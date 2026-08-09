Ahora

Homofobia

Denuncian una agresión homófoba a niñas de 14 años en Benialí (Alicante) al grito de "bolleras" y "viva Franco"

Los detalles Cinco menores fueron agredidas por tres jóvenes de entre 17 y 16 años durante las fiestas locales. "Me pegaron un puñetazo, me caí al suelo y sangre en la rodilla", relata una de ellas a laSexta.

Concentración en La Vall de la Gallinera contra la agresión homófoba.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Varias jóvenes de 14 años han denunciado una brutal agresión homófoba este fin de semana en el municipio alicantino de Benialí. Se trataría de cinco menores que fueron agredidas por tres jóvenes de entre 17 y 16 años agredieron a un grupo de cinco chicas durante las fiestas locales.

Las tres sufrieron varias heridas y acudieron con sus familiares a la Guardia Civil a interponer la denuncia. En su relato contaron a los agentes que los agresores las persiguieron al grito de "bolleras" y "viva Franco".

"Me pegaron un puñetazo, me caí al suelo y sangre en la rodilla", relata una de las víctimas a laSexta.

El Ayuntamiento de la Vall de Gallinera, al que pertenece Benalí, ha condenado este ataque y se ha celebrado una concentración en apoyo a las víctimas. Además, ha emitido un comunicado trasladando "todo nuestro apoyo y solidaridad a las personas que hayan podido sufrir estas actitudes, y reafirmamos nuestro compromiso con una Vall de Gallinera diversa, inclusiva, respetuosa y libre de LGTBIfobia".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La solidaridad no es suficiente en Ceuta: los voluntarios y las ONG, desbordados ante la crisis migratoria
  2. El incendio de Navas de San Antonio, Segovia, obliga a evacuar Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute
  3. Israel rechaza el plan de 15 puntos de Trump para la Franja de Gaza y Netanyahu avisa: "Conmigo no habrá un Estado palestino"
  4. Ayuso y su uso privado de lo público: del chalé para las vacaciones en la sierra al 'aticazo' en Chamberí
  5. Hallan los cadáveres de un matrimonio con signos de violencia en Tauste, Zaragoza
  6. Todo comienza el 12 de agosto: el 'Trío Ibérico de Eclipses' en año y medio que convertirá España en el epicentro cósmico del mundo