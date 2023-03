'I'm gonna kill my sister' es uno de los primeros himnos punk de las 'Lady parts' que escuchamos en la serie 'We are Lady Parts' disponible en Filmin. A la letra "voy a matar a mi hermana porque me ha robado el eye linner. Es un asesinato de honor", le sigue 'Voldemort bajo mi turbante' y otros hits de la iniciática banda punk. Detrás de toda su transgresión, enfado y lucha feminista hay unos personajes adorables que son inconformistas como sus letras y que no encajan con ningún estereotipo.

A pesar de tener carácter y auténticos temazos, sienten que a la banda les falta algo, además de público y fans. Bueno, en realidad, es lo que piensa Saira (Sarah Kameela Impey), la idealista cantante, guitarrista y líder de las Lady Parts cuya vida gira en torno a la banda, incluso mientras trabaja en la carnicería de su tío. Su objetivo es presentarse a un concurso de bandas, pero para eso cree que necesitan una guitarrista principal y convence a las demás para buscarla. Ellas son Bisma (Faith Omole), dibujante de origen nigeriano y bajista; Ayesha (Juliette Motamed), la batería iraquí británica que conduce un Uber durante el día; y Momtaz (Lucie Shorthouse), estafadora, traficante y manager de la banda que sueña con tener su propio sello discográfico y derrocha seguridad en sí misma.

Saira va a encontrar lo que busca en Amina, interpretada por Anjana Vasan que te sonará porque fue aprendiz de asesina a sueldo en 'Killing Eve', y que no puede estar más lejos de la imagen de las Lady Parts. Es una aplicada estudiante de Microbiología, excelente guitarrista y una romántica empedernida que sueña con un marido y una vida tradicional. Precisamente en su persecución del sueño de casarse se topará con las Lady Parts. El pequeño inconveniente es que padece miedo escénico desde pequeña y cuando está en un escenario frente al público no puede reprimir el vómito. Aún así, Saira está convencida que bajo los tonos pastel que viste se esconde una auténtica alma punk.

Nida Manzoor es la artífice de esta historia que se inspira libremente en sus propias vivencias en los colectivos disidentes de Londres. "Ha sido una experiencia catártica, casi terapéutica. He plasmado mis miedos y ansiedades en los personajes", explica ella misma. La serie explora la identidad cultural y religiosa, la música como forma de expresión y la lucha por el empoderamiento femenino. "La religión es parte de sus identidades como mujeres que quieren hallar sus voces y encontrar su lugar en un mundo en el que no se les permite ser y expresarse, especialmente como artistas. Pero la serie no va sobre ellas y su fe, si no sobre su confianza a la hora de alzar la voz y encontrar su público", aclara.

Y como hemos venido a decirte por qué deberías estar viendo ahora mismo esta serie, aquí tienes las razones: porque te vas a reír, te va a dejar muy buen rollo y te va a ayudar a desprenderte de prejuicios; porque sus protagonistas, sin excepción, son adorables; por la banda sonora y porque solo vas a invertir dos horas de tu tiempo y te vas a quedar con ganas de más. Pero no te preocupes porque habrá segunda temporada.