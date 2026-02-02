Quique Peinado, sobre la 'transformación' de María Pombo en vídeo: "Hace unas semanas decía que no leía y hoy prefiere el libro a la película"

Tras protagonizar una importante polémica en redes sociales tras decir que no leía, María Pombo se graba ahora un vídeo en el que asegura que el libro de 'La asistenta' es mejor que la película.

María Pombo había anunciado que había cambiado de hábitos y que había empezado a leer un libro, después de la polémica que había protagonizado en las redes sociales.

El último paso ha sido ir al cine a ver 'La asistenta', precisamente la adaptación a la gran pantalla del libro en cuestión.

En plena sala de cine y durante la película, la influencer se grababa un vídeo, que se puede ver sobre estas líneas, donde no dudaba en afirmar que "el libro era mejor".

"Hace unas semanas decía que no leía y hoy es una de esas personas que dice que prefiere el libro a la película", comenta Quique Peinado, que asegura que el siguiente paso es decir que "mejor en versión original".

