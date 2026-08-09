Ayuso y su uso privado de lo público: del chalé para las vacaciones en la sierra al 'aticazo' en Chamberí

El contexto La gestión de la 'popular' vuelve a quedar bajo el foco tras conocerse nuevos detalles sobre el uso de espacios, medios y personal de la Comunidad de Madrid para uso propio. "No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí", ha dicho la 'popular' al ser preguntada por el 'ático secreto'.

Isabel Díaz Ayuso ha sido objeto de controversia por el supuesto uso de recursos públicos para fines privados. El ático de más de seis millones de euros que la Comunidad de Madrid planeaba usar como despacho temporal durante las obras de la sede presidencial en la Puerta del Sol generó críticas, aunque Ayuso aseguró que no sería su residencia. Además, pasó un fin de semana en un chalé con piscina adquirido por la Comunidad, lo que también fue cuestionado. Según 'elDiario.es', un funcionario habría ayudado a Ayuso y su pareja en la búsqueda de vivienda. Sus viajes oficiales también han sido criticados por los gastos asociados.

El ático de más de seis millones de euros que la Comunidad de Madrid pretendía utilizar como despacho temporal durante las obras de la sede de la Presidencia en la Puerta del Sol no es el único episodio que ha situado a Isabel Díaz Ayuso en el centro de la polémica por el supuesto uso de recursos públicos para cuestiones de carácter privado.

La presidenta madrileña ha defendido que el inmueble no iba a convertirse en su vivienda y que su utilización estaba vinculada a las obras de la sede presidencial. "No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí", aseguró la 'popular' al ser preguntada por el ático.

Sin embargo, esta no ha sido la única polémica protagonizada por Ayuso y es que uno de los casos salió a la luz el pasado verano. La líder madrileña pasó un fin de semana en un chalé con piscina situado en la sierra madrileña, una propiedad que había sido adquirida por la Comunidad de Madrid en 2023 por más de cuatro millones de euros.

La presidenta defendió entonces que se trataba de una estancia privada y rechazó las comparaciones con otros viajes institucionales."¿Me van a comparar los viajes a República Dominicana con dos días con mi táper de mi casa? Pues van apañados", afirmó. "Sobre esa casa se han vertido todo tipo de mentiras y una exageración que no tiene nombre", sostuvo.

González Amador, investigado

A esta polémica se suma otra información publicada recientemente por 'elDiario.es'. Según este medio, un cargo público de la Presidencia de la Comunidad de Madrid habría ayudado a la líder 'popular' y a su pareja, Alberto González Amador, durante la búsqueda de una vivienda. Siempre según esa información, el funcionario habría mantenido contactos con inmobiliarias, participado en la negociación del precio y organizado una visita para la pareja.

La relación de Ayuso con González Amador también ha provocado polémicas en el ámbito institucional a raíz de la investigación sobre el presunto fraude fiscal que afecta a su pareja. También respondió a las preguntas sobre la vivienda en la que ambos residían y que había sido adquirida por González Amador después del periodo en el que, según la investigación, se habría producido el presunto fraude.

El debate sobre el uso de recursos públicos también ha alcanzado a los viajes oficiales de la presidenta madrileña. Sus desplazamientos más recientes han generado críticas por los gastos asociados a sus acompañantes. Según las informaciones publicadas sobre esos viajes, los tres acompañantes habrían generado más de 15.000 euros en gastos públicos.

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