El final de 2022 está siendo agitado para el panorama del streaming y parece que la crisis con la que arrancaba el año para Netflix ha llevado al resto de plataformas a prepararse ante un futuro incierto ya sea con recortes en cuanto a los contenidos o con cambios en los precios de la suscripción, incluyendo planes más baratos pero, eso sí, a cambio de publicidad como ha sido el caso de Netflix y también de Disney+ (de momento en EEUU).

Las últimas noticias de cancelaciones y salidas de catálogo han afectado a HBO Max y se producen después de la fusión de Warner Media con Discovery+ y que ha dado lugar a la compañía Warner Bros Discovery. 'Raised by wolves', 'Minx', 'The Nevers' o 'La mujer del viajero en el tiempo' son algunas de las damnificadas, pero aún habrá que esperar para ver qué futuro tienen estas series. Las que son ficciones originales de HBO Max es probable que vuelvan a estar disponibles en las opciones de streaming gratuitos (a cambio de publicidad) que la compañía pretende lanzar. Y los títulos que no son propios quedarán, en principio, en manos de las productoras que tendrán libertad para ofrecérselo a otras plataformas.

La competencia es cada vez mayor y sobrevivir no es fácil. El pasado mes de noviembre conocíamos, por ejemplo, la decisión de la rebautizada Lionsgate+ de cerrar en varios mercados internacionales, incluido España. Un cambio que ha supuesto entre, otras cosas, que la anunciada serie original 'Nacho' sobre la industria del porno ni siquiera haya llegado a estrenarse. Además sus reciente estreno 'Las amistades peligrosas' ha sido cancelado junto a otro de sus títulos míticos 'Becoming Elizabeth'. Dos cancelaciones que se suman a las 20 que tienes a continuación.

'Westworld' (HBO Max)

A pesar de que el estreno de su cuarta temporada se adelantaba por sorpresa este verano, la serie no fue renovada y ha dejado sin final al público. Creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy, es una adaptación de la película de Michael Crichton de 1973. La serie de ciencia ficción está ambientada en una especia de parque temático hecho para ricos en el que los visitantes dan rienda suelta a sus instintos más bajos jugando, matando y teniendo sexo con los androides de este lugar de ocio. Todo cambia cuando los androides anfitriones se vuelven sabios y más humanos, sitiaron el parque y escaparon al mundo real futurista donde se mezclaron y causaron estragos. Además de cancelado, este título desaparecerá del catálogo de HBO Max aunque aún hay esperanza de que se recupere en algún otro canal del grupo.

'Minx' (HBO Max)

A pesar de que la segunda temporada ya está rodada, HBO Max ha decidido cancelar y eliminar de su catálogo esta comedia ambientada en la década de los 70 en Los Ángeles. La serie sigue a la joven feminista Joyce (Ophelia Lovibond) en su hazaña de crear la primera revista erótica para mujeres. Para lograrlo se alía con un productor de cine porno interpretado por Jake Johnson. En este caso se espera que la segunda entrega se acabe viendo en otra plataforma.

'The Nevers' (HBO Max)

La falta de noticias sobre la renovación ha terminado por suponer una confirmación de la cancelación de esta serie que no llegó con buen pie. El dato definitivo de que no sigue adelante está en la eliminación de la serie del catálogo de HBO Max igual que ha sucedido con 'Westworld', entre otras. Su estreno en primavera de 2021 ya fue polémico al tratarse de una serie creada por el controvertido Joss Whedon, que finalmente había dejado de formar parte del proyecto. La ficción se ambienta en el Londres victoriano para seguir a un grupo de mujeres que repentinamente desarrolla una serie de habilidades extrañas.

'Gentleman Jack' (HBO Max)

A pesar de la calidad y la interesante historia de esta serie de época, los bajos datos de audiencia llevaron a HBO Max a cancelarla después de dos temporadas. Protagonizada por Suranne Jones (Anne Lister) y por Sophie Rundle (Ann Walker), la ficción cuenta la historia de la inusual terrateniente y empresaria industrial Anne Lister que vivió como quiso desafiando los convencionalismos de la época, en plena revolución industrial en Reino Unido. Para contar su historia, la creadora se basó en los diarios reales de Lister en los que relataba con un código secreto sus relaciones sexuales y amorosas con otras mujeres.

'Made for love' (HBO Max)

Tampoco habrá tercera temporada de esta historia de amor, o mejor dicho de desamor, que se centra en una pareja que está en vías de divorcio, pero la situación es más complicada de lo que parece. Byron Gogol (Billy Magnussen) es un importante empresario del sector tecnológico que le ha implantado a su mujer, Hazel Green (Cristià Milioti), un chip que monitoriza sus pensamientos y sus movimientos. Algo que ella acaba descubriendo y que la lleva a emprender la huida. En los nuevos episodios ella tendrá que regresar para salvar a su padre (Ray Romano) y acabará atrapada junto a su marido por la tecnología creada por él mismo.

'Gordita Chronicles' (HBO Max)

Esta serie producida por Zoe Saldaña y Eva Longoria no ha superado su primera temporada. Se trata de una comedia 'coming-of-age' que sigue a una obstinada niña dominicana de 12 años en su lucha por encajar en el Miami hedonista de los 80, mientras su familia persigue el sueño americano. La vida en EEUU no será como la familia Castelli imaginaba, pero están dispuestos a seguir adelante. La serie familiar aborda temas como las oportunidades, el amor, la resiliencia o el desafío del status quo.

'Love life' (HBO Max)

Esta comedia romántica es otra de las series damnificada por la purga de HBO Max que ha dado a conocer el medio Deadline. Tras dos temporadas, este título original de la plataforma se cancela y desaparece del catálogo. Protagonizada por Anna Kendrick en la primera entrega y por William Jackson Harper en la segunda, consiste en un viaje desde el primer al último amor para reflejar como las personas que conocemos en el camino nos convierten en quienes somos.

'La mujer del viajero en el tiempo' (HBO Max)

Una temporada ha durado la aventura de esta ficción que se quedará como una miniserie de seis episodios. La ficción llegaba a mediados de mayo, basada en la novela de Audrey Niffenegger para contar la historia del matrimonio formado por Clare y Henry. Una historia de amor intrincada y mágica en la que la pareja tenía una complicación añadida: la capacidad de él para viajar en el tiempo. Rose Leslie ('Juego de tronos'), Theo James ('The White Lotus: Sicilia'), Desmon Borges y Natasha Lopez son los protagonistas de la serie creada por Steven Moffat y Davis Nutter.

'Raised by Wolves' (HBO Max)

La producción futurista y postapocalíptica de Ridley Scott Raised by wolves tampoco logró superar la segunda temporada y fue cancelada. Tras la noticia el elenco confíaba en que los fans lograsen resucitarla en otra plataforma, pero de momento no hay planes para ello. Protagonizada por Amanda Collin y Abubakar Salim, cuenta la historia de una pareja de androides que se encarga de criar a un grupo de niños humanos en una planeta desconocido. Pronto la colonia de humanos comenzará a dividirse por las diferencias religiosas y la pareja protagonista descubrirá que controlar las creencias humanas no es nada fácil.

'Legends of Tomorrow' (HBO Max)

Siete temporadas ha durado esta serie de CW antes de que la compañía decidiera cancelarla de manera abrupta, tal y como anunciaron los propios guionistas en redes sociales. La que llegaba como la tercera serie del Arrowverso. Este spin-off independiente y conectado con otras producciones de DC Comics, está protagonizado por un grupo de superhéroes poderosos cuyas aventuras se centran en los viajes en el tiempo. La serie que evolucionó de un tono más serio de sus comienzos a la comedia más gamberra de las últimas entregas no tendrá finalmente octava temporada.

'La monja guerrera' (Netflix)

La de 'La monja guerrera' ha sido una de las cancelaciones más recientes y la noticia de que no habrá más entregas de la serie llegaba apenas un mes después del estreno de la segunda temporada sorprendiendo al apasionado público de la serie. Lo cierto es que los datos de audiencia no han sido malos y la ficción ha estado varias semanas en el Top 10 de visionados de Netflix, pero no ha sido suficiente para la plataforma. Gira en torno a una mujer de 19 años (Alba Baptista) que se despierta en una morgue con una nueva oportunidad de vida y un artefacto divino incrustado en su espalda. Ella descubre que ahora es parte de una orden antigua que tiene la tarea de luchar contra los demonios en la Tierra, y poderosas fuerzas que representan tanto el cielo como el infierno quieren encontrarla y controlarla.

'Destino: la saga Winx' (Netflix)

La cancelación 'Destino: la saga Winx' provocaba el enfado del público con Netflix a primeros de noviembre. La serie, estrenada en enero de 2021, narra el paso a la vida adulta de seis hadas alumnas de Alfea, una escuela del Otro Mundo. Allí deben aprender a dominar sus poderes, así como enfrentarse a líos amorosos, rivalidades y monstruos que amenazan con destruirlas. Brian Young, conocido por su trabajo en 'Crónicas vampíricas', fue el elegido para crear esta versión de acción real de la serie de dibujos animados italiana 'Winx Club'. En septiembre de 2022 llegaba a la plataforma la segunda temporada con un nuevo curso.

'La primera muerte' (Netflix)

Esta serie de Netflix que llegaba en junio solo ha tenido una primera y última temporada, a pesar de que una vez más la serie tiene un buen número de seguidores que una vez más no comprendían la decisión de la plataforma teniendo en cuenta que la serie hizo una audiencia relativamente buena. La serie se centra en la vampira adolescente Juliette (Sarah Catherine Hook) cuando se acerca el momento de que se cobre su primera víctima que será la nueva chica del pueblo. La sorpresa llega al descubrir que la recién llegada Calíope (Imani Lewis) es en realidad una cazavampiros. Pronto se darán cuenta de que aniquilar a la otra no será tan fácil, como sí lo será caer en sus respectivos trucos.

'Feria: la luz más oscura' (Netflix)

Esta serie de terror española no ha tenido mucho recorrido desde su estreno en enero de este año ya que en primavera ya se supo que Netflix no continuaría la historia. La ficción se centra en dos hermanas que descubren que sus padres están detrás del ritual de una especie de secta que acaba con la muerte de decenas de personas. Desde ese momento, su vida en el pueblo cambia y son señaladas por sus vecinos. Al mismo tiempo tratan de descubrir la verdad sobre los fenómenos paranormales que rodean su vida y la relación que tiene la secta con su familia y con el lugar en el que viven.

'Archivo 81' (Netflix)

No ha sido un buen año para el terror y las historias de sectas, tal y como se deduce de otra cancelación, la de 'Archivo 81'. El caso de esta ficción era especialmente sorprendente porque desde su estreno se reveló como un inesperado éxito de audiencia y de crítica. Su trama adictiva es una adaptación del podcast del mismo nombre y sigue la historia de un archivista que recibe el encargo de restaurar unas cintas de vídeo que se estropearon en el incendio de un edificio en 1994. Su inmersión en la investigación le lleva a confundir la realidad y termina conectando con la protagonista del contenido de las cintas, una documentalista desaparecida.

'El club de la medianoche' (Netflix)

Confirmando la teoría de que el terror no ha triunfado en Netflix este año también tenemos otro título con el que Netflix no ha seguido adelante. Aunque también es cierto que para esta cancelación hay otra razón y es que uno de sus creadores, Mike Flanagan, ha firmado junto a su socio un acuerdo global con Prime Video. La serie se basa en las novelas de Christopher Pike, y sigue a unos jóvenes enfermos terminales que viven en hospital y se reúnen cada noche para contar historias de miedo. En una de sus reuniones pactan que el que muera primero tratará contactar con el resto desde el más allá.

'La directora' (Netflix)

Suele ser habitual que las plataformas no anuncien de manera oficial las cancelaciones y o bien se filtra, o bien se deduce por la callada por respuesta o es algún miembro del equipo quien lo confirma en alguna entrevista. Ese fue el caso de 'La directora'. Sandra Oh, su protagonista, lamentó en una entrevista que no hubiera continuidad para la serie. La comedia para seguir a la primera mujer no blanca en dirigir el departamento de inglés de una prestigiosa una universidad. A través del humor, la serie trata temas de calado como el racismo o el sexismo.

'The Wilds' (Prime Video)

También sin final se han quedado los seguidores de la serie distópica 'The Wilds'. Prime Video decidía no renovar esta ficción sobre un grupo de jóvenes que acaba en una isla desierta tras un accidente de avión. Efectivamente, su premisa era prácticamente un calco de 'Perdidos' pero en versión adolescente. Después de dos temporadas la serie deja muchas incógnitas sin cerrar y un gran giro de guion sin resolver.

'Sé lo que hicisteis el último verano' (Prime Video)

Aunque la serie se estrenó en 2021, la noticia de la cancelación llegaba a comienzos de 2022. Con una única temporada, la ficción no ha calado entre la audiencia ni la crítica. El éxito de la novela de los 70, primero, y de la película en la década de los 90, después, no se ha visto reproducido en esta nueva versión de la historia. La trama se repetía y seguía a unos adolescentes que sufren el acoso de un asesino justo un año después de un accidente que tuvo lugar la noche de su graduación.

'Paper girls' (Prime Video)

Esta serie era cancelada solo un mes después de su estreno y Prime Video se quedaba así sin su proyecto de serie al estilo de 'Stranger Thing'. Con cuatro niñas como protagonistas y ambientada en la década de los 80 la trama plantea una historia de viajes en el tiempo que tuvo además una buena a cogida entre la crítica y el público. Sin embargo, eso no ha sido suficiente y los datos de audiencia se han quedado por debajo de las expectativas.