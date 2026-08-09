Israel rechaza el plan de 15 puntos de Trump para la Franja de Gaza y Netanyahu avisa: "Conmigo no habrá un Estado palestino"

¿Qué ha dicho? El primer ministro de Israel dice 'no' al acuerdo de EEUU y advierte que su Ejército no va a abandonar el enclave "hasta el desarme de Hamás". Además, ha tenido palabras para Irán: "No nos ataca porque saben del golpe devastador que les infligiremos".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha rechazado el plan de 15 puntos para la Franja de Gaza propuesto por el presidente de EE.UU., Donald Trump. Netanyahu insiste en que las tropas israelíes no se retirarán del enclave palestino hasta que Hamás esté completamente desarmado. A pesar de dialogar con EE.UU., Netanyahu considera inaceptables algunas ideas del acuerdo, que ha sido aceptado por Hamás y otras milicias palestinas. Además, Netanyahu ha declarado que mientras él esté al mando, no habrá un Estado palestino. Ha expresado su aprecio por Trump y ha asegurado que Irán no atacará a Israel debido al temor a represalias devastadoras.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, ha rechazado el plan de 15 puntos para la Franja de Gaza impulsado por Donald Trump, presidente de EEUU. Además, ha afirmado que sus tropas no se van a retirar del enclave palestino hasta que Hamás se haya desarmado por completo.

"Israel rechaza el documento de 15 puntos. Las FDI no realizarán ninguna retirada hasta el desarme de Hamás. Y cuando digo 'desarme de Hamás' me refiero tanto a las armas pesadas como a las no pesadas", ha compartido en un vídeo en redes sociales.

El primer ministro israelí ha afirmado que está dialogando con la parte estadounidense tras su 'no' a un acuerdo aceptado tanto por Hamás como por otras milicias palestinas armadas. "Tienen ideas, pero algunas no son aceptables. Sabemos cómo mantenernos firmes".

"La existencia de Israel y la seguridad de todos sus ciudadanos no están sujetas a negociaciones. Nos mantenemos firmes en estos intereses", ha expresado, agregando que sus fuerzas seguirán frustrando las "amenazas" contra sus ciudadanos y contra su país.

Además, Netanyahu ha dejado claro que mientras él esté al mando no va a haber un Estado palestino: "Ni en Gaza, ni en Judea y Samaria. Ni 'Fatahistán' ni 'Hamastán", ha señalado en alusión al partido del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, y a Hamás.

Siente un "gran aprecio" por Trump

Eso sí, ha remarcado el "gran aprecio" que siente por Trump: "Es uno de nuestros grandes amigos en la Casa Blanca. Aprecio mucho la asociación histórica con EEUU contra los intentos de Irán de armarse con armas nucleares. Quiero enfatizar nuevamente, con acuerdo o sin acuerdo, mientras sea primer ministro, los iraníes no tendrán armas nucleares".

Ha dicho que van a hacer "todo lo necesario" para garantizar la seguridad de Israel, algo que han demostrado una y otra vez, y afirma que "Israel es un país al que Irán no ataca": "Ataca a todos los países de la región, incluso fuera. Pero a nosotros no. Podría hacerlo, ¿pero por qué han pasado tantas semanas y no lo hace? Porque saben del golpe devastador que les infligiremos".

Sus palabras llegan después de que la Junta de Paz para Gaza, dirigida por el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, confirmara que los israelíes habían dado 'luz verde' a la entrada en Gaza de la Fuerza Internacional de Estabilización, la misión de paz organizada por Trump.

El primer ministro israelí recibió recientemente a Mladenov, quien solicitó a Israel detener sus ataques contra el enclave palestino con el fin de que concluyeran las negociaciones con Hamás.

Israel no se opone en principio a esa fuerza multinacional, si bien rechaza retirarse del enclave hasta haber completado el desarme de Hamás.

Hamás, en su primera respuesta tras el anuncio de Netanyahu, ha manifestado que sigue comprometido con el plan estadounidense, matizando que sigue esperando que se concreten los plazos que regularían tanto su desarme como la retirada israelí.

"Reiteramos nuestra seriedad a la hora de participar de forma responsable en la implementación de lo acordado en los quince puntos y de establecer un calendario claro para su aplicación", ha respondido Hamás en un comunicado publicado por 'Filastin', su diario afín.

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