'The last of us' ha copado durante estos meses los comentarios en redes sociales confirmando que ha sido uno de los grandes estrenos del año. Ahora que ha terminado, si aún no la has visto la tienes en HBO Max, nos fijamos en otras ficciones que han pasado algo desapercibidas pero que están acaparando la atención del público y que están funcionando gracias al boca oreja de las redes sociales. Sigue leyendo si estás buscando tu nueva obsesión seriéfila.

'Cardo' (ATRESplayer PREMIUM)

La serie de Ana Rujas y Claudia Costafreda ya está completa en la plataforma de pago de Atresmedia. El personaje de María (Ana Rujas) ya conquistó al público con su primera temporada con la que obtuvo dos premios Feroz, un premio Ondas y un Premio Actual, entre otros reconocimientos. La serie ha continuado con una segunda parte y, sin duda el mayor reconocimiento es el del público que recomienda esta cruda ficción sobre la soledad, sobre la búsqueda, sobre el sentido de la vida y sobre las promesas de éxito de una generación que en la serie encarna el personaje de María. Ella es una joven que no termina de encajar en el molde y que, perdida, toma una decisión equivocada detrás de otra. Eso en la primera temporada terminará llevándola a prisión. La segunda parte, ya disponible, arranca tres años después con la protagonista enfrentándose a una nueva vida tras salir de la cárcel y descubriendo lo que va a suponer el estigma de ser una exconvicta. Va a descubrir quién está y quién no a su lado y se va a enfrentar al aislamiento y a la marginalidad. Entre las muchas personas que han recomendado la serie está la actriz Aixa Villagrán

'La Ruta' (ATRESplayer PREMIUM)

No hace falta sentir nostalgia por la época de la Ruta del Bakalao para engancharse a esta historia que también se puede ver en ATRESplayer PREMIUM. Incluso si no la viviste o si ni siquiera te gusta esa música es recomendable que te embarques en este viaje junto a sus protagonistas. La serie sigue a un grupo de cinco amigos desde que se conocen en un pueblo de Valencia y sus primeras incursiones en las discotecas que formaron la famosa 'ruta Destroy' hasta que se despiden cuando el movimiento musical discotequero ya está masificado. Claudia Salas, Elísabet Casanovas, Àlex Monner, Guillem Barbosa y Ricardo Gómez son Toni, Nuria, Marc, Lucas y Sento y juntos viven el paso de la juventud a la madurez, sin dejar de bailar en las pistas de los locales que salpican los 30 kilómetros de la carretera CV-500 que separa la localidad de Sueca de Valencia. El viaje más importante de los protagonistas es el emocional y el reparto hace un trabajo increíble. No es de extrañar que la serie haya acumulado muy buenos comentarios en redes sociales, además de triunfar entre la crítica como demuestran sus tres premios Feroz.

'Todos quieren a Daisy Jones' (Prime Video)

La música es una gran inspiración para muchas series recientes y una de las que más comentarios está teniendo en redes sociales es la de 'Todos quieren a Daisy Jones'. La ficción, de hecho, está haciendo honor a su nombre y el público ha caído rendido ante la protagonista y el resto del elenco. Protagonizada por Riley Keough, Sam Claflin y Camila Morrone, la serie sigue a la banda ficticia de los Six, aunque por momentos surja en los espectadores la duda sobre si es una historia real. Los protagonistas solo existen en las páginas del de Taylor Jenkins Reid que cuenta la historia de una banda de rock que lo dejó cuando venía lo mejor. Ambientada en los años 70, la serie de Prime Video cuenta cómo la perfecta conexión de Daisy Jones y Billy Dunne sacó a la banda de rock del ostracismo llevándola a conseguir las mayores cotas de fama. Y antes, si quiera de poder saborear el éxito, tras un concierto repleto en el Soldier Field de Chicago su aventura llegó al final.

'We are lady parts' (Filmin)

Del rock pasamos al punk con 'We are lady parts' y una incipiente banda británica formada por jóvenes musulmanas que buscan una guitarrista principal para presentarse a una audición. Las protagonistas son cinco mujeres, las tres integrantes originales del grupo Saira (Sarah Kameela Impey), Bisma (Faith Omole), Ayesha (Juliette Motamed) y su manager Momtaz (Lucie Shorthouse) y la candidata a nueva integrante Amina (Anjana Vasan) que no puede ser más diferente a ellas. De hecho, inicialmente, ella no tiene la menor intención de unirse al grupo, sino que tropieza con ellas buscando a un chico, ya que junto a sus estudios de Microbiología su máxima obsesión es encontrar marido y formar una familia tradicional. Sin embargo, la diferencia de personalidades no será el mayor impedimento porque Amina arrastra desde pequeña un miedo irracional a actuar en público. Las adorables protagonistas, cada una a su manera, no dejan de conquistar fans y es una de las series más recomendadas en redes sociales.

'Cormoran strike: Sangre turbia' (HBO Max)

El comentario generalizado sobre esta serie que llegaba a HBO Max en febrero es que pase desapercibida entre los grandes títulos de la temporada. Esta serie dramática está basada en las novelas de detectives que J.K Rowling escribió bajo el seudónimo de Robert Galbraith. Una saga que tiene como protagonista a Tom Burke en el papel del detective Cormoran Strike, un veterano de guerra reconvertido en investigador de casos difíciles. Se trata de una miniserie muy recomendable, especialmente si te gustan las historias policiales, de detectives e investigaciones. En la nueva entrega titulada 'Sangre turbia' la trama se centra en la investigación de la misteriosa desaparición de una mujer, mientra Strike y Robin se enfrentan a un caso diabólicamente complejo con un asesino en serie psicópata y testigos en los que no se puede confiar.

'División Palermo' (Netflix)

Esta irreverente comedia argentina llegaba al catálogo de Netflix en febrero sin hacer mucho ruido, pero poco a poco se está haciendo con un gran número de seguidores. La ficción de ocho episodios sigue a una patrulla urbana inclusiva concebida como estrategia de marketing para mejorar la imagen de la Policía. Mientras sus integrantes tratan de entender cuál es su función exactamente, la patrulla se topa con una banda criminal muy peculiar. Martin Garabal es actor y guionista de la serie junto al creador Santiago Korovsky y han demostrado que se puede hacer humor inteligente, incluso con temas políticamente incorrectos siempre que se haga con respeto y que no suponga reírse del débil.

'Fleishman está en apuros' (Disney+)

Jesse Eisenberg y Claire Danes son los protagonistas de esta serie sobre las complicaciones de la edad adulta, sobre la transformación del amor, sobre las ilusiones o la nostalgia. Junto a ellos, también aparecen Lizzy Caplan y Adam Brody. Al reparto, que ya es un importante aliciente para ver la serie, se suma una historia que sigue a Toby Fleishman de 41 años y recién divorciado de Rachel que descubre el mundo de las citas con un inusitado éxito. Dispuesto a descubrir su nueva libertad sexual, Fleishman se queda a cargo de sus hijos de 11 y 9 años tras la repentina desaparición de su ex. En ese contexto, retoma viejas amistades y está dispuesto a averiguar lo que ha sucedido con su exmujer y también con su matrimonio, precisamente cuando se encuentra en un gran momento profesional a punto de saber qué sucede con un esperado ascenso en el hospital en el que trabaja.