Hoy, en laSexta, tercer capítulo de Imperio: Osman cree que es el momento de pelear por la prosperidad de los turcos

laSexta estrena esta noche un nuevo capítulo de la superproducción turca Imperio (Kuruluş: Osman). En esta tercera entrega, la llama del amor se aviva cada vez más entre Osman y Bala, pero la guerra llega dispuesta a arrasar con todo.

Esta noche, laSexta estrena un nuevo capítulo de Imperio, la superproducción turca que arrasa en medio mundo y que con su mezcla de drama, acción y rigor histórico con la que se ha convertido en todo un fenómeno internacional.

La trama de Imperio (Kuruluş: Osman) se centra en la vida de Osman I, fundador del Imperio Otomano, interpretado por el reconocido actor Burak Özçivit. Desde su juventud, Osman demuestra una gran valentía, que le lleva a salvar la vida del gobernador bizantino Yorgopolos durante una emboscada. Este acto lo catapulta a la fama, aunque despierta la envidia de su tío Dündar Bey y su hermano Gurduluz, quienes lo ven como una amenaza al liderazgo de la tribu Kayı.

Entre conflictos familiares, traiciones y luchas de poder, Osman debe enfrentarse a enemigos externos como los imperios mongol y bizantino, y también a conspiraciones internas que amenazan su camino hacia la creación de un imperio.

Vuelve a disfrutar de los dos primeros capítulos en atresplayer.com.

En el tercer capítulo de Imperio...

En este episodio, las tensiones entre el clan Kayı y los bizantinos alcanzan un punto crítico. Osman investiga los movimientos dentro del castillo y empieza a unir piezas que lo acercan a la verdad detrás de varias traiciones, también entre su propia familia.

Al mismo tiempo, sus más allegados comienzan a verle como el auténtico líder, aunque no sin conflictos con figuras como Dündar Bey y su primo Batur, quienes tienen otra visión sobre cómo proceder para que siga reinando la paz.

Mientras tanto, la relación entre Osman y Bala Hatun crece cada día más. Ambos omparten momentos de cercanía marcados por la confianza entre ellos, que es cada vez mayor, aunque hay miradas externas, como las de Aygul, que complican su situación.

Mientras tanto, el Efendi Yannis y la princesa Sofía fortalecen su red de poder con la aparición de nuevos aliados como el Príncipe Salvador y la adición de un importante 'soldado' a sus filas.

La tensión crece en el castillo y dentro del propio clan, mientras cada paso parece acercarlos a un conflicto inevitable. El bazar es testigo de una cruel masacre.