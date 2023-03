Las tensiones en las bandas de rock son un auténtico clásico. Cualquiera que se haya movido en ese mundo sabe que la evolución natural de una banda es acabar separándose y Los Six, el grupo ficticio que protagoniza 'Todos quieren a Daisy Jones', no es una excepción. Los egos, los celos, las inseguridades o los caprichos de una vida que dirige las individualidades en sentidos opuestos a los intereses del grupo, son algunos de los motivos más comunes.

Lo curioso es que, en este caso, la implosión de Los Six se produce justo cuando empezaba lo mejor, cuando los sueños de triunfar se materializaban y el público devolvía con grandes dosis de cariño los esfuerzos por convertir la inspiración en canciones tangibles y capaces de ocupar los primeros puestos en las listas de éxito. Cuando lo que buscábamos por fin llega vamos y lo estropeamos, porque el mundo nos pone en un lugar muy diferente al que habíamos imaginado.

Para que eso ocurriera fue esencial la incorporación de una nueva integrante en la formación. Ella es Daisy Jones, pero su llegada será también el foco que acabará derivando en la disolución de la banda. Daisy conecta artísticamente con Billy Dunne de una forma arrolladora, sus voces son un perfect match que funciona. La imagen que exteriorizan es la de una pareja con onda y las audiencias se vuelven locas imaginando que entre ellos hay algo más.

Las miradas de complicidad, las sonrisas y la tensión interpretativa componen un tándem teatral imbatible que supone una parte importante del efecto cautivador que emana del escenario en sus conciertos. Pero, ¿es todo teatro? Pues quizá no porque, como dice Billy en el tráiler, "crear un álbum es algo muy íntimo" y puede que el proceso haya acabando por llevarle a él y a Daisy a sobrepasar los límites de lo profesional y acabar cayendo en el enamoramiento.

"Dime que no hay nada entre nosotros. Dime que me he vuelto loca". Esto le dice Daisy a Billy, con lo que parece obvio que navegan en las turbulentas aguas de la confusión. Las mismas que van cercando el cuello del resto de integrantes que miran impertérritos cómo la magia más poderosa se expande antes sus ojos sin que a ellos les toque más que convertirse en meros espectadores. Todo este embrollo sentimental recuerda un poco al de Johnny Cash y June Carter en la película 'En la cuerda floja' de 2005, dirigida por James Mangold y protagonizada por Joaquín Phoenix y Reese Witherspoon.

De hecho, en esta historia, como en la de Cash, también hay otra mujer, una que, aún habiéndolo sido todo, se queda inevitablemente en el pasado haciendo que su caída se convierta en la más dolorosa de las barreras a posibilitar la consumación del nuevo amor recién surgido. Billy tiene una novia que pasa de ser la primera en escuchar sus canciones a contemplar como una chica más del público, como su novio se contonea con la carismática Daisy produciendo la admiración, incontrolablemente desbordante, de todo el mundo a su alrededor. Una sensación, sin duda, difícil de digerir que hará temblar la tierra bajo sus pies poniendo a prueba los cimientos de su relación con Billy.

La trama de 'Todos quieren a Daisy Jones', inspirada en el súper ventas homónimo de Taylor Jenkins Reid, se ubica también en los años 70, que coinciden con el ecuador de la carrera del propio Cash y de muchas artistas como Linda Ronstadt, Joni Mitchell, Janis Joplin, Michelle Phillips o Carole King, que inspiraron a la autora para hacerla reivindicar un concepto también presente en la serie que pasa por poner en valor a estas cantantes, mucho más allá de una consideración de meras musas de los hombres que las acompañan.

Pero, ¿cómo recuerdan aquella historia sus protagonistas? Sus testimonios, contados en esta serie con estructura del falso documental, serán el vehículo para navegar por las recreaciones de lo ocurrido cuando eran jóvenes. Lejos queda aquel concierto con las entradas agotadas en el Soldier Field de Chicago, después del cual dejaron de actuar juntos para siempre. Ahora, los miembros de la banda acuerdan ponerse delante de las cámaras para contar lo que realmente ocurrió.