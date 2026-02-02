VÍDEO | Virginia Riezu se convierte en Lady Gaga y 'mejora' su actuación en los Premios Grammy 2026

La artista sorprendía con una de sus llamativas actuaciones. Lady Gaga escogía un look en el que se incluían plumas, un bastón y un sombrero que cubría su rostro por completo.

Este domingo el Crypto.com Arena de Los Ángeles ha acogido la ceremonia de los 68ª Premios Grammy 2026. Como es habitual, numerosos artistas han actuado en la gala y una de las actuaciones más esperadas fue la de Lady Gaga, que interpretó 'Abracadabra'.

Como es habitual, la artista no decepcionó ya que escogió un look muy llamativo con plumas y un bastón. Además, llevaba una especie de sombrero negro que cubría por completo su rostro. "No os riais", pide Isabel Forner tras ver las imágenes, "igual, después de los premios, Lady Gaga iba a recolectar miel y tenía un look dos en uno: Grammy y apicultora".

"Se podría mejorar", señala Dani Mateo. Por ese motivo han propuesto a Virginia Riezu que emule a la cantante neoyorquina y 'mejore' la actuación. La zapeadora comienza a bailar el tema de Lady Gaga llevando la pantalla de una lámpara cubierta con una boa de plumas.

"Increíble", afirma Dani tras ver la actuación, pero pide que quiten la música ya que Virginia no deja de bailar. "¿Os habéis fijado que he hecho el 'Gangnam Style'?", pregunta la zapeadora.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.