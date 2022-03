La ficción forma parte del ADN de Atresmedia desde hace más de tres décadas y el compromiso por el contenido de series españolas de calidad forma parte de la estrategia de crecimiento de su plataforma de pago, ATRESplayer PREMIUM, que se ha convertido en un referente del sector con destacados títulos de producción propia como Cardo o Veneno.

Estas series, fruto de la colaboración con creadores como Javier Calvo y Javier Ambrossi (a través de su productora Summa Content), o Ana Rujas y Claudia Costafreda —que seguirán al frente de la segunda temporada de Cardo—; han puesto definitivamente el nombre de ATREsplayer PREMIUM en boca de todos. Sin embargo, se pueden encontrar muchos más títulos en la plataforma que alberga series de todos los géneros, desde comedia, a dramas pasando por trepidantes thriller.

Desde estrenos recientes como Mentiras o La cocinera de Castamar, a joyas como Vis a Vis, Bajo Sospecha o la aclamada Fariña, el catálogo de ATREsplayer PREMIUM tiene algunas de las mejores series de la televisión de los últimos años y merece la pena que le eches un vistazo. Además de las series que repasamos en la lista que verás a continuación, el contenido no para de crecer y próximamente llegarán títulos como La ruta, La novia gitana, Ana &, UPA Next o la segunda parte de Veneno, Vestidas de azul.

Cardo

Ana Rujas es la protagonista y también la creadora, junto a Claudia Costafreda, de esta serie que cuenta la historia de María como representante de una generación que llegado el momento no ha conseguido lo que se esperaba de ella. La serie que lleva la firma de Javier Calvo y Javier Ambrossi, los creadores de Veneno, y sigue a esta casi treinteañera en su día a día en una espiral de malas decisiones, consumo de drogas y alcohol y relaciones destructivas. En definitiva, María no consigue escapar de sí misma, a pesar de los intentos de sus amigas Bego (Clara Sans) y Eva (Ana Talenti) por ayudarla. Honesta y realista, Cardo reflexiona sobre las expectativas que nos imponen en función del físico y sobre el vacío de toda una generación. La serie se llevó además tres premios Feroz en la pasada edición de 2021 a mejor serie, mejor actriz para la protagonista y a mejor actriz de reparto para Yolanda Ramos; y tendrá una segunda temporada.

Como decimos, Cardo sigue a María, una joven aspirante actriz que apenas ha hecho unos cuantos trabajos como modelo y que se las ingenia para sobrevivir y salir de fiesta para evadirse de la realidad. Para intentar llenar su vacío se propone hacer algo bien y decide ayudar a Puri, una mujer de 65 años, con la floristería que tiene en el barrio. Después de un desagradable encuentro con su exnovio, María comienza una de esas noches de fiesta que termina por la mañana con un accidente que lo cambiará todo. El reparto de la serie también cuenta con Juani Ruiz, Diego Ibáñez, Alberto San Juan, Raúl Prieto, Cristina Alcázar, Ana Gracia y Pilar Gómez.

Veneno

Veneno es, después de Paquita Salas en Flooxer, la serie que ha encumbrado a Javier Calvo y Javier Ambrossi. Los creadores han querido con esta serie homenajear y hacer justicia a la figura de Cristina Ortiz, la Veneno, que fue uno de los personajes más conocidos de la televisión de los 90. Sin embargo, la serie no cuenta solo la historia de Cristina, sino que da a conocer un el universo del colectivo trans que ha permanecio durante mucho tiempo oculto en los márgenes de la sociedad. Calvo y Ambrossi arrojan luz de la misma manera que lo hace la otra protagonista de la serie, Valeria. Ella es una joven que de pequeña no entendía por qué la gente la llamaba por un nombre que no era el suyo. Al mismo tiempo que ella inicia su proceso de transición, esta joven estudiante de periodismo interpretada por Lola Rodríguez conoce a La Veneno y eso le lleva a sumergirse en su historia para contarla en un libro. Así es como iremos viajando del presente al pasado para pasar por las diferentes etapas en la vida de Cristina Ortiz, desde su vida como Joselito en la localidad almeriense de Adra, a su momento álgido como estrella de la televisión y a su etapa de madurez.

Para dar vida a Cristina Ortiz fueron tres las actrices que se metieron en su piel para interpretar al personaje en las distintas etapas. Jedet le da vida en el periodo de su juventud, Daniela Santiago en su época de esplendor, e Isabel Torres durante su madurez. Precisamente, Torres moría recientemente como consecuencia de un cáncer que le fue diagnosticado poco después de conseguir el papel para la serie. Además de otros grandes personajes, Veneno ha sido una gran oportunidad para conocer a Paca La Piraña, compañera y amiga de La Veneno en la vida real.

En el reparto de la serie también encontramos a Lola Dueñas, Ester Expósito, Eric Masip, Omar Banana, Israel Elejalde (que interpreta a Pepe Navarro) o Ana Milán que se mete en la piel de Sara Montiel.

#Luimelia

El de #Luimelia es un fenómeno particular y para explicarlo vamos a empezar pro el título de la serie. Luimelia es la mezcla de Luisita (Paula Usero) y Amelia (Carol Rovira), los nombres de dos personajes que revolucionaron con su relación el universo de la serie diaria de Antena 3, Amar es para siempre, también las redes sociales gracias a la legón de fans que cada día pedía una serie para ellas solas. Y dicho y hecho, así nació Luimelia, la serie en la que la historia de amor de las dos jóvenes se traslada a la actualidad (en la serie original su historia se ambientaba en los años 70).

La serie sigue Luisita, una diseñadora de camisetas de 26 años que proviene de una familia numerosa que no tiene una vida social muy animada y tampoco es que sea muy amiga de las nuevas tecnologías o las redes sociales. Ella se siente como una señora de los 70, más que como una joven de 2020. Por otro lado, está Amelia que a su 29 años no ha logrado afianzar su carrera como actriz, aunque no se rinde. Es inedependiente y práctica y tiene ganas de tener una relación tranquila. Después conocerse, las jóvenes iniciarán una relación que se afianzará con el tiempo y aunque, a diferencia de en la serie original, su relación tiene lugar en 2020 tendrán que seguir haciendo frente a algunos obstáculos. A lo tonto, la serie ha llegado a tener cuatro temporadas. Otra peculiaridad es que se trata de una ficción de formato corto con episodios de diez minutos en su primera temporada, que en la cuarta pasaron a media hora.

Junto a Paula Uero y Carol Rovira, también aparecen en la serie Lucía Martín, Jonás Berami, Alba Gutiérrez, Lena Fernández, Resu Morales, Carmen Losa, Ana Labordeta, Joaquín Climent, Itziar Miranda, o Manuel Baqueiro, entre otros.

Alba

En Atresplayer ya se puede ver esta serie que se acaba de estrenar en el prime time de Antena 3. Alba es la adaptación del gran éxito Fatmagül, la serie emitida en Nova con la que arrancó el boom de de la ficción turca. La versión española está protagonizada por Elena Rivera y el centro de la trama es la doble victimización que sufre una superviviente de violación, en este caso una violación múltiple, cuando se pone en duda su relato o tiene que soportar la vergüenza de revivir el suceso en un juicio. Partiendo de este mensaje que invita a reflexionar, tal y como ya contamos en este artículo, la ficción añade diferentes elementos que convierten la historia en un thriller, como el hecho de que la identidad de uno de los cuatro agresores inicialmente no se conozca, o la trama de poder y ambición de la familia de los violadores que tratarán por todos los medios de desprestigiar a la víctima.

En la serie conocemos a Alba y a su novio Bruno que, aunque ya se conocían de su pueblo, han comenzado su relación después de reencontrarse en Barcelona donde viven juntos. En vacaciones vuelven a casa y después de un tiempo sin verse ambos salen por separado con sus amigos y lo que parecía ser una prometedora noche de fiesta acaba en tragedia. Aaba se despierta en la playa dolorida, con la ropa rota sin recordar casi nada. Ahí comienza un duro periplo por averiguar lo que le ha pasado y quienes son sus agresores. Lo que pasa después tendrás que verlo en ATRESplayer.

Junto a Elena Rivera, también forman parte del elenco de Alba, Enric Masip, Álvaro Rico, Pol Hermoso, Jason Fernández, Jorge Silvestre, Adriana Ozores, Tito Valverde, Beatriz Segura, o Miquel Fernández, entre otros.

La cocinera de Castamar

Es una de las series de épocas que se puede encontrar en ATRESplayer PREMIUM y ha sido todo un fenómeno desde su estreno en 2020. La serie está ambientada en el Madrid de 1720 y sigue a Clara Belmonte que llega al palacio de Castamar huyendo de su pasado para trabajar como cocinera. La muerte de su padre acusado de no solo ha trastocado sus planes de vida, sino que ha hecho que padezca agorafobia. La joven se refugia en la cocina para sobrevivir y convierte su trabajo en su gran pasión. En sus platos vuelca sus esperanzas, sus ilusiones y la convicción de que todos seremos iguales cuando todos comamos igual. En el Palacio, cocina para Diego, Duque de Castamar. Viudo y con un pasado también desolador, al que la llegada de Clara cambia la vida. Poco a poco se dan cuenta de que están enamorados. La diferencia de clases es el principal obstáculo para que puedan estar juntos. Pero no el único. Su madre, Doña Mercedes, empeñada en que el ducado tenga descendencia, trata de que su hijo contraiga matrimonio con la noble Amelia Castro. Para ello, cuenta con la ayuda de Enrique de Arcona, el marqués de Soto. Un hombre que oculta sus verdaderas intenciones y que está dispuesto a lo que sea para lograr su venganza.

La serie, que está basada en la novela homónima de Fernando J. Múñez sobre las tramas palaciegas del Madrid del siglo XVII cuenta entre otros atractivos con un nutrido reparto que encabezan Michelle Jenner, Roberto Enríquez y Hugo Silva; junto a María Hervás, Maxi Iglesias, Paula Usero, Silvia Abascal, Fiorella Faltoyano, o Agnès Llobet, entre otros.

By Ana Milán

Después de la irrupción del coronavirus en nuestras vidas en marzo de 2020 hemos visto muchas series que han incluido la pandemia, y otras que incluso se rodaron de manera casera durante lo más duro del confinamiento. Algo que denota que en periodos complicados también nos salva a veces la creatividad. Pero este es un caso diferente, By Ana Milán quizá no existiría si no hubiéramos pasado por el drama del coronavirus. Y es que el punto de partida de la serie está las anécdotas que la actriz Ana Milán empezó a contar en sus directos en redes sociales para hacer más llevadero el confinamiento, llegando a congregar a miles de seguidores.

La comedia mezcla realidad y ficción y sigue cómo Ana Milán pasa de su mejor momento personal y profesional a verse, inesperadamente sin boda, sin película y sin rumbo. Para superar el trance, la protagonista se apoya en sus amigos más fieles y tira del carácter carácter y de la gracia natural que la caraceteriza. Además de Ana Milán, por supuesto, componen el reparto Pilar Bergés, Jorge Usón, Paula Carayatides, Israel Elejalde, MArcelo Converti, Alberto Velasco, Maximiliano Calvo, Francesco Carrila o Joaquín Tejada, entre otros.

Gente Hablando

Esta serie de Flooxer es una pequeña joya que en 2019 estuvo nominada a un Premio Emmy Internacional con su segunda temporada. La honestidad de esta serie empieza ya en su titular, totalmente descriptivo de lo que el espectador va a encontrar al darle al play que no es otra cosa que personas hablando. Esta serie de autor desde el planteamiento, al guion y la dirección es una creación de Álvaro Carmona. La serie está compuesta de dos temporadas de seis episodios de no más de 15 minutos en cada uno de los cuales somos testigos del diálogo en el que los personajes desnudan con naturalidad sus contradicciones sobre temas universales y trascendentales. A partir de ahí, se siembra la semilla de la reflexión en el espectador que sacará sus propias conclusiones.

Además del propio creador, Álvaro Carmona, en la serie encontramos a una gran representación de actores puesto que cada episodios cuenta con dos o tres personajes diferentes. El reparto lo forman Celia de Molina, Manuel BUrque, Verónica Echegui, Juanra Bonet, Miki Esparbé, Mariam Hernández, Ramón Aguirre, Rosario Pardo, Ramón Barea, Lluís Villanueva, Pilar Bergés, Antonio Durán 'Morris', Itsaso Arana, Mariola Fuentes, Manolo Solo, Berto Romero, Gorka Otxoa, María de Nati, Raúl Fernández y Dolores Martín.

Mentiras

La serie estrenada recientemente es un intenso thriller que parte de un escabroso tema, una acusación de violación. La serie está ambientada en Palma de Mallorca, donde la protagonista es profesora de literatura. Ella es Laura Munar, acaba de separarse y tiene un hijo. En el centro en el que ella da clase estudia el hijo del otro protagonista, Xavier, un prestigioso y conocido cirujano y así es como los dos coinciden y llegan a tener una primera cita. Después de la cena, Laura se despierta sola, con náuseas y sin recordar nada. El malestar físico le lleva a pensar que ha sido violada y decide denunciar. Pero ante la falta de pruebas, todo se queda en la mera acusación y se reduce a creer a uno u a otro. Ante la impotencia, Laura se toma la justicia por su mano y la tensión entre los dos protagonistas llegrá a niveles peligrosos poniendo en peligro sus vidas.

Mentiras es una versión de la serie británica Liar y cuenta con un nutrido reparto que encabezan JAvier Rey, Ángela Cremonte, Manuel Velasco, Miquel Fernández, Itziar Atienza, Paco Tous, Susi Sánchez y Eva Llorach.

Mar de plástico

Este thriller ambientado en Almería y el propio titulo, Mar de plástico, hace referencia al característico entorno de esta zona del sur de España donde los invernaderos cubren una gran extensión de tierra y dan la sensación de extenderse hasta el mar. La serie parte de la investigación del asesinato de Ainhoa, la hija de la alcaldesa de Campoamargo, y trata los conflictos entre la comunidad de inmigrantes que trabaja en los invernaderos y los habitantes autóctonos de la zona. Aunque la primera temporada termina con la detención de Fernando Rueda, la segunda entrega plantea un nuevo asesinato, el de Marta Ezquerro, y abre la posibilidad de que haya un asesino en serie, algo que tendrá que investigar el sargento Aguirre.

El thriller cuenta con un total de 26 episodios divididos en dos temporadas y está protagonizado por Rodolfo Sánchez, Belén López, Miquel Fernández, Fernando Cayo, Darko Peric, Luis Fernández, Jesús Carroza, Will Shephard, Federico Aguado, Andrea del Río, Patrick Criado, Nya de la Rubia, Pedro Casablanc, Yauma Ramos y Máximo Pastor.

Bajo Sospecha

La desaparición de una niña es el punto de partida de este thriller policiaco en el que la investigación del suceso requiere que la policía se infiltre en el entorno de la menor, puesto que sospechan que el culpable está entre los familiares. Los agentes infiltrados no se conocen, pero tienen que fingir que son un matrimonio. Mientras que ella se meterá en la piel de una profesora nueva, él trabajará como camarero. El éxito del estreno dio pie a una segunda temporada que traslada la trama del entorno rural de la primera entrega, a un hospital en la ciudad tras la desparición de varias mujeres.

Bajo sospecha cuenta con un amplio reparto encabezado por Yon González, Lluis Homar, Blanca Romero, Pedro Alonso, Armando del Río, Alicia Borrachero y Melani Olivares. La actriz Blanca Romero no continuó, sin embargo en la segunda temporada en la que se sumaron Concha Velasco y Olivia Molina.

Vis a vis

Este drama carcelario se centra en la vida de Macarena, una joven que ve cómo su vida da un vuelco al ser condenada por un delito de malversación y fraude fiscal e ingresar en prisión. Frágil e inocente, la joven es un objetivo fácil dentro de la cárcel y deberá adaptarse al escabroso mundo carcelario para sobrevivir. Además de la convivencia entre las reclusas y del día a día marcado por las alianzas, las traiciones y las venganzas, la ficción muestra la transformación de la protagonista de alguien inofensivo a una persona capaz de cualquier cosa con tal de salvarse.

Maggie Civantos encabeza el reparto en el que también encontramos a Alba Flores, Sonia Almarcha, Cristina Plazas, Inma Cuevas, Najwa Nimri, Marta Aledo, Berta Vázquez, Carlos Hipólito y Roberto Enríquez, entre otros.

Fariña

Basada en el libro del mismo nombre de Nacho Carretero llegaba esta serie que se ambienta en la Galicia de los años 80 para reflejar como el negocio del narcotráfico desplazó a la pesca y marcó para siempre a la sociedad. Con un gran éxito de audiencia, Fariña supuso un antes y un después en la producción audiovisual en España. La serie muestra cómo ante la depresión del sector pesquero y la falta de trabajo, algunos trabajadores del mar pusieron su conocimientos al servicio del narcotráfico convirtiendo a Galicia en la puerta de entrada, por excelencia, del 80% de la droga que llegaba a Europa. El negocio comenzó a pequeña escala y fue ignorado por las fuerzas de seguridad y la Justicia, hasta que se convirtió en algo demasiado grande y complicado de desmantelar, tal y como se muestra en la ficción.

Javier Rey encabeza el reparto que reúne a una buena representación de actores gallegos. En ella podemos ver a Miquel Fernández, Fran Lareu, Carlos Blanco, Manuel Lourenzo, Tristán Ulloa, Zosé Antonio Touriñán, Antonio Durán, Celso Bugallo, Jana Pérez, Marta Larralde, Tamar Novas, Juan Pablo Shuk, Nancho Novo o Xulio Abonjo.