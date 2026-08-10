Detenido tras liarse a patadas con las puertas automáticas de un aeropuerto porque no le reconocía la documentación

"Algún día tenía que pasar. Yo estoy muy a favor de este hombre", reconoce Alfonso Arús en Aruser@s acerca de la persona que protagoniza este vídeo viral.

Alfonso Arús se pone en la piel del hombre que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s y asegura entender la reacción del pasajero. El hombre, que ha intentado que las puertas automáticas le dejen pasar tras mostrar su pasaporte en múltiples ocasiones, acaba a patadas con ellas. Después, fue detenido por su lamentable comportamiento, pero en el plató del programa de laSexta se sienten identificados con su frustración. Algún colaborador ha tenido que pasar alguna vez por una situación parecida, aunque nunca ha recurrido a la violencia.

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