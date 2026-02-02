VÍDEO | Virginia Riezu al ver cómo un boxeador pierde el pelo en medio del ring: "Esto se conoce como 'darte pa' el pelo'"

Un combate de boxeo en el Madison Square Garden se ha hecho viral por un momento inesperado. Durante la pelea, uno de los boxeadores perdió el peluquín en pleno ring, provocando sorpresa de todos los asistentes al evento.

El combate de pesos pesados en el Madison Square Garden ha dejado imágenes de lo más sorprendentes. En la pelea entre Jarrell Miller y Kingsley Ibeh, el primero acabó con el pelo colgando, que finalmente terminó arrancándose y lanzándolo a su equipo.

La imagen se ha vuelto viral en redes sociales, ya que da la sensación de que Ibeh le quitó el peluquín a Miller de un golpe. "Bueno y esto es lo que se conoce como 'darte pa' el pelo'", bromea Virginia Riezu tras ver el vídeo.

Por su parte, Dani Mateo confiesa que al principio llegó a asustarse y pensó que Kingsley Ibeh "sí que arrea fuerte" para llegar a arrancarle el peluquín a su oponente. Puedes ver el momento completo en el vídeo principal que acompaña estas líneas.

