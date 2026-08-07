Viral
VÍDEO | Una señora decide hacerle un exorcismo a su horno para ahorrarse el técnico: "Si hay un demonio aquí..."
El electrodoméstico no funcionaba correctamente y la señora, en lugar de pedir que lo arreglaran o cambiarlo, decidió optar por una tercera vía.
Cuando se nos rompe un electrodoméstico, lo habitual, es optar por dos soluciones: cambiarlo directamente o llamar a un técnico para que lo arregle. Pero una señora ha encontrado una tercera vía: hacerle un exorcismo.
La mujer brasileña, como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, la señora se agacha frente a su horno y comienza a rezar. "Nosotros estamos, Padre mío, nosotros somos fieles al señor", dice dirigiéndose al interior de su horno.
"No lo acepto, Dios mío", continua. "Si hay un demonio aquí, retírate ahora mismo", dice su oración, "en el hombre de señor Jesucristo". Y no está sola, ya que en su exorcismo está presente parte de su familia.
"Creo que al fondo del horno se oye una voz de fondo diciendo: 'Mira lo que hace el cochino de tu horno'", afirma Maya Pixelskaya. "A veces hay demonios en los hornos", comenta Miki Nadal, "a mí una vez en 'Masterchef' me pasó... no sabes cómo se puso Jordi Cruz".
*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido