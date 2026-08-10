VÍDEO | Nueva versión de 'Dos tontos muy tontos': se queda enganchado en un asiento y se hace un selfie

Un chico estaba descansando en los asientos de un aeropuerto, pero, al intentar salir, se dio cuenta de que no podía sacar la cabeza del reposabrazos de la silla.

Irene Junquera presenta un vídeo que podría convertirse en el remake de 'Dos tontos muy tontos' aunque, como señala, en este caso debería titular se 'Tres tontos muy tontos'.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, un chico está tumbado en los asientos de un aeropuerto, quizá intentando dormir, y su cabeza se queda atrapada en uno de los reposabrazos del asiento.

El joven, al darse cuenta, intenta desengancharse, pero, lo único que consigue, es mover la hilera de asientos. Otro hombre se acerca para intentar ayudarle y, a él, se suma un tercero. Ambos deciden coger al chico por los pies y comienzan a estirar. Pero esta operación no logra su objetivo. El chico, a pesar de todo, aprovecha para hacerse un selfie. El vídeo finaliza sin que el suceso se solucione.

"Al final cogieron el vuelo con la cabeza metida en los asientos y, claro, les cobraron suplemento", comenta Maya Pixelskaya. "Lo peor fue cuando intentaron pasar por el detector de metales con la cabeza metida en la silla", añade Miki Nadal.

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