VÍDEO | Francisco Cacho adelanta el tiempo para esta semana: "El miércoles habrá avisos rojos por lluvias"

El meteorólogo visita Zapeando para adelantar la previsión del tiempo y para aclarar por qué la borrasca actual no tiene nombre. Francisco Cacho alerta de lluvias intensas, viento, fuerte oleaje y avisos rojos previstos en los próximos días.

Francisco Cacho vista una semana más el plató de Zapeando para adelantar la previsión del tiempo. Sin embargo, antes de empezar, el meteorólogo comenta que la borrasca que atraviesa hoy el país no tiene nombre a pesar de que muchos medios la han llamado Leonardo. "La AEMET no ha considerado que la borrasca de hoy sea de alto impacto", explica, de ahí que no tenga nombre. No obstante, Cacho advierte que la próxima borrasca que llegará a España sí que se denominará de tal forma.

"Hay que tener cuidado con la lluvia en Galicia, el norte de Cáceres, el sur de Castilla y León, y con el oleaje también en Galicia y en Canarias", advierte Francisco Cacho. Y añade que hay que extremar la precaución por las fuertes rachas de viento en la Comunidad Valenciana, Ibiza, Murcia y el este de Andalucía.

Asimismo, Cacho indica que "están activados los avisos rojos por lluvia para el miércoles" en las zonas de la Sierra de Grazalema, en Cádiz, donde se pueden llegar a acumular cerca de "200 litros por metro cuadrado".

"No solo va a caer agua, también caerá nieve en zonas de montaña y en Castilla y León. Y hay zonas de Pirineos donde se ha medido ya espesores de más de cuatro metros y medio", informa Francisco Cacho.

