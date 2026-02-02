Cher se lía al entregar un Grammy y protagoniza el vídeo más viral de la ceremonia

La mítica artista era la encargada de entrega el premio a 'grabación del año'. Cuando abrió el sobre para leer el nombre del ganador se confundió dio como ganador a un cantante fallecido en 2005.

La 68ª edición de los Premios Grammy se ha celebrado este domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Bad Bunny ha sido uno de los grandes triunfadores de la noche ganando tres galardones, entre ellos el 'disco del año' por 'Debí tirar más fotos'.

Pero, además de los emotivos discursos del artista puertorriqueño contra la violencia de ICE en Estados Unidos, la gala ha dejado otros momentazos como el protagonizado por Cher. La mítica artista era la encargada de entregar el premio a 'grabación del año'.

Como se puede ver en las imágenes, inicialmente, la cantante entrega el premio a Luther Vandross, un cantante estadounidense que falleció en 2005. En ese momento, el artista Kendrick Lamar se levanta de su asiento para recoger el premio ya que, a pesar del error de Cher, entendió que el premio era para él.

Y es que el artista, junto a la cantante SZA, son los compositores de la canción 'Luther', un homenaje a dicho artista. "No te preocupes, Cher, la próxima vez que entregues un premio seguro que el nombre aparece en pantalla", comenta Isabel Forner. "Es que Cher, por fuera, está fenomenal, pero, por dentro, ¿qué edad tiene? ¿156?", pregunta Dani Mateo. "Se ha quedado un poco Lady Gaga de verdad", añade Virginia Riezu.

