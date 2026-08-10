Detenida la hija del matrimonio asesinado en Tauste (Zaragoza) y a su actual pareja por el doble crimen

El contexto Las víctimas son el exsecretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), Javier Sánchez, y su mujer.

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en relación con el doble homicidio ocurrido en Tauste, Zaragoza. Entre los arrestados se encuentran una de las hijas del matrimonio fallecido y su actual pareja. Los cuerpos de las víctimas, identificadas como Javier Sánchez, exsecretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, y su esposa, fueron hallados con signos de violencia en su domicilio el sábado 8 de agosto. La investigación se centra en la inspección del lugar y la recopilación de pruebas. Los detenidos comparecerán ante el Tribunal de Instancia de Ejea de los Caballeros.

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por el doble homicidio de Tauste (Zaragoza). Se trata de una de las hijas del matrimonio fallecido y su actual pareja, según han informado fuentes de la Guardia Civil a laSexta.

La noche del sábado 8 de agosto fueron localizados, en el interior de un domicilio ubicado en Tauste, los cuerpos sin vida de dos personas, hombre y mujer, que presentaban signos de violencia.

Las víctimas son el exsecretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), Javier Sánchez, y su mujer. Los cadáveres fueron encontrados por la hermana y el cuñado de la mujer a primera hora de la noche de este sábado.

Desde este instante la Guardia Civil lleva a cabo una investigación por la que han sido detenidos este lunes una de las hijas del matrimonio fallecido y su actual pareja, como presuntos autores del doble homicidio.

La Guardia Civil continúa con la investigación tendente a la reconstrucción de los hechos. Para ello, focalizan su labor en la inspección ocular del domicilio donde fue hallado el matrimonio y en recabar los indicios que permitan esclarecer lo sucedido.

Los detenidos serán puestos a disposición judicial en el Tribunal de Instancia de Ejea de los Caballeros.

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