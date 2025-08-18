El regreso de Pedrerol a 'El Chiringuito' con corona incluida: ¡A lo Lamine Yamal!

Josep volvió de las vacaciones con más fuerza que nunca. "Algunos no queríais, pero he vuelto", dijo.

Las vacaciones han terminado para Josep Pedrerol. Este viernes regresó a 'El Chiringuito' para arrancar una nueva temporada. El mejor debate futbolístico está de vuelta.

Y lo hizo con un mensaje muy claro: "Algunos no queríais, pero he vuelto".

Josep, a lo Lamine Yamal, se colocó una corona en la cabeza nada más empezar. 'El Chiringuito' está de vuelta.