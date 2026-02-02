VÍDEO | Dani Mateo bromea sobre la basura acumulada en Nueva York: "El día que descubran los contenedores les cambiará la vida"

Las fuertes nevadas en Nueva York han provocado un problema inesperado en sus calles: la acumulación de basura. La nieve ha dificultado la recogida de residuos y ha dejado imágenes sorprendentes de la ciudad.

Después de las intensas tormentas de nieve en Nueva York, la ciudad que nunca duerme se enfrenta ahora a un problema muy poco glamuroso: la acumulación de basura. Tal y como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, las calles están llenas de montones de nieve y residuos.

"Esto es lo que pasa cuando el servicio de recogida se ve desbordado un par de semana", comenta Francisco Cacho. Las fuertes nevadas han complicado el trabajo de los servicios de limpieza, dejando una estampa poco habitual en la Gran Manzana. "Para las ratas está siendo su semana grande", bromea el meteorólogo.

Las imágenes tampoco han pasado desapercibidas para Dani Mateo, que no ha podido evitar ironizar: "En una ciudad tan avanzada, cuándo van a descubrir los contenedores... eso les va a cambiar la vida", señala entre risas el presentador.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí