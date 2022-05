Son tantas que es imposible no perderse entre la enorme constelación de series que nos llegan todos los días. Separar el grano de la paja y quedarse con lo esencial, con lo importante, puede ser una tarea ardua. Y, reconozcámoslo: ni tenemos tiempo suficiente ni ganas para ponernos a navegar por todas las plataformas y encontrar nuestro nuevo título imprescindible, nuestra nueva serie favorita. Llevamos prácticamente medio año gastado de este 2022 y ya va siendo hora de buscar las agujas en el pajar y sacar las mejores. Las 20 series imprescindibles de lo que llevamos de 2022 para que no se os escape ninguna. ¡Empezamos!

'Euphoria' (T2)

Plataforma: HBO Max

¿Cuándo se estrenó?: 10 de enero

Es la única continuación que hemos incluido en la lista pero es que no podíamos no hacerlo. La segunda temporada de 'Euphoria' es un puñetazo directo al estómago. Sigue mostrándonos la adolescencia sin edulcorantes. Vale que no todos los adolescentes tienen esas vidas y llevan a cuestas esos traumas pero no por ello, no existen. El valor de la 2ª temporada de esta serie, y lo que le hace seguir estando en todos los ránkings es: su dura historia, sus interpretaciones (lo de Zendaya y Sydney Sweeney es para enmarcar) y su factura. Es una de las imprescindibles de este año.

'Raphaelismo'

Plataforma: MovistarPlus+

¿Cuándo se estrenó?: 13 de enero

Es la historia de Raphael más allá de lo que conocemos sobre Raphael. A través de sus 4 episodios conocemos cómo fueron sus inicios, su carrera y su vida privada. De hecho, es una docuserie muy valiente porque el cantante no rehúye hablar de temas espinosos como su supuesta cercanía con Franco, sus problemas con el alcohol y su presunta homosexualidad. Se trata de una docuserie imprescindible sobre uno de los artistas más importantes de nuestra historia.

'Pajares & Cia'

Plataforma: ATRESplayer PREMIUM

¿Cuándo se estrenó?: 23 de enero

Esta docuserie reivindica la carrera de Andrés Pajares para bien y para mal contado por él mismo y por los que más le conocen.. En él se ensalza y reconstruye la figura de un actor que ha estado en la cima del éxito y también hundido. Se hace mucho hincapié en aquella famosa época del destape junto a Fernando Esteso, el momento en el que pasa a ser un actor reconocido por hacer películas "serias" con el Goya por '¡Ay Carmela!' y su descenso a los rincones más oscuros de la popularidad a través de la prensa del corazón y de sus propias crisis mentales.

'Pam & Tommy'

Plataforma: Disney+

¿Cuándo se estrenó?: 02 de febrero

Como ya dijimos en su día, esta serie sirve para poner en valor la figura de Pamela Anderson y el infierno que tuvo que pasar tras la publicación sin permiso de su vídeo porno casero con Tommy Lee. La ficción engancha con sus cambios de registro. Desde unos primeros episodios más frívolos y pasados de rosca hasta unos últimos cargados de intensidad y drama en el que asistimos a las consecuencias de ser una sex symbol en un mundo tan machista como el de la década de 1990. Mención aparte para la caracterización de sus dos protagonistas. El parecido de Lily James con la Anderson es asombroso. La ambientación, factura y banda sonora también ayudan (y mucho) a meterse en harina.

'Reacher'

Plataforma: Amazon Prime Video

¿Cuándo se estrenó?: 04 de febrero

A 'Reacher' le sobra carisma, músculo y tensión. Dejando de lado las películas de Tom Cruise, esta adaptación serializada da más en el clavo y es mucho más fiel a las novelas de Lee Child. Son 8 episodios que no esconden lo que son: simples, van al grano, no les sobran nada y se han convertido en uno de los exitazos de la plataforma de este año. No en vano, ya está confirmada la segunda temporada. El equilibrio entre la acción, el thriller y las situaciones pasadas de roscas es muy reivindicable y las frases lapidarias de Jack, son de nuestras favoritas en lo que va de año.

'Quién es Anna'

Plataforma: Netflix

¿Cuándo se estrenó?: 11 de febrero

Anna Sorokin. La veinteañera que engañó a toda una élite. Su historia, convertida en serie por Netflix, nos cuenta cómo fue capaz de inventarse a Anna Delvey e ingeniárselas para vivir una vida de lujo sin tener nada. La serie se centra más en descubrir, como su propio título indica quién es realmente Anna. El personaje construido por Julia Garner ('Ozark') es de esos que atrapan y que invitan a ver un episodio tras otro solo para ver cómo fue capaz de hacer lo que hizo en la vida real.

'La Chica de Antes'

Plataforma: HBO Max

¿Cuándo se estrenó?: 15 de febrero

Es una de las series más inquietantes que hemos visto este año. Son solo 4 episodios pero es que no le hacen falta más. Se trata de una producción muy bien hecha y estupendamente interpretada que te pone tremendamente tenso sin que pase prácticamente nada. La premisa nos lleva a una casa maravillosamente minimalista en el que la protagonista y nueva inquilina se entera de que la anterior murió allí en extrañas circunstancias. Y no os contamos más porque el verdadero pecado de esta serie es llegar a ella sabiendo más de la cuenta.

'Separación'

Plataforma: AppleTV+

¿Cuándo se estrenó?: 18 de febrero

Posiblemente es la serie más rara, más adictiva y más imprescindible de todo 2022. Ciencia-ficción diferente que a cada episodio que pasa te hace abrir más la boca de pura sorpresa. El reparto es estelar, la factura visual también. Su premisa (porque no os vamos a contar nada más) nos pone a seguir al trabajador de una empresa que ha desarrollado un método para que sus empleados no recuerden nada de su vida personal cuando están trabajando y viceversa: cuando están fuera del trabajo no son capaces de recordar nada de lo que pasa allí dentro. Y os aseguramos que allí dentro pasan muchas cosas.

'La Edad de la Ira'

Plataforma: ATRESplayer PREMIUM

¿Cuándo se estrenó?: 27 de febrero

Adaptación de la novela homónima de Nando López en la que un suceso brutal marcará la vida de tres adolescentes, El libro es una de los ejemplares más recomendados a los adolescentes en colegios e institutos, por retratar una generación reivindicativa, comprometida, hiperconectada, hedonista y ansiosa de apertura. La serie trata de recoger este espíritu y hacerlo suyo. Es una de esas ficciones que hay que ver solo por sacudirnos los numerosos tópicos que existen en torno a una de las épocas más convulsas de nuestras vidas.

'Los Últimos Días de Ptolemy Grey'

Plataforma: AppleTV+

¿Cuándo se estrenó?: 11 de marzo

No hay muchas series que se hayan atrevido a retratar lo dura y solitaria que es la vejez. 'Los Últimos Días de Ptolemy Grey' se atreve y lo hace con nota. La vida del nonagenario protagonista que ha perdido la memoria es un lienzo gris hasta que una chica de 17 años y una técnica médica milagrosa le devuelve el color. Al recordar quién es, a quién amó, sus problemas de juventud en una Estados Unidos híper racista y el cariño de esta nueva persona que entra en su vida, le transforman. La series es un alegato a la importancia de vivir y de recordar y dar valor a esa vida pero no podríamos ni plantearnos el cómo hubiese sido sin la colosal interpretación de un Samuel L. Jackson que lo da todo en una serie que llevaba en su mente desde hacía una década.

'El desafío: 11-M'

Plataforma: Amazon Prime Video

¿Cuándo se estrenó?: 11 de marzo

Fue uno de los episodios más negros de nuestra historia reciente. Esta docuserie se encarga de recuperar lo que pasó y, aprovechando el paso del tiempo, profundizar en las múltiples dimensiones y facetas del mayor atentado en la historia de toda Europa. Testimonios de víctimas, sanitarios, cuerpos de seguridad y también políticos porque, no podemos olvidar, la dimensión política que adquirió aquel terrible ataque. Es un título indispensable para entender lo que ocurrió, sobre todo, con la perspectiva que le da a todo el propio paso del tiempo.

'Caballero Luna'

Plataforma: Disney+

¿Cuándo se estrenó?: 30 de marzo

De entre todas las series de Marvel que se han estrenado hasta ahora en Disney+, había muchas dudas de lo que podía aportar un personaje tan desconocido para el gran público como el Caballero Luna. Teniendo en cuenta el molde de la presentación de personajes típica del estudio, esta serie lo rompe con un personaje con un Trastorno Disociativo de Personalidad que lo hace tremendamente interesante. Sobre todo por el drama que guarda en su interior. Luego está la ambientación del Antiguo Egipto del que todo el título está impregnado (deidades incluidas) y que le aporta un toque muy diferente a todo lo que Marvel ha hecho hasta ahora. Quizás es demasiado atropellada en su conclusión porque tiene que cerrar demasiadas cosas en un solo episodio pero, sin duda, es una serie tremendamente disfrutable y divertida.

'Tokyo Vice'

Plataforma: HBO Max

¿Cuándo se estrenó?: 08 de abril

Venía con la vitola de ser la serie estrella de la plataforma para esta primavera, aunque por el camino se ha tenido que pelear con otros títulos que no esperaba que le fueran a hacer la competencia. Aun así, 'Tokyo Vice' es un vibrante relato basado en una historia real que fue reflejada en 2009 en un libro, del mismo nombre. La ciudad de Tokio acaba siendo la gran protagonista de la ficción y, en medio, la yakuza, el racismo japonés, la lacra de la prostitución durante los años 90 y un periodista que se encuentra en medio de todo y que, por lo inverosímil, nos negamos a creer que no sea verdad.

'Outer Range'

Plataforma: Amazon Prime Video

¿Cuándo se estrenó?: 15 de abril

Mezclar western con fenómenos paranormales parece mezclar agua y aceite, pero no. 'Outer Range' se atreve con ello y nos entrega una serie que, por momentos, es muy inclasificable. Toques de thriller, metafísica, relaciones familiares complicadas... un cóctel que explota en sus últimos dos episodios dejándote el cerebro prácticamente del revés y confirmando que estamos ante una propuesta tremendamente valiente y una de las series imprescindibles de lo que llevamos de año.

'Heridas'

Plataforma: ATRESplayer PREMIUM

¿Cuándo se estrenó?: 17 de abril

Este intenso drama que aborda el tema del abandono infantil y la búsqueda de la propia identidad se cuela entre las series más importantes de lo que llevamos de 2022 por méritos propios. Que comparta algo de ADN con 'Madre', uno de los exitazos turcos por antonomasia, es circunstancial. 'Heridas' empieza compartiendo lugares comunes con ella pero muy pronto se desmarca recorriendo su propio camino y entregándonos un melodrama en el que importan las decisiones y en el que nos enseña que no solo existe un tipo concreto de maternidad.

'Heartstopper'

Plataforma: Netflix

¿Cuándo se estrenó?: 22 de abril

Es el último fenómeno fan de Netflix. Chico conoce chico. Chicos se hacen amigos. Chicos se enamoran. Así reza la primera frase de la sinopsis de Netflix sobre esta serie. 'Heartsttoper' es una bocanada de aire fresco porque coge las series de adolescentes de toda la vida y les mete un girito muy necesario. Hasta ahora no se había contado nunca con la naturalidad y la luz con la que se cuenta aquí cómo dos adolescentes homosexuales se enamoran en el instituto. Y de por medio, las inseguridades y los dramas que la pubertad nos trajo a todos. Todos los personajes son reales, te los crees. Sus problemas no nos son ajenos. Nos representan.

'Gaslit'

Plataforma: Starzplay

¿Cuándo se estrenó?: 24 de abril

Las series históricas siempre llaman la atención. Si además, son estrellas de Hollywood los que se meten en el papel de los personajes todavía más. Por lo tanto, aquí tenemos atención por partida doble. Primero por ser una serie que aborda el 'caso Watergate' desde una perspectiva distinta y segundo, por tener a Julia Roberts y a un casi irreconocible Sean Penn como dueños de la función. De fondo, personajes olvidados y secundarios de aquel caso de corrupción política que le costó el puesto a Richard Nixon y que, aunque parezca paradójico, tuvieron mucho que ver en su caída.

'La Ciudad es Nuestra'

Plataforma: HBO Max

¿Cuándo se estrenó?: 26 de abril

David Simon y un perfume a 'The Wire' que asoma en cuanto ves el tráiler. Con semejante carta de presentación, 'La Ciudad es Nuestra' tenía toda nuestra atención y la de todo el universo seriéfilo. Simon ha regresado a las calles de Baltimore y a la guerra en las calles contra la droga 14 años después de aquella serie que todos seguimos diciendo que es una de las mejores de toda la historia. Por el camino sigue relacionando a la policía, la política y la corrupción. No en vano lo que se nos cuenta es como el Grupo Especial de Rastreo de Armas del Departamento de Policía de Baltimore mantuvo durante 10 años una red de chantaje y robos en la ciudad, por no hablar de la brutalidad policial. Un asunto muy espinoso que, como no podía ser de otra forma, Simon nos cuenta con una sinceridad y una naturalidad demasiado certera para resultarnos cómoda.

'Las Luminosas'

Plataforma: AppleTV+

¿Cuándo se estrenó?: 29 de abril

AppleTV+ está de dulce este año. Varias de las series más estimulantes que hemos visto hasta ahora son de su plataforma. Su fórmula de juntar estrellones de cine y televisión con ficciones de lo más variopintas, complejas y con los estándares de calidad más altos está dando sus frutos. 'Las Luminosas' es una serie ambiciosa y tremendamente compleja donde la ciencia-ficción, el thriller y el terror se dan la mano todo el rato. Con un pulso narrativo tan denso como interesante, Elisabeth Moss nos intenta llevar de la mano por una realidad que, en verdad, son muchas.

'The Staircase'

Plataforma: HBO Max

¿Cuándo se estrenó?: 06 de mayo

Que el thriller true-crime está de moda es una verdad como un templo. 'The Staircase' es justo eso, una serie basada en hechos reales de esas de pegarte al asiento con una rutilante estrella (Colin Firth) como posible villano. Y no, no es spoiler porque ya en el tráiler te lo están telegrafiando. Estamos ante uno de los títulos con más morbo que recordamos con un montón de secretos que van saliendo a la luz y con los que es imposible no hacer tus propias cábalas e intentar adelantarte a la serie y descubrir el 'por qué' de todo. Y si además, queréis saber de donde proviene todo, en esta guía os damos todos los detalles de cómo fue el caso real y sus principales diferencias con la serie.