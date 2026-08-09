Denuncian una agresión homófoba a niñas de 14 años en Benialí (Alicante) al grito de "bolleras" y "viva Franco"

Los detalles Cinco menores fueron agredidas por tres jóvenes de entre 17 y 16 años durante las fiestas locales. "Me pegaron un puñetazo, me caí al suelo y sangre en la rodilla", relata una de ellas a laSexta.

Este fin de semana, en Benialí, Alicante, cinco menores de 14 años denunciaron una agresión homófoba. Tres jóvenes de 16 y 17 años atacaron al grupo durante las fiestas locales, persiguiéndolas al grito de "bolleras" y "viva Franco". Las víctimas, que sufrieron diversas heridas, acudieron con sus familiares a la Guardia Civil para presentar una denuncia. Una de las chicas relató a laSexta que recibió un puñetazo y se cayó, resultando herida en la rodilla. El Ayuntamiento de la Vall de Gallinera condenó el ataque y organizó una concentración de apoyo, reafirmando su compromiso con la diversidad y contra la LGTBIfobia.

Varias jóvenes de 14 años han denunciado una brutal agresión homófoba este fin de semana en el municipio alicantino de Benialí. Se trataría de cinco menores que fueron agredidas por tres jóvenes de entre 17 y 16 años agredieron a un grupo de cinco chicas durante las fiestas locales.

Las tres sufrieron varias heridas y acudieron con sus familiares a la Guardia Civil a interponer la denuncia. En su relato contaron a los agentes que los agresores las persiguieron al grito de "bolleras" y "viva Franco".

"Me pegaron un puñetazo, me caí al suelo y sangre en la rodilla", relata una de las víctimas a laSexta.

El Ayuntamiento de la Vall de Gallinera, al que pertenece Benalí, ha condenado este ataque y se ha celebrado una concentración en apoyo a las víctimas. Además, ha emitido un comunicado trasladando "todo nuestro apoyo y solidaridad a las personas que hayan podido sufrir estas actitudes, y reafirmamos nuestro compromiso con una Vall de Gallinera diversa, inclusiva, respetuosa y libre de LGTBIfobia".

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