Eclipse solar total en directo | A qué hora empieza el eclipse en cada zona, dónde conseguir gafas y qué tiempo hará el miércoles

Galicia, puerta de entrada del eclipse solar total visible en España Galicia será la puerta de entrada del eclipse en la Península (19:31 horas) y tiene una posición privilegiada porque será total en casi la mitad de su territorio, prácticamente toda la provincia de Lugo y gran parte de A Coruña. En el resto será parcial al 99%. En primer lugar "tocará" Estaca de Bares y el cabo Ortegal casi al mismo tiempo y en fase parcial. "La fase total empezará simultáneamente en Estaca de Bares y en cabo de Peñas, en Asturias", explica a EFE el profesor Manuel Andrade Baliño, coordinador del área de Astronomía y Astrofísica de la Universidade de Santiago de Compostela (USC). Ante la afluencia masiva esperada, habrá un amplio dispositivo de seguridad y movilidad, con 29 zonas de exclusión a las que no se podrá acceder; refuerzos en líneas de autobús interurbanas y urbanas; vigilancia y prevención de incendios en el monte y activación del plan territorial de emergencias. A Coruña ha establecido 15 puntos prioritarios de observación, algunos con zona para personas con movilidad reducida; la USC instalará telescopios solares y pantallas en el adarve de la Muralla Romana y el Parque Rosalía de Castro de Lugo; y habrá una observación simultánea desde Ribadeo (Lugo) y Lalín (Pontevedra) comentada por el astrónomo José Ángel Docobo. Para los menos científicos, varias bodegas de la Ribeira Sacra maridan vinos y eclipse entre viñedos o en un paseo en barco por los cañones del Miño. EFE Compartir en X

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¿A qué hora empieza el eclipse solar total en Lugo? El eclipse solar del miércoles será del 100% en la ciudad de Lugo (Galicia): Inicio del eclipse parcial: 19:31:44h

Inicio de la totalidad : 20:28:06h

: 20:28:06h Fin del eclipse parcial: 21:22:15h → En la ciudad de Lugo, el eclipse total durará 1 minuto y 26 segundos Compartir en X

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Raúl Fernández, el piloto que 'seguirá' el eclipse en avión: "No podremos disfrutar los dos pilotos a la vez" Su asiento es uno de los más codiciados; tienen el espectáculo asegurado porque habrán dejado las nubes bajo sus pies. Sólo una cosa se interpondrá entre ellos y el eclipse, que verán en primera fila: la seguridad a bordo del avión, que sigue siendo la prioridad de todo piloto aunque se esté haciendo de noche en pleno día. El piloto de Air Nostrum Raúl Fernández explica en una entrevista con EFE que, aunque no serán muchos los afortunados que estarán volando en ese preciso momento, quienes tengan esa suerte han de cumplir una serie de protocolos. En el aviso que se ha dado a los pilotos por parte de esta aerolínea regional de Iberia se recuerda la importancia de no desviar la atención del vuelo en fases críticas como el despegue o el aterrizaje. "Los pilotos podrán hacerlo en otro momento donde la carga de trabajo lo permita, por ejemplo durante el crucero. Ahí sólo uno de ellos podrá desviar la mirada, mientras que el otro asume el control del avión, pero nunca los dos a la vez", explica. Otro aspecto que deberán tener en cuenta es que el pasaje debe permanecer repartido. "El movimiento de unos pocos pasajeros dentro de la cabina no supone un problema. Pero, de hacerlo todos a la vez, podría modificar levemente la posición del centro de gravedad del avión. Esto requeriría pequeñas correcciones de alabeo por parte de los pilotos para mantener la estabilidad del vuelo", detalla. "Mis compañeros tripulantes de cabina saben gestionar perfectamente estas situaciones y los pasajeros suelen ser obedientes y muy respetuosos con sus indicaciones", añade. También es fundamental, como en tierra, no mirar al sol directamente sin la protección adecuada, por eso la aerolínea proporcionará gafas homologadas para poder verlo con seguridad, en este caso, a 10.000 metros de altitud. El piloto de Air Nostrum Raúl Fernández, uno de los dos que pilotará el avión que 'persiga' el eclipse desde el cielo EFE Compartir en X

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🌥️ Previsión meteorológica de AEMET para el día del eclipse AEMET ha publicado su boletín meteorológico diario para el eclipse solar del miércoles, avanzando nubes o cielos cubiertos con nubosidad baja en algunas zonas del área cantábrica y del norte de Galicia, sobre todo en el litoral, y "con mayor incertidumbre" en los litorales de Galicia y Alborán. Durante la tarde se desarrollarán intervalos de nubosidad de evolución en regiones del tercio oriental peninsular, montañas del norte y en zonas de Andalucía oriental, donde también penetrará nubosidad alta proveniente de África. En Canarias se darán intervalos de nubes bajas en la vertiente norte de las islas de mayor relieve. En el resto del país predominarán los cielos despejados. Compartir en X

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Un oftalmólogo experto en retina lanza un aviso a los padres ante el eclipse: "En niños que no hagan caso es mejor dejarles en casa" Los adultos conocemos los riesgos que implica mirar directamente al Sol durante el esperado eclipse del próximo día 12, pero la situación cambia cuando se trata de niños que todavía no son plenamente conscientes del peligro. En laSexta Xplica, el oftalmólogo experto en retina Óscar Andrée detalla cómo deben actuar los padres para garantizar que sus hijos puedan disfrutar del eclipse sin poner en riesgo su visión. La cuestión no es únicamente que los niños tengan gafas adecuadas, sino que sean capaces de mantenerlas puestas durante toda la observación. Tal y como apunta Verónica Sanz, presentadora de laSexta Xplica, a partir de unos siete años pueden ser más conscientes de la situación, pero cuando son más pequeños resulta mucho más complicado conseguir que comprendan el peligro. "¿Les encintamos las gafas alrededor de la cabeza?", propone entre risas la periodista. La respuesta del especialista es clara: la responsabilidad recae en los adultos. "Un padre tiene que ser responsable con sus hijos. Si tu hijo va a querer quitarse todo el tiempo las gafas, por más que le pongas celo, lo puede hacer y exponerse a un daño que no tiene sentido", advierte. Por eso, Andrée establece una diferencia entre aquellos niños capaces de seguir las indicaciones de un adulto y quienes no pueden garantizar que vayan a mantener las gafas correctamente colocadas. "En niños que no hagan caso es mejor dejarles en casa", dice con rotundidad. En cambio, "si un niño es responsable y sigue órdenes e instrucciones, sí que puede ir contigo, pero debería haber una supervisión de al menos un adulto por niño", añade. Un oftalmólogo experto en retina lanza un aviso a los padres ante el eclipse: "En niños que no hagan caso es mejor dejarles en casa" laSexta Xplica Compartir en X

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🔴 Seis modelos de gafas para ver el eclipse solar, retiradas por riesgo de lesiones FACUA-Consumidores en Acción ha alertado de que las autoridades de protección a los consumidores han ordenado la retirada de seis modelos de gafas para el eclipse solar por riesgo de lesiones oculares. Se trata de productos de las marcas Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia cuyas "irregularidades" han sido detectadas por las administraciones de consumo de la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Aragón, según ha informado FACUA. "Los seis modelos de gafas coinciden en las irregularidades detectadas por los organismos de consumo, que pueden producirse en otros muchos productos que se vengan comercializando o regalando en los últimos meses", ha advertido la organización. La descripción del riesgo que se indica en todas las órdenes de retirada del mercado y prohibición de la comercialización es la siguiente: "El usuario se coloca las gafas para observar el eclipse solar. Al estar el filtro por debajo del mínimo de transmitancia (excesivamente oscuro), el usuario solo ve oscuridad total y no consigue localizar el disco solar. Como reacción previsible, y estando de cara al sol, el usuario se desliza las gafas hacia la frente, las ladea o se las retira un instante para encuadrar la posición del sol con la intención de volvérselas a colocar inmediatamente. Durante ese intervalo sin protección, los ojos quedan expuestos directamente a la radiación solar directa (radiación visible e infrarroja/ultravioleta). Se produce una lesión química o térmica en las células foveales de la retina". Gafas Lionstar - Modelo LSP1→ El producto ha sido incluido el 5 de agosto por la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid en la red de alerta de productos no alimentarios peligrosos que coordina el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con la prohibición de comercialización y la inmovilización de las unidades localizadas.

Gafas ECP Eye Care Proffesional → Incluidas por la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León en la red de alerta el 3 de agosto, con orden de retirada del mercado y prohibición de la comercialización. El riesgo se describe con las mismas características que el anterior.

Gafas Pelispan — La orden de retirada del mercado se incluyó en la red de alerta el 29 de julio de 2026 por el Instituto Galego de Consumo de la Xunta.

Gafas Homanaje, modelo QW-50Z1 → Con las mismas irregularidades que implican riesgo de lesiones oculares. En este caso, fueron incluidas en la red de la Xunta de Galicia de alerta el 29 de julio.

Gafas Orro → Con orden de retirada del mercado y prohibición de comercialización son del modelo O37-R, lote 2603-01 (fecha de fabricación 2026-03). Fueron incluidas en la red de alerta por la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados del Gobierno de La Rioja el 30 de julio.

Gafas Opticalia → Se incluyeron en la red de alerta que coordina el Ministerio de Consumo el pasado 31 de julio por la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón. Europa Press Compartir en X

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Cómo se comportarán los animales durante el eclipse: lo veremos después Más de 200 ciudadanos convertirán España en un gran escenario natural para observar y filmar cómo reaccionan los animales durante los eclipses de 2026, 2027 y 2028. El productor y director de documentales de naturaleza Ángel García-Rojo ha puesto en marcha Proyecto TriEclipse, una iniciativa de ciencia ciudadana que pretende documentar cómo reaccionarán los animales durante los tres eclipses que atravesarán España entre agosto de 2026 y enero de 2028. De este modo, cientos de participantes distribuidos por todo el país filmarán animales salvajes, especies marinas, fauna de granja y animales alojados en centros zoológicos, utilizando desde teléfonos móviles hasta cámaras profesionales de cine terrestres y submarinas. El proyecto también contará con cámaras trampa, equipos de visión térmica, sensores infrarrojos y otros sistemas de grabación especializados. El objetivo es la concienciación de la población que gracias a estas filmaciones podrán comprobar las respuestas de numerosas especies de animales ante un fenómeno natural extremadamente poco frecuente. Las grabaciones se realizarán tanto dentro de la franja de totalidad del eclipse como en zonas periféricas donde la ocultación del Sol supere el 98%. El proyecto TriEclipse combina investigación, divulgación y participación ciudadana. Profesionales de la imagen, naturalistas, fotógrafos, investigadores y ciudadanos colaborarán en un mismo estudio, compartiendo observaciones y conocimientos para generar un conjunto de datos de gran valor científico y divulgativo. Europa Press Compartir en X

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Mario Viciosa avisa sobre el eclipse: "Nos podemos cargar el sensor de la cámara de nuestro móvil" El eclipse del próximo 12 de agosto también plantea dudas sobre cómo fotografiar o grabar el fenómeno sin dañar los dispositivos. Mario Viciosa, responsable de Ciencia en Newtral.es, recomienda no obsesionarse con la tecnología y, sobre todo, extremar las precauciones. "Tenemos la tentación de grabarlo, de fotografiarlo. Disfrutemos de ese momento, de lo que pasa alrededor", señala. Si aun así se quiere hacer alguna fotografía, advierte de que hay que utilizar protección adecuada, ya que la luz solar puede dañar el sensor del teléfono móvil. "Nos podemos cargar el sensor de la cámara de nuestro móvil", explica. El experto también alerta de un error especialmente peligroso al utilizar cámaras réflex o telescopios: no hay que colocar unas gafas de eclipse delante de la lente. "Que no se nos ocurra poner las gafas delante de la lente, que no, que entonces nos hacemos daño nosotros. Mucho cuidado con eso", advierte. Mario Viciosa avisa sobre el eclipse: "Nos podemos cargar el sensor de la cámara de nuestro móvil" laSexta Xplica Compartir en X

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Movilidad, aglomeraciones y riesgo de incendios convierten el eclipse del 12 de agosto en un "reto" La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha destacado la movilidad de personas, las posibles aglomeraciones y el riesgo de incendios como factores que convierten el eclipse del próximo día 12 de agosto en "un reto de seguridad logístico". "Al final, en Protección Civil, cuando hablamos de anticipación, de prevención, de planificación, [hablamos de tener en mente] todos los escenarios posibles para diseñar un plan donde estén todas las posibilidades y que todo el mundo sepa qué tiene que hacer y cómo, para que la respuesta sea inmediata para cumplir nuestro fin último, que es proteger a las personas", destaca en una entrevista con Europa Press. Protección Civil cuenta con un plan específico aprobado a finales de junio que establece principalmente el marco para la evaluación de riesgos y la gestión de emergencias. En paralelo, se prevé una escalada progresiva de activación de planes autonómicos. "Llevamos muchos meses trabajando dentro del seno del gobierno de España, pero también con las CCAA para que todo esté listo", ha recalcado Barcones. El riesgo de incendios, por ejemplo, es actualmente muy alto, sino extremo, debido a las altas temperaturas. "Recuerdo el 12 de agosto del año pasado, que fue un día muy complicado por los incendios forestales. Hemos tenido en cuenta esos puntos de observación que han estipulado las autonomías, con esa anticipación que nos lleva a ver que no estén situados en zonas de peligro de incendios forestales, que se garanticen las telecomunicaciones, que haya una visión correcta para que no se puedan generar después movimientos no previstos de personas", ha indicado la secretaria general de Protección Civil y Emergencias. Europa Press Compartir en X

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Dónde conseguir gafas homologadas para ver el eclipse en Madrid Quizás lo más importante para observar el eclipse solar del 12 de agosto es hacerlo con seguridad y eso implica llevar unas gafas homologadas para ver este tipo de fenómenos. Recuerda que tienen que tener el certificado ISO 12312-2:2015 , el único válido que garantiza ver con seguridad el eclipse. Se pueden adquirir en farmacias, ópticas y otros puntos de venta, pero también se pueden conseguir de manera gratuita en algunos espacios: En Madrid capital, desde el 17 de julio se han puesto a disposición de los ciudadanos miles de gafas homologadas en distintos espacios municipales, que se pueden adquirir hasta el 12 de agosto siempre y cuando aún estén disponibles y no se hayan agotado. Estos puntos son: Planetario de Madrid

Museo de la Historia de Madrid

Museo de San Isidro

Imprenta Municipal-Artes del Libro

Conde Duque

La red de bibliotecas municipales de Madrid Además, se pueden conseguir también en los puntos de información de 34 Pueblos con Vida de Madrid, municipios de menos de 20.000 habitantes. En concreto, se pueden conseguir en Ambite, Berzosa del Lozoya, Braojos, Buitrago del Lozoya, Canencia, Chapinería, Chinchón, Collado Mediano, Daganzo de Arriba, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozolla y Pinilla de Buitrago, Gascones, Hoyo de Manzanares, La Serna del Monte, Los Santos de la Humosa, Lozoya, Moralzarzal, Navacerrada, Navalafuente, Nuevo Baztán, Pezuela de las Torres, Piñuécar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puentes Viejas, Rascafría, Robledo de Chavela, San Lorenzo del Escorial, Somosierra, Soto del Real, Talamanca del Jarama, Valdepiélagos, Villamantilla, Villarejo de Salvanés y Villavieja del Lozoya. Todos estos se suman a las gafas homologadas que la ONCE reparte gratuitamente, desde ayer, en sus diferentes puntos de venta de España, gracias a un acuerdo de colaboración con el Gobierno. Compartir en X

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🔴Intervienen en Cantabria un centenar de gafas para ver el eclipse sin homologar La Guardia Civil de Cantabria ha intervenido cerca de 100 unidades de gafas expuestas para su venta y publicitadas para su uso durante el eclipse solar aunque carecerían de la homologación ISO correcta, junto a otras irregularidades. Esta intervención se ha producido dentro del dispositivo especial de seguridad con motivo del eclipse solar total que tendrá lugar el miércoles, día 12, según ha informado el instituto armado en un comunicado. Además de intervenir las gafas, se hicieron informes de denuncia por carecer las gafas de la indicación ISO correcta, no informar de la fecha de caducidad, no indicar el porcentaje de índice de protección de radiación ultravioleta, y por no figurar el número de lote. Igualmente, la Guardia Civil entiende que se ha cometido en este caso una infracción de contrabando porque no se acreditó la lícita importación de las gafas, al ser mercancías no comunitarias. La Guardia Civil de Cantabria ha intervenido cerca de 100 unidades de gafas expuestas para su venta y publicitadas para su uso durante el eclipse solar aunque carecían de la homologación ISO correcta EFE Compartir en X

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Otra 'app' para ver cómo se verá el eclipse del miércoles Entre las muchas aplicaciones móviles que giran en torno al fenómeno del eclipse solar del miércoles se encuentra Mirador del Eclipse, con la que se puede calcular hacia dónde y cuándo mirar desde una ubicación exista para comprobar "si el horizonte real está despejado". Además, se puede simular no sólo desde el punto en el que te encuentras, sino desde casi cualquier punto del mapa: la 'app' dibuja el eclipse solar sobre la foto real de esa calle en Google Street View, así como la altura del Sol y el recorrido completo durante la fase del eclipse. Compartir en X

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El kit del buen observador para disfrutar del eclipse del 12 de agosto: gafas, paciencia y el lugar adecuado Quedan solo dos días para uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: el eclipse total de Sol del 12 de agosto. A medida que se acerca la fecha crece la expectación, pero también surgen dudas sobre cómo observarlo correctamente y, sobre todo, cómo hacerlo de forma segura. ¿Están todos preparados? La respuesta es variada. Algunos ya tienen claro dónde estarán y cuentan incluso con el material necesario. Otros reconocen que todavía no han preparado nada. Pero hay algo en lo que todos coinciden: las gafas homologadas para eclipses son imprescindibles. "Las gafas, como mínimo", responde uno de los futuros observadores cuando se le pregunta por lo necesario para disfrutar del eclipse. Y es que no sirve cualquier tipo de gafas de sol. Para observar el Sol durante un eclipse es necesario utilizar gafas específicas para observación solar, homologadas y en buen estado. Algunos ya las han comprado por internet y las tienen preparadas para el gran día. Otros incluso han pensado en completar el equipo con material más sofisticado: "Tenemos un telescopio", explica una joven. Eso sí, el kit del buen observador no tiene por qué ser exclusivamente astronómico. Entre las respuestas también aparecen otros elementos más cotidianos: agua, comida, un bocadillo y, sobre todo, paciencia. Aunque hay quien añade al equipo opciones algo menos recomendables para una jornada de observación: "Una cervecita, unas olivas, un vino". Con las gafas preparadas, la siguiente pregunta es dónde contemplar el eclipse. Algunos tienen previsto quedarse en Barcelona y observarlo desde Collserola. Tarragona aparece entre los destinos elegidos por quienes quieren desplazarse para disfrutar del eclipse en su fase de totalidad. Julián Ecury Compartir en X

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😎Este es el código ISO que tienen que llevar tus gafas para ver el eclipse Si no tienes ya tus gafas homologadas para ver el eclipse, ¿a qué estás esperando? Olvídate de las gafas de sol, porque puedes dañarte la vista (y, además, no serías consciente hasta pasado un tiempo). En muchos sitios las regalan, aunque también se pueden comprar por precios muy asequibles (entre 2 y 4 euros) en farmacias u ópticas. Pero, en cualquier caso, han de estar correctamente homologadas para ver el eclipse. Para saber si lo están, tienes que localizar el código de la norma ISO que le corresponde, que tiene que ser el siguiente: Código ISO 12312-2 Compartir en X

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Tres cosas que no debes hacer durante el eclipse solar, según la OMS La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado un recordatorio de cosas que no se deben hacer durante la observación del eclipse. La principal recomendación (y casi obligación) es, siempre, la de utilizar gafas homologadas. Desde la OMS recuerdan que: No se deben usar filtros inseguros , como gafas de sol, cámaras del móvil o rayos X

, como gafas de sol, cámaras del móvil o rayos X No se deben quitar las gafas homologadas en ningún momento mientras se esté mirando al cielo

No se debe observar el eclipse a través de cámaras o telescopios sin filtro, aunque lleves las gafas puestas Compartir en X

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El 'ordenador' que predecía eclipses hace 2.000 años El mecanismo de Anticitera, construido en Grecia a mediados del siglo II antes de nuestra era, es la calculadora astronómica portátil más antigua que se conserva. Hecho de bronce, se usaba para predecir los eclipses, mantener un calendario preciso o calcular las fechas de seis certámenes de juegos griegos, como los de Olimpia. Esta suerte de ordenador analógico fue recuperado del Egeo en 1900, entre los restos de un naufragio, y se conserva en 82 fragmentos. Hubo que esperar hasta este siglo para descifrar el funcionamiento del Mecanismo, del que se han hecho reproducciones. El original estaría formado por una caja de madera de 33 centímetros de alto y 18 de ancho con dos círculos, uno para el zodiaco y otro para el calendario. Una manivela lateral ponía en funcionamiento una treintena de engranajes sobre diez ejes que accionan dos agujas (Sol y Luna) para fijar la posición de esos astros respecto a la Tierra cada día del año. Conservado en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, el artilugio es, sin desdoro de Indiana Jones, el protagonista de la última entrega de la saga: 'El dial del destino' (2023), en la que el arqueólogo más intrépido debe reunir las piezas del 'dial de Arquímedes', inspirado en el mecanismo de Anticitera. Mecanismo de Anticitera EFE Compartir en X

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Y después del eclipse... las Perseidas, la lluvia de estrellas más impresionante del año Aunque el 12 de agosto el protagonista es el eclipse, será una larga noche para los aficionados al cielo, porque cuando caiga la oscuridad empezará uno de los fenómenos más esperados de cada verano, la lluvia de estrellas de las perseidas, que alcanzará su máximo de actividad. En una noche de luna nueva, lo suficientemente oscura como para facilitar la observación, las estrella fugaces empezarán a cruzar el firmamento y este año será, según la web de la NASA, "una de las mejores lluvias de estrellas del hemisferio norte". Compartir en X

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✈️🌔Tú también puedes ver el eclipse solar desde el cielo (aunque no vayas en el vuelo especial de Iberia) Los habrá afortunados que puedan ver el eclipse solar desde el cielo. No desde lo alto de una montaña, ni desde el mejor mirador del país. A 10.000 metros de altura, sobre las nubes, en un avión. Porque Iberia ha fletado un vuelo especial para perseguir el fenómeno más esperado del año. Se trata de un avión con nombre especial, elegido concretamente para el evento, que saldrá del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas y tendrá como destino... el mismo aeropuerto. Porque no es más que un vuelo especial para 'perseguir' el eclipse. Se trata del IB1473, un nombre que no es baladí: es el año de nacimiento del astrónomo Nicolás Copérnico, 'padre' de la teoría heliocéntrica del sistema solar. Un Airbus A321XLR de última generación saldrá del aeropuerto madrileño a las 18:45h, unos 45 minutos antes de que comience el proceso del eclipse, que tendrá su punto álgido sobre las 20:30h, cuando será total. Al menos, durante unos segundos, cuando la Luna se ponga por delante del Sol y lo único que será visible, desde algunas zonas, será la corona solar. La trayectoria del avión ha sido diseñada específicamente para maximizar las condiciones de observación del eclipse, lo que quiere decir básicamente que el avión 'perseguirá' el eclipse. ¿Y quiénes serán los afortunados que lo disfruten? Un grupo de investigadores del proyecto Shelios, una iniciativa científica y educativa liderada por Miquel Serra-Ricart, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias y director científico de Light Bridges: "La observación desde la altitud de crucero nos permitirá tener una visión clara de la corona solar libre de nubosidad y otros fenómenos atmosféricos que pueden dificultar la observación desde tierra". La tripulación estará liderada por el comandante Javier Lopera Alcalá y el piloto Javier Meana Fernández, este último con formación en Astrofísica. Además del eclipse, desde el avión se podrá ver el entorno del Sol, así como la posición aparente de Venus y Mercurio y otras estrellas visibles. "Estamos muy satisfechos de poder colaborar en una iniciativa que une aviación, ciencia e innovación. Este vuelo permitirá aprovechar las ventajas que ofrece la observación desde la altitud de crucero para contribuir al estudio de un fenómeno astronómico excepcional", asegura Diego Fernández, director de Estrategia, Transformación y Sostenibilidad de Iberia. Si bien serán los tripulantes y pasajeros del IB1473 los que disfrutarán de la observación del eclipse desde el cielo, cualquiera podrá verlo porque será retransmitido en directo a través de las redes sociales de Iberia. Esto es gracias al servicio de wifi de alta velocidad con tecnología Starlink, que "Iberia está incorporando progresivamente a su flota" y que permite ofrecer Internet durante todo el vuelo. Compartir en X

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El eclipse llega a la España rural: cómo disfrutar del fenómeno sin dejar huella ambiental El eclipse total de Sol del 12 de agosto promete convertir buena parte de la España rural en un enorme punto de encuentro para millones de personas dispuestas a vivir un fenómeno astronómico excepcional. Pirineos, Asturias y otros enclaves alejados de las grandes ciudades se preparan para recibir a quienes buscan un horizonte despejado y las mejores condiciones para contemplar el espectáculo. Por su parte, desde Ecoembes llaman a mantener los espacios que visitemos libres de basura y no convertir estas zonas en vertederos. "Voy a estar en los Pirineos y me voy a buscar un sitio. Todavía no sé exactamente dónde, pero voy a buscar alguna montañita para verlo un poco desde lo alto", cuenta uno de los aficionados que ya prepara su viaje. Otros tienen claro que quieren desplazarse al norte. "Me emocionaría muchísimo ver el eclipse por primera vez en Europa", explica un hombre. Una joven apunta directamente a Asturias: "Me encantaría ir a verlo al norte de España. Asturias, sobre todo". El eclipse llega a la España rural: cómo disfrutar del fenómeno sin dejar huella ambiental Carlos Guiñales Compartir en X

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Madrid, entre el eclipse total y parcial La franja de totalidad del eclipse solar del miércoles atraviesa Madrid, pero en determinadas áreas no será posible observar el fenómeno de manera total, sino parcial. Aun con todos los obstáculos que existen en Madrid capital para observar el fenómeno (edificios altos, principalmente, pero también contaminación lumínica), hay algunas zonas de la ciudad donde sí se verá el eclipse de manera parcial, como los barrios de Las Tablas, Arroyo del Fresno, Canillas o Barajas, mientras que en partes de la capital como Tetuán, Pueblo Nuevo o Cuatro Caminos estará al 99,99%. Cuanto más al sur nos vayamos, menor será el porcentaje de totalidad, por lo que sólo será visible el eclipse de manera parcial. En Villaverde o Carabanchel será visible al 99,93%, mientras que en Vallecas rondará entre el 99,97 y el 99,98%. Compartir en X

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El 99% de la totalidad no tiene nada que ver con el eclipse solar total En León, Palencia, Burgos o Guadalajara, el eclipse solar del 12 de agosto será visible de manera total. También en Asturias y en gran parte de Galicia, pero sobre todo en la mitad que engloba toda la parte superior de una línea recta desde Malpica de Bergantiños hasta A Gudiña. Sin embargo, en A Gudiña será visible al 99,97%, y lo cierto es que cuando 'baja' del 100%, la historia cambia considerablemente. Más aún cuando ese porcentaje es menor. Las aproximaciones no son suficientes cuando se trata de un eclipse de Sol. Aunque siempre es un espectáculo fascinante, un simple 0,1 % marca una gran diferencia: la que hay entre parcial y total. Solo si la Luna tapa todo el Sol aparece alrededor un halo blanquecino, que es su atmósfera exterior y se llama corona. Si el eclipse es parcial, incluso al 99,9 %, la parte aún visible de luz solar es miles de veces más brillante que la corona y no se ve. Cuando el Sol hace fundido total a negro se produce una disminución muy brusca de la luz, como un atardecer muy tardío ya casi noche, acompañado de un descenso brusco de la temperatura y cambios en el viento. Además, hay efectos que se producen justo antes de la totalidad y que están reservados para los eclipses al 100%, como el anillo de diamante, causado por el último rayo de Sol, o las perlas de Baily, unos puntos que surgen en el borde de nuestro satélite por la luz que pasa entre las montañas lunares. Franka de totalidad del eclipse solar visible en España el 12 de agosto de 2026 Compartir en X

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Las gafas para ver el eclipse se disparan en la reventa: llegan a los 10 euros ante la falta de stock Comienza la cuenta atrás para el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto y conseguir unas gafas homologadas para observarlo se ha convertido para muchos en una auténtica carrera contra el reloj. La expectación por el fenómeno astronómico ha disparado la demanda y, con las existencias cada vez más limitadas, también han aparecido oportunidades para quienes intentan hacer negocio con la reventa. Encontrar unas gafas a estas alturas puede ser casi misión imposible. En algunos puntos apenas queda stock y quienes todavía no las han comprado apuran los últimos días para hacerse con ellas: "Estamos deseando a ver si tenemos suerte y podemos verlo entero", cuenta uno de los futuros espectadores. Otro explica que quiere aprovechar la ocasión porque "es un evento tan extraordinario". A quienes todavía no tienen gafas les quedan pocos días para encontrarlas: "No tenemos las gafas, estamos en ello", reconocen algunos. Otros aseguran haberlas adquirido hace unos diez días, mientras que algunos se adelantaron todavía más y las compraron "al principio". La diferencia entre unos y otros empieza a notarse ahora, cuando el stock escasea: "Yo seguro que me quedo sin, alguien me las tendrá que dejar", reconoce una de las personas consultadas. Las gafas para ver el eclipse se disparan en la reventa: llegan a los 10 euros ante la falta de stock Laura Antiqueira Compartir en X

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Así funciona la 'app' para saber si podrás ver o no el eclipse solar total del miércoles El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), ha lanzado un visor web que muestra la posición exacta que ocupará el Sol y permite comprobar si desde tu ubicación (o desde el pueblo donde vayas a pasar las vacaciones) se verá sin obstáculos. Este eclipse se producirá con el Sol muy bajo, por lo que cualquier edificio podría arruinar la posibilidad de verlo. La nueva herramienta es gratuita, funciona desde cualquier navegador sin registro previo y está disponible en la web oficial, que reúne toda la información del evento. Además, cumple estándares de accesibilidad para personas con visión reducida o ceguera, con funciones auditivas y multisensoriales. Es muy sencillo: sólo tienes que 'escanear' tu posición y, una vez aceptados los permisos, localizar el punto desde donde quieres ver el eclipse. La 'app' te indica, a través de flechas, hacia dónde tienes que mirar el 12 de agosto a la hora del eclipse; una vez llegado al punto donde estará el sol en ese momento, podrás comprobar si desde ese sitio se podrá ver correctamente o si hay algún obstáculo que te impida disfrutar de este fenómeno. Compartir en X

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AEMET | El boletín diario de la previsión del tiempo para el día del eclipse Mucho calor en toda España, con riesgo muy alto o extremo de incendios en prácticamente toda España. Es lo que se espera para este miércoles, día que tiene lugar el eclipse solar total, el primero visible en el país desde hace más de un siglo. Según el segundo boletín especial de la AEMET de previsión meteorológica, se esperan algunas nubes en el norte y este peninsular, pero es importante recordar que la franja de totalidad del eclipse no afecta a todo el país. De hecho, dado que se espera calima en el extremo sur peninsular y Canarias, hay que recordar que en estas zonas del país no se verá el eclipse de manera total, sino parcial. Compartir en X

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