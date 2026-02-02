Plex recibe un Porsche y se da cuenta de que no entra: "Te compras un deportivo y tienes los mismos problemas que con un 600"

Plex tiene nuevo coche: un Porsche deportivo en el que que, al mostrar su interior, descubre que no cabe. Pero lo que da "mal rollo" a Dani Mateo es que lo primero que se vea dentro del deportivo sea un extintor.

Plex, el novio de Aitana, se grababa un vídeo haciendo el 'unboxing' de su nuevo coche: un Porsche sobre el que sus amigos le decían que "es, literalmente el coche con el que jugabas de pequeño".

El influencer también mostraba el interior del deportivo, cuando se daba cuenta de que no había reparado en el tamaño: "No entro chicos, hay que descambiarlo", comentaba Plex, que al mostrar el interior del coche, extintor incluido, aseguraba que "o entro o me corto las piernas".

"Te gastas la pasta en un deportivo y al final tienes los mismos problemas que con un 600", afirma Isabel Forner, mientras a Dani Mateo le da "mal rollo" que "el primer accesorio que te encuentras en un coche sea el extintor".

El presentador se pregunta "¿dónde está Aitana?" en este vídeo y asegura que la cantante "está de los amigotes de Plex hasta donde yo te diga".

Por otro lado, el influencer publicaba en sus redes una foto de un pingüino dirigiéndose hacia su coche nuevo. Aitana reaccionaba a esta publicación asegurando que le quiere y le admira y ambos compartían pequeños pingüinos.

