencia de su cliente, va viendo como el caso se va complicando a pesar de que inicialmente la acusación solamente tiene pruebas circunstanciales.

Juliette Binoche es Sophie Brunet, una editora del equipo francés que rueda el documental sobre el caso de Michael Peterson y que terminará teniendo una relación sentimental con el acusado y protagonista.

Así fue el caso real que cuenta 'The Staircase'

Kathleen Peterson murió un 9 de diciembre de 2001. Su marido Michael Peterson la encontró, según dijo en la llamada a emergencias, con apenas un hilo de vida tirada al pie de las escaleras de servicio de la casa y sobre un charco de sangre. En una segunda llamada dijo que su esposa ya no respiraba. Según su declaración habían pasado una noche agradable y después de cenar y ver una película habían seguido bebiendo vino en el jardín al lado de la piscina. Kathleen decidió irse a la cama porque al día siguiente tenía trabajo y esa fue la última vez que Michael vio a su mujer con vida. Al encontrarla pensó que había muerto tras caerse por accidente.

Hacía apenas cuatro años que Michael y Kathleen, ambos divorciados, se habían enamorado y habían decidido casarse y formar una gran familia. Ella tenía a Caitlin la única hija de su primer matrimonio, pero Michael tenía dos hijos biológicos con su mujer Patricia y dos hijas adoptadas. De edades muy parecidas, casi todos estaban estudiando en la universidad y no vivían ya en la casa familiar. El único que estaba allí era Todd, pero la fatídica noche había salido y cuando llegó a casa se encontró a la policía, a su madrastra muerta y a su padre en shock.

La pareja era muy conocida en Durham, la ciudad de Carolina del Norte en la que vivía, porque eran muy activos en la comunidad y porque Peterson era un conocido escritor y columnista en el periódico local que además en 1999 se había presentado a las elecciones para ser alcalde. Su intento de entrar en política fracasó, pese al apoyo de su mujer, en parte porque fue descubierto en un mentira. Peterson había combatido en Vietnam y contó que había sido condecorado tras ser alcanzado por fuego enemigo mientras ayudaba a un compañero cuando la realidad era que había sido herido en un accidente automovilístico durante un traslado.

Una mentira que en nada le ayudó cuando todas las sospechas se centraron en él puesto que era la única persona que estaba en la casa cuando su mujer murió. Desde el primer momento la policía dudó de la versión del accidente por la gran cantidad de sangre que había en la escena. Y la fiscalía descubrió más motivos de sospecha durante los registros. El primero fue el hallazgo en el ordenador de una gran cantidad de imágenes de hombres en actitud sexual así como mensajes de correo en los que Peterson mostraba su interés por quedar con ellos para mantener relaciones. Peterson explicó entonces que era bisexual y que Kathleen lo sabía, pero la revelación fue toda una sorpresa para el resto de la familia, desde su hermano hasta los hijos. La acusación mantuvo en todo momento la teoría de que Kathleen realmente no sabía nada y que lo descubrió esa noche provocando una pelea que a Peterson se le fue de las manos.

La versión de la acusación únicamente se basaba en conjeturas circunstanciales y no en pruebas. Todo apuntaba a que no había caso y el prestigioso equipo de abogados del sospechoso estaba confiado hasta que dos hallazgos dieron un giro al caso. Uno fue el descubrimiento en un registro de un atizador de chimenea que fue considerado como el arma que Peterson usó para provocar las numerosas heridas y laceraciones que presentaba el cuerpo de Kathleen, aunque la herramienta estaba limpia. El otro llegó a través de una llamada desde Alemania.

Allí, Peterson vivió con su primera mujer Patricia y sus dos hijos y fue donde adoptó a Margaret y Martha, las hijas de Elizabeth Ratlif, una amiga viuda de la pareja que murió y había designado a Michael y Patricia como tutores legales de sus hijas. Al conocer el caso, la hermana de Elizabeth llamó a la policía para advertir de que su hermana había sido hallada muerta también al pie de una escalera. Con todo esto la acusación armó el caso contra Michael Peterson que fue condenado en 2003 a cadena perpetua. Tal y como se puede ver también en la serie, el caso llamó la atención del documentalista Jean-Xavier de Lestrade que se trasladó con su equipo para seguir el largo proceso judicial que después plasmó en la docuserie 'The Staircase'.

Aunque la apelación de Peterson no fue aceptada, el caso dio un giro en 2010. El motivo fue que el agente de la Oficina de Investigación de Carolina del Norte Duane Deaver que participó en la investigación del caso Peterson fue condenado por mentir sobre sus credenciales y por falsificar pruebas para conseguir condenas en más de una treintena de casos. La teoría de la acusación prácticamente se basaba en el análisis de las salpicaduras de sangre que había hecho Deaver y que concluía que Kathleen había sido golpeada con un objeto contundente. Peterson fue puesto en libertad bajo fianza en 2011, pero el escritor utilizó un mecanismo legal para evitar un nuevo juicio que económicamente no podía afrontar porque ya había agotado su fortuna con el primer proceso. En virtud de la conocida como Doctrina Alford, Peterson reconoció que existían pruebas suficientes como para demostrar su culpabilidad sin declararse por ello culpable. De hecho, siempre ha mantenido su inocencia. Con este mecanismo se le condenó a 86 meses de cárcel, pero no tuvo que volver a prisión porque ya había cumplido 98.

La extraña teoría del ataque del búho

La serie de HBO Max otorga importancia a un hecho por el que las series documentales anteriores pasaron de puntillas o directamente ignoraron. Se trata de la teoría que el abogado retirado y vecino de Michael y Kathleen, Larry Pollard, presentó a la Fiscalía y a la Defensa sobre una causa alternativa que confirmaría la muerte por accidente de la víctima: el ataque de un búho.

La versión de Pollard fue descartada desde el primer momento por la Fiscalía, que de hecho se la tomó a broma. Pero el vecino no desistió y consiguió demostrar gracias a años de investigación de la mano de expertos que las heridas de Kathleen podían coincidir con el ataque de un búho. Según el estudio, la víctima habría sido atacada en el exterior de la casa por un búho característico de la zona y se habría dirigido hacia las escaleras dolorida y aturdida tras el ataque y allí se cayó desde el decimoquinto escalón y para terminar muriendo desangrada en el rellano del final de la escalera. La teoría no era tan disparatada teniendo en cuenta que el listado de pruebas recogidas incluía una pluma de búho y una rama encontradas en el cadáver de Kathleen. Y de hecho, en 2008 una nueva revisión de las pruebas permitió encontrar en el cabello recogido dos nuevas plumas de búho microscópicas.

La serie que estrena HBO Max no pretende determinar si Peterson es o no culpable. De hecho, arroja si cabe más dudas sobre la posibilidad de obtener una respuesta definitiva acerca de lo que le pasó a Kathleen Peterson la fatídica noche del 9 de diciembre de 2001.